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Поздравления с Днем вышиванки в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с Днем вышиванки в стихах, прозе и открытках
09:56 Сегодня Телеграф

День вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословию.

  • 1

    Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, красочной украинской культуры – с Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны.

  • 2

    Вышиванку надену, на счастье,

    Как защиту, святой оберег.

    Не застанут в дороге ненастья,

    Не хлестнут злые волны о брег.

  • 3

    Вышиванка – это особая национальная традиция украинцев. А сам День вышиванки – хоть пока еще и не официальный праздник – призван способствовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру!

  • 4

  • 5

    Я вышиванке свою душу с нитью отдаю,

    В часы теплоты и благости домашней,

    Пусть Бог благословит семью твою,

    Пусть даст душе света – это так важно.

    Пусть всегда горит пламень белой свечи,

    Изгоняя из дома беды и недуги,

    Пусть будут ясными деньки твои,

    И приятными часы твоего досуга!

  • 6

    С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

  • 7

    Вышью на рубахе я пламень яркой свечи,

    Вышью ниткой я под свет лампады,

    По белому ниткой нарисую вечер,

    И синим грозди спелого винограда.

    Пусть будет самым счастливым тот вечер,

    Пусть он наполнится сияньем холодным, лунным,

    Пусть будет теплым огонь той свечки,

    Что горит в бескрайних вышитых дюнах.

  • 8

    Сегодня хочу поздравить всех украинцев. С праздником одного из самых главных символом нашей национальной самобытности – Вышиванкой. Вышиванка – одежда свободных людей.

  • 9

    Сегодня снова сяду я тихонько в уголок,

    И по белой ткани красным пройду и черным,

    И в этом узоре заключен сам Бог,

    В стежках моей верой и любовью извлеченный.

    По ниточкам моя любовь поползет,

    И оставит на узоре отпечаток нежный,

    Она оставит и закат, и утренний восход,

    И рисунки мечты моей и надежды!

День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника

День вышиванки: трогательные поздравления в стихах и открытках

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