Трогательные поздравления с днем рождения на 14 мая

Именинник в день рождения заслуживает только самых лучших слов!

Тельцы, чей день рождения приходится на 14 мая, дальновидны и практичны; их видение будущего основано на четком понимании прошлого и настоящего. Вы не боитесь идти против традиции, поскольку верите в себя и свои передовые идеи. Интеллектуально вы намного опережаете своих ровесников. Проницательность и прогрессивный взгляд на мир позволяет вам видеть будущие возможности, которые более консервативные умы даже не могут себе представить. Именно вы можете оказаться тем человеком, который выдвинет значимые идеи, способные изменить мир.

Рожденные 14 мая зачастую страдают от всевозможных стрессов. Умиротворение и комфорт помогут им расслабиться, а также создадут настроение для эффективной работы. Головные боли, боли в горле, простудные состояния, боли в шее и верхнем отделе позвоночника — все это может оказаться следствием стресса. Если рожденным 14 мая удастся придерживаться регулярного питания и не пренебрегать ежедневными физическими упражнениями, они смогут избежать усталости, измождения и любых проблем со здоровьем. Земная пища, любимая Тельцами (зерновые, хлеб, картофель, корнеплоды), оказывает стабилизирующее влияние на здоровье. Если бессонница становится проблемой, рожденным 14 мая следует отказаться от применения лекарств и прибегнуть к гипнозу и медитации.

Рожденные 14 мая умеют легко и быстро распознавать возможности как настоящего, так и будущего. В высшей степени современные в плане своего мировоззрения, они способны предугадать, каким будет мир даже через двести лет, и при этом активно и энергично живут и работают в дне сегодняшнем. Некоторые из них демонстрируют отсутствие какого бы то ни было интереса к прошлому и даже рассматривают традицию как ненужное коллекционирование дурных привычек. Неудивительно, что рожденные 14 мая смело отказываются от традиции и отчаянно пускаются в эксперименты в сфере своей профессиональной деятельности. Они гораздо более уверены в собственных идеях и планах, нежели в тех проектах, что описаны в учебниках и книгах, — если, конечно, сами их читали.

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Смеха, радости и счастья,

Море солнца и тепла!

Чтоб без бед и без ненастья

Жизнь твоя всегда была.

Чтоб удача и везенье

Охраняли твой порог,

Заполняло чтоб веселье

В доме каждый уголок!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!