Поздравления с Днем вышиванки в стихах, прозе и открытках

Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, красочной украинской культуры – с Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны.
Вышиванку надену, на счастье,
Как защиту, святой оберег.
Не застанут в дороге ненастья,
Не хлестнут злые волны о брег.
Вышиванка – это особая национальная традиция украинцев. А сам День вышиванки – хоть пока еще и не официальный праздник – призван способствовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру!
Я вышиванке свою душу с нитью отдаю,
В часы теплоты и благости домашней,
Пусть Бог благословит семью твою,
Пусть даст душе света – это так важно.
Пусть всегда горит пламень белой свечи,
Изгоняя из дома беды и недуги,
Пусть будут ясными деньки твои,
И приятными часы твоего досуга!
С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!
Вышью на рубахе я пламень яркой свечи,
Вышью ниткой я под свет лампады,
По белому ниткой нарисую вечер,
И синим грозди спелого винограда.
Пусть будет самым счастливым тот вечер,
Пусть он наполнится сияньем холодным, лунным,
Пусть будет теплым огонь той свечки,
Что горит в бескрайних вышитых дюнах.
Сегодня хочу поздравить всех украинцев. С праздником одного из самых главных символом нашей национальной самобытности – Вышиванкой. Вышиванка – одежда свободных людей.
Сегодня снова сяду я тихонько в уголок,
И по белой ткани красным пройду и черным,
И в этом узоре заключен сам Бог,
В стежках моей верой и любовью извлеченный.
По ниточкам моя любовь поползет,
И оставит на узоре отпечаток нежный,
Она оставит и закат, и утренний восход,
И рисунки мечты моей и надежды!