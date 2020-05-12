День медицинской сестры, 12 мая: поздравления в стихах и открытках

1 Медицинская сестричка, Ты парящая, как птичка И легка, и весела, Обязательна, добра. Жизнь больным ты облегчаешь, Всех заботой окружаешь. Мы тебя все обожаем И в твой праздник пожелаем: Будь здоровой и счастливой, И всегда такой красивой, Никогда не унывай. Ты любима нами, знай.

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3 За вашу работу, заботу и ласку — Большое спасибо и низкий поклон. Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка, Как самый прекрасный и светлый ваш сон. И в День медсестры, как всегда, без сомнений, Поздравить хотим вас, добра пожелать. И в жизни желаем приятных мгновений, Всегда улыбаться и горя не знать.

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5 Иногда сестра важнее, Чем любые доктора, Подбодрит и пожалеет, И любезна, и добра. В праздник ваш профессиональный Пожелаю не болеть, Быть всегда-всегда красивой, Веселей на мир глядеть. Вас больные обожают, Вы для них авторитет, И для вас не пожалеют Комплиментов и конфет. И без вас не обойдется Даже самый лучший врач. Пожелаю долгих лет вам, Счастья, радости, удач!

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7 Медицинские сестрички, Поздравляю с вашим днем! Чтоб терпенье не кончалось, Полной чашей был ваш дом! Пусть работа будет в радость, А зарплата лишь растет. Будьте счастливы, здоровы, И поменьше вам забот!

8 Добрые ангелы в белых халатах, Нужны вы врачам и больным, что в палатах: Поставить укол иль измерить давление, У пациентов развеять сомнения. Всё вы умеете, всё вам под силу. Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было: Счастье, здоровье, успех и тепло, Чтобы всегда и во всём вам везло. С Днем медсестры, дорогие вы наши. Знайте, что нет вас милее и краше.

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10 Я в день праздника желаю Позитива и добра, Чтобы ты была счастливой, Медицинская сестра. Чтоб уколы и пилюли Ты с улыбкой раздавала, Чтоб людей только хороших На пути своем встречала. Все болезни в нашем мире Пусть исчезнут навсегда, А лекарством главным будет Пусть любовь и доброта.

11 Медицинская сестра, Как добрый доктор Айболит, Прямо с самого утра Все в твоих руках кипит, Знаешь ты свою работу, Все тебе здесь по плечу, За твою нежность и заботу Сказать спасибо я хочу! С Днем медсестры от всей души Тебя я поздравляю! Здоровья крепкого, любви И счастья я желаю!

12 Мы сегодня поздравляем Всех на свете медсестер! За бесценный труд и помощь Низкий наш вам всем поклон. Пусть счастливы будут семьи, Детки радуют всегда. Мира, счастья и достатка Вам на долгие года.

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14 Поздравляю с Днем медицинской сестры, О профессии всем мы напомнить должны. Здоровье наше — он и есть предмет заботы их. Да пусть поменьше будет каждый день больных. Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно, А премии — чтоб ежемесячной, достойной! Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать, О трудностях работы вам дома забывать. Крепкого здоровья — ну просто на «отлично», Радости в делах и бурной жизни личной! Удача пусть надежной будет и привычной.