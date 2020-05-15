С днем рождения: лучшие поздравления в открытках и стихах на 14 мая

Адресуйте любимым именинникам самые сногсшибательные поздравления!

Родившиеся 15 мая — одни из наиболее развитых, целостных и миролюбивых членов зодиакального сообщества. Врожденное обаяние и понимающая, общительная природа естественным образом влекут к вам людей. Практически с каждым вы можете найти общий язык, но стремитесь окружить себя только теми, кто разделяет ваши культурные интересы и вкусы. Вы любите хорошую жизнь, получаете удовольствие от того, что делите ее радости с другими, и наслаждаетесь домом, где с готовностью развлекаете семью и друзей. Вы превосходно умеете устраивать вечеринки и обладаете особым даром сводить людей вместе.

Рожденные 15 мая сами могут оказаться добычей своих мечтаний. Им следует опасаться соблазна внутренней самоизоляции, отрыва от реальности. Вот почему любые виды активности, связанные с общением, — будь то физическим (спорт, в особенности групповые виды спорта) или социальным (танцы, вечеринки, светские рауты) — в высшей степени показаны для здоровья. В том, что касается диеты, рожденным 15 мая дозволительно расширить ассортимент своих любимых блюд и не ограничиваться лишь земной, любимой Тельцами, кухней. Возможно, раскованность в еде поможет им обрести новых друзей и знакомых. В этом плане полезно совершенствовать свое кулинарное мастерство. Рожденным 15 мая следует строже относиться к своей сексуальной жизни, не допуская чрезмерной привязанности к одному лицу в ущерб всем другим. Такая тенденция может лишь усугубить тягу к самоизоляции, живущую в тех, кто появился на свет в День мечтателя.

В самой что ни на есть естественной манере рожденные 15 мая способны выразить словами то, что другие чувствуют и к чему так отчаянно стремятся. Неудивительно, что окружающие поневоле тянутся к таким людям и даже не могут объяснить себе, почему это происходит. Рожденных 15 мая это обстоятельство также озадачивает, поскольку о своем магнетизме они даже не подозревают. Они попросту обладают даром проникновения в сердца их близких, друзей, коллег. На первый взгляд ничего сверхъестественного эти люди не совершают, вот почему сами они относятся к себе совершенно спокойно и не питают особых иллюзий насчет своей привлекательности.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живет счастье и радость. С днем рожденья!

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой!

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!