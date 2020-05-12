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День медсестры 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

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День медсестры 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки
14:46 Сегодня Телеграф

Оригинальные пожелания к празднику "День медицинской сестры".

  • 1

    С Днем медицинской медсестры

    Тебя я поздравляю.

    Здоровья, счастья, теплоты

    И светлых дней желаю.

     

    Чтобы любили пациенты,

    Врачи, сотрудники ценили,

    Побольше радостных моментов

    И чтобы все тебя любили.

  • 2

  • 3

    С днем медсестры хочу поздравить

    Тебя, красавица, сейчас,

    Печаль и скука не коснется

    Пускай твоих волшебных глаз.

     

    Дари добро, любовь, надежду,

    Будь светлым ангелом всегда,

    Пускай работа будет в радость,

    Счастливой будет пусть судьба.

  • 4

  • 5

    Вам желаем, медсестрички,

    Словно быстрой электричкой

    Пролетать свои печали.

    Чтоб мужчины замечали,

    Чтоб зарплата была мощной,

    Чтоб мужья любили тещу.

    Пациенты чтоб ценили

    И цветы чтоб вам дарили,

    Чтоб уколов не боялись,

    Уходя от вас, смеялись,

    Выздоравливали все.

    И по каждой чтоб весне

    В профессиональный праздник -

    Поздравлений много разных.

    Чтоб у вас всегда во всём

    Всё сложилось и везло.

    Поздравляем вас мы очень

    И целуем в обе щечки.

  • 6

  • 7

    Ваша профессия достойна уважения,

    Ведь благородство в ней и доброта.

    Душевные примите поздравления,

    Ваш труд, как воздух, нужен нам всегда.

     

    Желаю вам здоровья, долголетия,

    Благополучия, поддержки от семьи.

    Дарю цветов душистые соцветия

    И пожелания сердечные мои.

  • 8

  • 9

    Праздник белого халата

    Пусть лишь радость принесёт,

    Увеличит пусть зарплату

    И избавит от невзгод!

     

    И здоровья пусть прибавит,

    И покой придаст душе,

    Без поддержки не оставит

    В каждом новом рубеже!

  • 10

  • 11

    Желаю, чтобы в медицине

    Была всегда успешна ты!

    Не медсестра ты, а богиня,

    Ты просто медсестра мечты!

     

    Ты трудишься профессионально,

    Готова всем всегда помочь,

    Умна, красива, идеальна -

    Любая хворь уходит прочь!

     

    Трудись и дальше, медсестрица,

    Зарплата вверх пускай растет,

    Чтобы на море заграницей

    Ты отдыхала каждый год!

  • 12

  • 13

    Поздравляю, медсестричка,

    Светлый луч больницы всей,

    Пусть дела идут отлично,

    Будет больше ярких дней.

     

    Благодарность пациентов

    Пусть не ведает границ,

    И от радостных моментов

    Слёзы капают с ресниц.

     

    От начальства поощренья

    Я желаю получать,

    И с прекрасным настроеньем

    Каждый новый день встречать!

  • 14

  • 15

    С Днем медсестры хочу поздравить,

    Добра и счастья пожелать,

    Вы - ангелы добра и счастья, -

    Вам в праздник радостный сказать.

     

    Спасибо вам за все старания,

    За милосердие и заботу,

    Несет всегда пусть исцеление

    Такая сложная работа.

     

    Желаю счастья в жизни личной,

    Чтоб лишь здоровы были вы,

    Чтоб светлой радости моменты

    По жизни были суждены.

  • 16

  • 17

    Нелегкая у вас работа,

    Дарить всем ласку и заботу,

    Быть самой строгой если надо,

    Всегда по зову боли рядом.

     

    В День медсестры мы вам желаем,

    Чтоб вы поменьше уставали,

    Чтоб труд ценился ваш достойно,

    Чтоб в смену было все спокойно.

     

    Шли на поправку пациенты,

    Вам говорили комплименты,

    Дарили вкусные конфеты,

    Цветов прекрасные букеты!

  • 18

  • 19

    Ваш труд священен, светел и непрост.

    "Всегда настороже!" - вот ваше кредо.

    К здоровью вы прокладываете мост.

    Вам нипочем ни страх, ни боль, ни беды.

     

    От всей души всех вас благодарим!

    Желаем быть в хорошем настроении.

    Ведь все возможно в этом мире с ним,

    И каждый день - как солнышко весеннее!

     

    И в жизни, и в труде - удачи вам,

    Благих надежд и радости безмерной!

    Конца не будет ласковым словам

    И планам - громким, ярким, дерзновенным!

С Днем медсестры 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки

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