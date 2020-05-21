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День вышиванки: трогательные поздравления в стихах и открытках

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День вышиванки: трогательные поздравления в стихах и открытках
07:51 Сегодня Телеграф

В четверг, 21 мая, украинцы по всему миру будут отмечать День вышиванки, праздник национальной украинской одежды.

  • 1

    Вишиванку мама сыну своему пошила,

    Всю душу в нее, всю любовь вложила,

    В ней отголоски истории народа,

    В ней улыбка спрятана Господа Бога.

    Каждый крестик – это жизни минута,

    Синева небес и песни деревенского люда,

    В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива,

    Чтоб жизнь у сына была легка и красива!

  • 2

  • 3

    Цветы распускаются

    На рукавах,

    И птицы поют,

    Словно в давних мечтах.

     

    Мне вышила мама

    Живой оберег,

    Чтоб он от несчастий

    Меня уберег.

     

    Моя вышиванка –

    Ты мой талисман

    Родным человеком

    На счастье мне дан.

  • 4

    Свои надежды и свою мечту,

    И край родной, и песню соловьиную

    В узоры вышиванки заплету –

    Прославлю я родную Украину!

  • 5

    Вышиванку надену, на счастье,

    Как защиту, святой оберег.

    Не застанут в дороге ненастья,

    Не хлестнут злые волны о брег.

  • 6

    Я вышиванке свою душу с нитью отдаю,

    В часы теплоты и благости домашней,

    Пусть Бог благословит семью твою,

    Пусть даст душе света – это так важно.

    Пусть всегда горит пламень белой свечи,

    Изгоняя из дома беды и недуги,

    Пусть будут ясными деньки твои,

    И приятными часы твоего досуга!

  • 7

  • 8

    Вишиванку мама сыну своему пошила,

    Всю душу в нее, всю любовь вложила,

    В ней отголоски истории народа,

    В ней улыбка спрятана Господа Бога.

    Каждый крестик – это жизни минута,

    Синева небес и песни деревенского люда,

    В ней каждая ниточка, каждая строчка счастлива,

    Чтоб жизнь у сына была легка и красива!

  • 9

    Я надену тебя спозаранку

    И в Малиновый Клин улечу!

    Вышиванка моя! Вышиванка!

    Расставаться с тобой не хочу!

    Вышиванка моя! Вышиванка!

    Белоснежна! Как песня - узор!

    Теплый свет приднепровской полянки,Свет Карпат, увлажняющий взор.

  • 10

  • 11

    Вся судьба моя - красная нитка -

    В белой ткани бескрайних снегов!

    По живому малиновым выткан

    Был мой путь до твоих берегов!

     

    Безупречна прекрасная строчка!

    Вся ты в капельках алых, как кровь!

    Так и вьется: за точкою - точка!

    Украинского сердца любовь!

     

    Я готов на любом полустанке

    Превратиться в ту алую нить.

    Потому и прошу: в вышиванке!

    В вышиванке меня схоронить.

  • 12

    Туго жизнь натяну на пяльцы,

    Тонкой гладью узоры вышью.

    Под крылечком стежками зайца

    И дымок по утру над крышей.

     

    Капли маков, во поле чистом,

    И ромашковый луг зеленый.

    Песню тополя-вокалиста,

    Что свечою стоит меж кленов.

  • 13

  • 14

    И подсолнух глазами к солнцу,

    Мальв цветущих ряды у тына,

    И узорчатое оконце,

    Дочь чернявую возле сына.

     

    Кипень старых весною вишен,

    И царапанье веток яблонь.

    А любовь, я по центру вышью -

    Синей птахой с лучистым взглядом.

     

    Вышью травы от рос седые,

    Пенье дивное ранней птахи.

    Думы юные, озорные,

    Терпкий запах твоей рубахи.

     

    И колодец с водой холодной:

    Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.

    Звезд полночные хороводы,

    А в саду - вышью белый домик.

     

    Натяну ткань судьбы на пяльцы,

    Шелком ярким узоры вышью.

    И слезою - тропу скитальца,

    Среди мальв, под родную крышу.

День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине

День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle

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