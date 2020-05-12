С Днем медсестры 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки

1 Медицинские сестрички, Поздравляю с вашим днем! Чтоб терпенье не кончалось, Полной чашей был ваш дом! Пусть работа будет в радость, А зарплата лишь растет. Будьте счастливы, здоровы, И поменьше вам забот!

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3 Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

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5 Мы сегодня поздравляем Всех на свете медсестер! За бесценный труд и помощь Низкий наш вам всем поклон. Пусть счастливы будут семьи, Детки радуют всегда. Мира, счастья и достатка Вам на долгие года.

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7 С Днём сестрицы медицинской Поздравления прими! Всех заботой материнской Ты сумеешь окружить. Оставайся славной, чуткой И прекрасной, как весна — Жизни каждую минутку Будь здорова ты сама!

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9 Мы поздравляем медсестер, Сегодня праздник их пришел! Спасибо вам за понимание, За всю заботу и внимание! Успехов вам больших в работе, Быть всегда лишь при почете. Жизни долгой вам, красивой, Ну а главное, счастливой!

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11 Низкий вам поклон, медсестры, За бесценный, важный труд. Счастья вам, в карьере роста, И зарплаты пусть растут. Веселитесь, отдыхайте, Будьте бодрыми всегда. И уж сами не хворайте, Не хандрите никогда!

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13 Ко всем добра и терпелива, К ней все за помощью спешат, Очаровательна, красива — Конечно, это медсестра! Мы вам, бесценные, желаем Здоровья крепкого и сил, Чтоб были нервы, как канаты, А день лишь радость приносил!

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15 С Днем медицинской медсестры Тебя я поздравляю. Здоровья, счастья, теплоты И светлых дней желаю. Чтобы любили пациенты, Врачи, сотрудники ценили, Побольше радостных моментов И чтобы все тебя любили.

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17 В Международный день медицинской медсестры пожелать хочу добрых пациентов и бравой деятельности, лёгкой работы и большой удачи, отменного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.

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