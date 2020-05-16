Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 16 мая

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляю с днём рождения!
Желаю счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!