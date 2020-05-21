День вышиванки: трогательные поздравления в стихах и открытках

Вишиванку мама сыну своему пошила,
Всю душу в нее, всю любовь вложила,
В ней отголоски истории народа,
В ней улыбка спрятана Господа Бога.
Каждый крестик – это жизни минута,
Синева небес и песни деревенского люда,
В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива,
Чтоб жизнь у сына была легка и красива!
Цветы распускаются
На рукавах,
И птицы поют,
Словно в давних мечтах.
Мне вышила мама
Живой оберег,
Чтоб он от несчастий
Меня уберег.
Моя вышиванка –
Ты мой талисман
Родным человеком
На счастье мне дан.
Свои надежды и свою мечту,
И край родной, и песню соловьиную
В узоры вышиванки заплету –
Прославлю я родную Украину!
Вышиванку надену, на счастье,
Как защиту, святой оберег.
Не застанут в дороге ненастья,
Не хлестнут злые волны о брег.
Я вышиванке свою душу с нитью отдаю,
В часы теплоты и благости домашней,
Пусть Бог благословит семью твою,
Пусть даст душе света – это так важно.
Пусть всегда горит пламень белой свечи,
Изгоняя из дома беды и недуги,
Пусть будут ясными деньки твои,
И приятными часы твоего досуга!
Вишиванку мама сыну своему пошила,
Всю душу в нее, всю любовь вложила,
В ней отголоски истории народа,
В ней улыбка спрятана Господа Бога.
Каждый крестик – это жизни минута,
Синева небес и песни деревенского люда,
В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива,
Чтоб жизнь у сына была легка и красива!
Я надену тебя спозаранку
И в Малиновый Клин улечу!
Вышиванка моя! Вышиванка!
Расставаться с тобой не хочу!
Вышиванка моя! Вышиванка!
Белоснежна! Как песня - узор!
Теплый свет приднепровской полянки,Свет Карпат, увлажняющий взор.
Вся судьба моя - красная нитка -
В белой ткани бескрайних снегов!
По живому малиновым выткан
Был мой путь до твоих берегов!
Безупречна прекрасная строчка!
Вся ты в капельках алых, как кровь!
Так и вьется: за точкою - точка!
Украинского сердца любовь!
Я готов на любом полустанке
Превратиться в ту алую нить.
Потому и прошу: в вышиванке!
В вышиванке меня схоронить.
Туго жизнь натяну на пяльцы,
Тонкой гладью узоры вышью.
Под крылечком стежками зайца
И дымок по утру над крышей.
Капли маков, во поле чистом,
И ромашковый луг зеленый.
Песню тополя-вокалиста,
Что свечою стоит меж кленов.
И подсолнух глазами к солнцу,
Мальв цветущих ряды у тына,
И узорчатое оконце,
Дочь чернявую возле сына.
Кипень старых весною вишен,
И царапанье веток яблонь.
А любовь, я по центру вышью -
Синей птахой с лучистым взглядом.
Вышью травы от рос седые,
Пенье дивное ранней птахи.
Думы юные, озорные,
Терпкий запах твоей рубахи.
И колодец с водой холодной:
Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.
Звезд полночные хороводы,
А в саду - вышью белый домик.
Натяну ткань судьбы на пяльцы,
Шелком ярким узоры вышью.
И слезою - тропу скитальца,
Среди мальв, под родную крышу.