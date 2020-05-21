День вышиванки: трогательные поздравления в стихах и открытках

1 Вишиванку мама сыну своему пошила, Всю душу в нее, всю любовь вложила, В ней отголоски истории народа, В ней улыбка спрятана Господа Бога. Каждый крестик – это жизни минута, Синева небес и песни деревенского люда, В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива, Чтоб жизнь у сына была легка и красива!

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3 Цветы распускаются На рукавах, И птицы поют, Словно в давних мечтах. Мне вышила мама Живой оберег, Чтоб он от несчастий Меня уберег. Моя вышиванка – Ты мой талисман Родным человеком На счастье мне дан.

4 Свои надежды и свою мечту, И край родной, и песню соловьиную В узоры вышиванки заплету – Прославлю я родную Украину!

5 Вышиванку надену, на счастье, Как защиту, святой оберег. Не застанут в дороге ненастья, Не хлестнут злые волны о брег.

6 Я вышиванке свою душу с нитью отдаю, В часы теплоты и благости домашней, Пусть Бог благословит семью твою, Пусть даст душе света – это так важно. Пусть всегда горит пламень белой свечи, Изгоняя из дома беды и недуги, Пусть будут ясными деньки твои, И приятными часы твоего досуга!

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8 Вишиванку мама сыну своему пошила, Всю душу в нее, всю любовь вложила, В ней отголоски истории народа, В ней улыбка спрятана Господа Бога. Каждый крестик – это жизни минута, Синева небес и песни деревенского люда, В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива, Чтоб жизнь у сына была легка и красива!

9 Я надену тебя спозаранку И в Малиновый Клин улечу! Вышиванка моя! Вышиванка! Расставаться с тобой не хочу! Вышиванка моя! Вышиванка! Белоснежна! Как песня - узор! Теплый свет приднепровской полянки,Свет Карпат, увлажняющий взор.

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11 Вся судьба моя - красная нитка - В белой ткани бескрайних снегов! По живому малиновым выткан Был мой путь до твоих берегов! Безупречна прекрасная строчка! Вся ты в капельках алых, как кровь! Так и вьется: за точкою - точка! Украинского сердца любовь! Я готов на любом полустанке Превратиться в ту алую нить. Потому и прошу: в вышиванке! В вышиванке меня схоронить.

12 Туго жизнь натяну на пяльцы, Тонкой гладью узоры вышью. Под крылечком стежками зайца И дымок по утру над крышей. Капли маков, во поле чистом, И ромашковый луг зеленый. Песню тополя-вокалиста, Что свечою стоит меж кленов.

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