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С Днем рождения: оригинальные поздравления в стихах и открытках на 13 мая

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С Днем рождения: оригинальные поздравления в стихах и открытках на 13 мая
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пусть каждое слово праздничного смс сквозит искренностью и теплотой, а оригинальные стихи вдохновляют на новые свершения.

  • 1

  • 2

    С днем рождения тебя поздравляю!

    Тепла, добра и радости желаю,

    Гармонии, веры и вдохновения,

    Любви и радужного настроения!

     

    Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,

    Подарков изысканных, чуда, успеха,

    Приятных хлопот, друзей окружение,

    В работе — идей и крутых достижений!

     

    Пусть быстро проблемы решаются,

    Надежные люди почаще встречаются,

    Жизнелюбия, славы тебе и удачи,

    Огромных доходов и денег в придачу!

  • 3

  • 4

    Поздравляю, обнимаю,

    В день рожденья пожелаю:

    Радости, улыбок море,

    Чтобы обходило горе.

     

    Много смеха, много счастья,

    Неземной любви и страсти,

    Чтобы жизнь была подарком.

    Каждый день пусть будет ярким!

  • 5

  • 6

    Здоровья желаю тебе в день рожденья,

    Любви самой крепкой, удачи, везенья.

    Стабильных доходов, а значит достатка.

    В делах самых важных чтоб все было гладко.

    Мечты исполненья, безмерного счастья,

    Друзей, да таких, что бывают нечасто.

  • 7

  • 8

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 9

  • 10

    День рождения наступил,

    Мы желаем много сил.

    Счастья, радости, добра

    И душевного тепла.

     

    Крепкого здоровья,

    Жить всегда с любовью.

    Мужества, терпения,

    Удачи и везения.

     

    Пусть мечты сбываются,

    Проблемы разрешаются.

    Достатка, вдохновения,

    Любви и уважения.

  • 11

  • 12

    От всей души желаю счастья

    И много долгих светлых лет,

    Сил для борьбы с любой напастью,

    Побольше радостных побед.

     

    Желаю больше улыбаться,

    Года бегут вперед — и пусть:

    В душе — навеки восемнадцать,

    И сердце не затронет грусть.

  • 13

  • 14

    Что в день рожденья можно пожелать?

    Больших успехов, мощного везенья,

    Душою никогда не унывать

    И жить всегда с прекрасным настроеньем!

     

    Пусть жизнь, как дорогой аттракцион,

    Составится из самых ярких взлётов,

    И будет дней счастливых миллион,

    И стороною все пройдут заботы!

     

    Любовь на сердце и во взгляде блеск —

    Всегда тебе так выглядеть желаю,

    И пусть хватает места для чудес,

    И весь твой путь удача устилает!

  • 15

  • 16

    Пусть радость бьёт, как тысячи фонтанов,

    Не будет в жизни места хмурым дням,

    Хранит тебя удача постоянно,

    А деньги так и тянутся к рукам!

     

    Пусть станут будни слаще шоколада,

    Везением устелен будет путь,

    И все, кто тебе дорог, будут рядом,

    Чтоб в час тяжёлый руку протянуть!

     

    Пусть счастье в твои двери постучится

    И выход позабудет навсегда,

    А в жизни только лучшее случится,

    А беды растворятся без следа!

  • 17

  • 18

    Желаю эмоций, волшебных мгновений,

    Возможностей новых, живых приключений.

    Друзей изумительных, добрых, надежных,

    Задач интересных, решений несложных.

     

    Желаю здоровья, достойных зарплат,

    Бесчисленных встреч, счастливейших дат.

    Целей уверенных, планов изящных,

    Рядом людей, да простых, настоящих.

  • 19

  • 20

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты

    В судьбе твоей случались!

  • 21

  • 22

    С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

    Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

    Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

    Все обиды позабылись, это было и прошло.

    Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

    Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

  • 23

    Хочу пожелать здоровья, радостных событий,

    Чтобы было больше счастья и открытий,

    От души желаю впечатлений чудных,

    Дней приятных, тёплых и ночей уютных!

    Чтоб немножко чуда, а улыбок больше,

    Что казалось сложным, станет вдруг попроще.

С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках

Красивые СМС поздравления с днем рождения

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