Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 16 мая

1 Пусть в жизни будет все, что нужно: Здоровье, мир, любовь и дружба. Не отвернется пусть успех, Удача любит больше всех. Пусть счастье будет настоящим, К мечте и радости манящим. Желаю много светлых лет Без боли, горестей и бед!

2 С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

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4 Тебе желаю в день рожденья Невероятного везенья, Любви, здоровья и успеха, Улыбок, искреннего смеха, Веселья, счастья без предела И бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья И всех желаний исполненья!

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6 Поздравляем с днем рожденья! Желаем радостных мгновений. Побольше света и тепла, Улыбок, счастья и добра. Здоровья крепкого, везенья, Любви, удачи, настроенья. Больших побед на все года, Успеха в жизни навсегда!

7 Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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9 Поздравляю с днем рожденья! Денег, бодрости, веселья, Пусть удача будет рядом, Солнце греет теплым взглядом. И здоровье, и любовь Пусть идут всегда с тобой. Чтобы дом был полон смеха, Счастья, радости, успеха!

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11 Счастья, радости, здоровья, Мира, нежности с любовью, Процветать и долго жить Я желаю от души! Всех чудес, что есть на свете, Доброты, тепла и света, Волшебства и вдохновения! Поздравляю с днём рождения!

12 Желаю счастья, радости, любви, Еще мечты заветной исполненья, Здоровья крепкого, удач всегда во всем И добрых слов не только в день рожденья!

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14 Желаю много-много счастья, Побольше мира, доброты, Пускай обходят все ненастья, И пусть сбываются мечты. Удача пусть сопровождает, Здоровья, радости − мешок, Улыбок, смеха я желаю, И пусть всё в жизни будет ок!

15 Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

16 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

17 Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!