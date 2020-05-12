С Днем медсестры 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки

Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
С Днём сестрицы медицинской
Поздравления прими!
Всех заботой материнской
Ты сумеешь окружить.
Оставайся славной, чуткой
И прекрасной, как весна —
Жизни каждую минутку
Будь здорова ты сама!
Мы поздравляем медсестер,
Сегодня праздник их пришел!
Спасибо вам за понимание,
За всю заботу и внимание!
Успехов вам больших в работе,
Быть всегда лишь при почете.
Жизни долгой вам, красивой,
Ну а главное, счастливой!
Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!
Ко всем добра и терпелива,
К ней все за помощью спешат,
Очаровательна, красива —
Конечно, это медсестра!
Мы вам, бесценные, желаем
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб были нервы, как канаты,
А день лишь радость приносил!
С Днем медицинской медсестры
Тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья, теплоты
И светлых дней желаю.
Чтобы любили пациенты,
Врачи, сотрудники ценили,
Побольше радостных моментов
И чтобы все тебя любили.
В Международный день медицинской медсестры пожелать хочу добрых пациентов и бравой деятельности, лёгкой работы и большой удачи, отменного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.
Поздравляю с профессиональным праздником, дорогие медсестры! Пускай больные будут искренне благодарны за ваш нелегкий труд, работа будет приносить радость, удовольствие и достойный доход, а в личной жизни ждет здоровье, успех, уют, тепло и любовь!