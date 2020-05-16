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Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 16 мая

Смотрите фото (14)
Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 16 мая
09:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Пусть в жизни будет все, что нужно:

    Здоровье, мир, любовь и дружба.

    Не отвернется пусть успех,

    Удача любит больше всех.

     

    Пусть счастье будет настоящим,

    К мечте и радости манящим.

    Желаю много светлых лет

    Без боли, горестей и бед!

  • 2

    С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

  • 3

  • 4

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 5

  • 6

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра.

     

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда!

  • 7

    Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днем рожденья!

    Денег, бодрости, веселья,

    Пусть удача будет рядом,

    Солнце греет теплым взглядом.

     

    И здоровье, и любовь

    Пусть идут всегда с тобой.

    Чтобы дом был полон смеха,

    Счастья, радости, успеха!

  • 10

  • 11

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения!

    Поздравляю с днём рождения!

  • 12

    Желаю счастья, радости, любви,

    Еще мечты заветной исполненья,

    Здоровья крепкого, удач всегда во всем

    И добрых слов не только в день рожденья!

  • 13

  • 14

    Желаю много-много счастья,

    Побольше мира, доброты,

    Пускай обходят все ненастья,

    И пусть сбываются мечты.

     

    Удача пусть сопровождает,

    Здоровья, радости − мешок,

    Улыбок, смеха я желаю,

    И пусть всё в жизни будет ок!

  • 15

    Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

  • 16

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 17

    Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

  • 18

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

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