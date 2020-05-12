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День медицинской сестры, 12 мая: поздравления в стихах и открытках

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День медицинской сестры, 12 мая: поздравления в стихах и открытках
07:17 Сегодня Телеграф

Без медицинских сестер практически невозможно представить себе полноценное лечение, ведь именно на их, порою хрупкие, плечи ложится до 80% всего ухода за больными пациентами.

  • 1

    Медицинская сестричка,

    Ты парящая, как птичка

    И легка, и весела,

    Обязательна, добра.

     

    Жизнь больным ты облегчаешь,

    Всех заботой окружаешь.

    Мы тебя все обожаем

    И в твой праздник пожелаем:

     

    Будь здоровой и счастливой,

    И всегда такой красивой,

    Никогда не унывай.

    Ты любима нами, знай.

  • 2

  • 3

    За вашу работу, заботу и ласку —

    Большое спасибо и низкий поклон.

    Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

    Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

     

    И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

    Поздравить хотим вас, добра пожелать.

    И в жизни желаем приятных мгновений,

    Всегда улыбаться и горя не знать.

  • 4

  • 5

    Иногда сестра важнее,

    Чем любые доктора,

    Подбодрит и пожалеет,

    И любезна, и добра.

     

    В праздник ваш профессиональный

    Пожелаю не болеть,

    Быть всегда-всегда красивой,

    Веселей на мир глядеть.

     

    Вас больные обожают,

    Вы для них авторитет,

    И для вас не пожалеют

    Комплиментов и конфет.

     

    И без вас не обойдется

    Даже самый лучший врач.

    Пожелаю долгих лет вам,

    Счастья, радости, удач!

  • 6

  • 7

    Медицинские сестрички,

    Поздравляю с вашим днем!

    Чтоб терпенье не кончалось,

    Полной чашей был ваш дом!

     

    Пусть работа будет в радость,

    А зарплата лишь растет.

    Будьте счастливы, здоровы,

    И поменьше вам забот!

  • 8

    Добрые ангелы в белых халатах,

    Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

    Поставить укол иль измерить давление,

    У пациентов развеять сомнения.

    Всё вы умеете, всё вам под силу.

    Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:

    Счастье, здоровье, успех и тепло,

    Чтобы всегда и во всём вам везло.

    С Днем медсестры, дорогие вы наши.

    Знайте, что нет вас милее и краше.

  • 9

  • 10

    Я в день праздника желаю

    Позитива и добра,

    Чтобы ты была счастливой,

    Медицинская сестра.

     

    Чтоб уколы и пилюли

    Ты с улыбкой раздавала,

    Чтоб людей только хороших

    На пути своем встречала.

     

    Все болезни в нашем мире

    Пусть исчезнут навсегда,

    А лекарством главным будет

    Пусть любовь и доброта.

  • 11

    Медицинская сестра,

    Как добрый доктор Айболит,

    Прямо с самого утра

    Все в твоих руках кипит,

     

    Знаешь ты свою работу,

    Все тебе здесь по плечу,

    За твою нежность и заботу

    Сказать спасибо я хочу!

     

    С Днем медсестры от всей души

    Тебя я поздравляю!

    Здоровья крепкого, любви

    И счастья я желаю!

  • 12

    Мы сегодня поздравляем

    Всех на свете медсестер!

    За бесценный труд и помощь

    Низкий наш вам всем поклон.

     

    Пусть счастливы будут семьи,

    Детки радуют всегда.

    Мира, счастья и достатка

    Вам на долгие года.

  • 13

  • 14

    Поздравляю с Днем медицинской сестры,

    О профессии всем мы напомнить должны.

    Здоровье наше — он и есть предмет заботы их.

    Да пусть поменьше будет каждый день больных.

    Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно,

    А премии — чтоб ежемесячной, достойной!

    Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать,

    О трудностях работы вам дома забывать.

    Крепкого здоровья — ну просто на «отлично»,

    Радости в делах и бурной жизни личной!

    Удача пусть надежной будет и привычной.

  • 15

    С Днём сестрицы медицинской

    Поздравления прими!

    Всех заботой материнской

    Ты сумеешь окружить.

     

    Оставайся славной, чуткой

    И прекрасной, как весна —

    Жизни каждую минутку

    Будь здорова ты сама!

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