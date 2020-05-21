Поздравления с Днем вышиванки в стихах, прозе и открытках

1 Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, красочной украинской культуры – с Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны.

2 Вышиванку надену, на счастье, Как защиту, святой оберег. Не застанут в дороге ненастья, Не хлестнут злые волны о брег.

3 Вышиванка – это особая национальная традиция украинцев. А сам День вышиванки – хоть пока еще и не официальный праздник – призван способствовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру!

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5 Я вышиванке свою душу с нитью отдаю, В часы теплоты и благости домашней, Пусть Бог благословит семью твою, Пусть даст душе света – это так важно. Пусть всегда горит пламень белой свечи, Изгоняя из дома беды и недуги, Пусть будут ясными деньки твои, И приятными часы твоего досуга!

6 С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

7 Вышью на рубахе я пламень яркой свечи, Вышью ниткой я под свет лампады, По белому ниткой нарисую вечер, И синим грозди спелого винограда. Пусть будет самым счастливым тот вечер, Пусть он наполнится сияньем холодным, лунным, Пусть будет теплым огонь той свечки, Что горит в бескрайних вышитых дюнах.

8 Сегодня хочу поздравить всех украинцев. С праздником одного из самых главных символом нашей национальной самобытности – Вышиванкой. Вышиванка – одежда свободных людей.