День медицинской сестры, 12 мая: поздравления в стихах и открытках

Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
За вашу работу, заботу и ласку —
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
Иногда сестра важнее,
Чем любые доктора,
Подбодрит и пожалеет,
И любезна, и добра.
В праздник ваш профессиональный
Пожелаю не болеть,
Быть всегда-всегда красивой,
Веселей на мир глядеть.
Вас больные обожают,
Вы для них авторитет,
И для вас не пожалеют
Комплиментов и конфет.
И без вас не обойдется
Даже самый лучший врач.
Пожелаю долгих лет вам,
Счастья, радости, удач!
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
Я в день праздника желаю
Позитива и добра,
Чтобы ты была счастливой,
Медицинская сестра.
Чтоб уколы и пилюли
Ты с улыбкой раздавала,
Чтоб людей только хороших
На пути своем встречала.
Все болезни в нашем мире
Пусть исчезнут навсегда,
А лекарством главным будет
Пусть любовь и доброта.
Медицинская сестра,
Как добрый доктор Айболит,
Прямо с самого утра
Все в твоих руках кипит,
Знаешь ты свою работу,
Все тебе здесь по плечу,
За твою нежность и заботу
Сказать спасибо я хочу!
С Днем медсестры от всей души
Тебя я поздравляю!
Здоровья крепкого, любви
И счастья я желаю!
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
Поздравляю с Днем медицинской сестры,
О профессии всем мы напомнить должны.
Здоровье наше — он и есть предмет заботы их.
Да пусть поменьше будет каждый день больных.
Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно,
А премии — чтоб ежемесячной, достойной!
Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать,
О трудностях работы вам дома забывать.
Крепкого здоровья — ну просто на «отлично»,
Радости в делах и бурной жизни личной!
Удача пусть надежной будет и привычной.
С Днём сестрицы медицинской
Поздравления прими!
Всех заботой материнской
Ты сумеешь окружить.
Оставайся славной, чуткой
И прекрасной, как весна —
Жизни каждую минутку
Будь здорова ты сама!