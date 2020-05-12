День медсестры 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

1 С Днем медицинской медсестры Тебя я поздравляю. Здоровья, счастья, теплоты И светлых дней желаю. Чтобы любили пациенты, Врачи, сотрудники ценили, Побольше радостных моментов И чтобы все тебя любили.

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3 С днем медсестры хочу поздравить Тебя, красавица, сейчас, Печаль и скука не коснется Пускай твоих волшебных глаз. Дари добро, любовь, надежду, Будь светлым ангелом всегда, Пускай работа будет в радость, Счастливой будет пусть судьба.

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5 Вам желаем, медсестрички, Словно быстрой электричкой Пролетать свои печали. Чтоб мужчины замечали, Чтоб зарплата была мощной, Чтоб мужья любили тещу. Пациенты чтоб ценили И цветы чтоб вам дарили, Чтоб уколов не боялись, Уходя от вас, смеялись, Выздоравливали все. И по каждой чтоб весне В профессиональный праздник - Поздравлений много разных. Чтоб у вас всегда во всём Всё сложилось и везло. Поздравляем вас мы очень И целуем в обе щечки.

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7 Ваша профессия достойна уважения, Ведь благородство в ней и доброта. Душевные примите поздравления, Ваш труд, как воздух, нужен нам всегда. Желаю вам здоровья, долголетия, Благополучия, поддержки от семьи. Дарю цветов душистые соцветия И пожелания сердечные мои.

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9 Праздник белого халата Пусть лишь радость принесёт, Увеличит пусть зарплату И избавит от невзгод! И здоровья пусть прибавит, И покой придаст душе, Без поддержки не оставит В каждом новом рубеже!

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11 Желаю, чтобы в медицине Была всегда успешна ты! Не медсестра ты, а богиня, Ты просто медсестра мечты! Ты трудишься профессионально, Готова всем всегда помочь, Умна, красива, идеальна - Любая хворь уходит прочь! Трудись и дальше, медсестрица, Зарплата вверх пускай растет, Чтобы на море заграницей Ты отдыхала каждый год!

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13 Поздравляю, медсестричка, Светлый луч больницы всей, Пусть дела идут отлично, Будет больше ярких дней. Благодарность пациентов Пусть не ведает границ, И от радостных моментов Слёзы капают с ресниц. От начальства поощренья Я желаю получать, И с прекрасным настроеньем Каждый новый день встречать!

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15 С Днем медсестры хочу поздравить, Добра и счастья пожелать, Вы - ангелы добра и счастья, - Вам в праздник радостный сказать. Спасибо вам за все старания, За милосердие и заботу, Несет всегда пусть исцеление Такая сложная работа. Желаю счастья в жизни личной, Чтоб лишь здоровы были вы, Чтоб светлой радости моменты По жизни были суждены.

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17 Нелегкая у вас работа, Дарить всем ласку и заботу, Быть самой строгой если надо, Всегда по зову боли рядом. В День медсестры мы вам желаем, Чтоб вы поменьше уставали, Чтоб труд ценился ваш достойно, Чтоб в смену было все спокойно. Шли на поправку пациенты, Вам говорили комплименты, Дарили вкусные конфеты, Цветов прекрасные букеты!

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