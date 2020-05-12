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С Днем медсестры 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки

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С Днем медсестры 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
12:50 Сегодня Телеграф

Сложно себе представить нашу медицину без медицинской сестры. Это одна из самых гуманных профессий нашего времени, так как жизнь человека, его здоровье–главные ценности для каждого.

  • 1

    Медицинские сестрички,

    Поздравляю с вашим днем!

    Чтоб терпенье не кончалось,

    Полной чашей был ваш дом!

     

    Пусть работа будет в радость,

    А зарплата лишь растет.

    Будьте счастливы, здоровы,

    И поменьше вам забот!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

  • 4

  • 5

    Мы сегодня поздравляем

    Всех на свете медсестер!

    За бесценный труд и помощь

    Низкий наш вам всем поклон.

     

    Пусть счастливы будут семьи,

    Детки радуют всегда.

    Мира, счастья и достатка

    Вам на долгие года.

  • 6

  • 7

    С Днём сестрицы медицинской

    Поздравления прими!

    Всех заботой материнской

    Ты сумеешь окружить.

     

    Оставайся славной, чуткой

    И прекрасной, как весна —

    Жизни каждую минутку

    Будь здорова ты сама!

  • 8

  • 9

    Мы поздравляем медсестер,

    Сегодня праздник их пришел!

    Спасибо вам за понимание,

    За всю заботу и внимание!

     

    Успехов вам больших в работе,

    Быть всегда лишь при почете.

    Жизни долгой вам, красивой,

    Ну а главное, счастливой!

  • 10

  • 11

    Низкий вам поклон, медсестры,

    За бесценный, важный труд.

    Счастья вам, в карьере роста,

    И зарплаты пусть растут.

     

    Веселитесь, отдыхайте,

    Будьте бодрыми всегда.

    И уж сами не хворайте,

    Не хандрите никогда!

  • 12

  • 13

    Ко всем добра и терпелива,

    К ней все за помощью спешат,

    Очаровательна, красива —

    Конечно, это медсестра!

     

    Мы вам, бесценные, желаем

    Здоровья крепкого и сил,

    Чтоб были нервы, как канаты,

    А день лишь радость приносил!

  • 14

  • 15

    С Днем медицинской медсестры

    Тебя я поздравляю.

    Здоровья, счастья, теплоты

    И светлых дней желаю.

     

    Чтобы любили пациенты,

    Врачи, сотрудники ценили,

    Побольше радостных моментов

    И чтобы все тебя любили.

  • 16

  • 17

    В Международный день медицинской медсестры пожелать хочу добрых пациентов и бравой деятельности, лёгкой работы и большой удачи, отменного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.

  • 18

  • 19

    Поздравляю с профессиональным праздником, дорогие медсестры! Пускай больные будут искренне благодарны за ваш нелегкий труд, работа будет приносить радость, удовольствие и достойный доход, а в личной жизни ждет здоровье, успех, уют, тепло и любовь!

Красивые поздравления своими словами с Днем медицинской сестры

Поздравления своими словами с Днем медицинской сестры 2020

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