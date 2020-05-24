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Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках
Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках

Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках

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Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках
04:47 Сегодня Телеграф

Ураза Байрам (Ид уль-фитр, Рамадан Байрам) - один из крупнейших праздников Ислама, завершающий священный месяц Рамадан.

  • 1

    В праздник славный, чистый, светлый

    Поздравляю от души.

    В Ураза Байрам пусть мысли

    Будут ясны и чисты.

     

    В доме вашем будет мирно,

    В счастье близкие живут.

    В вере сильной и глубокой

    Вдохновение найдут.

  • 2

  • 3

    Мусульмане, с праздником Ураза Байрам!

    Счастья и здоровья я желаю вам.

    Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела

    И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла.

     

    Будет пусть благословен ваш уютный дом,

    Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем.

    Пусть успех сопутствует на работе вам.

    Отмечайте весело Ураза Байрам!

  • 4

  • 5

    В священный праздник Ураза Байрам

    Желаю счастья, мира и достатка,

    Аллах пусть ниспошлёт здоровья вам,

    Во всех делах — успеха и порядка.

     

    Пусть будет стол на кушанья богат,

    Гостей не иссякают вереницы,

    Не будет к счастью никаких преград,

    И рядом всегда — любящие лица!

  • 6

  • 7

    Пускай же Ураза Байрам

    Подарит много счастья вам!

    Живите в мире и достатке,

    Здоровье будет пусть в порядке!

     

    Пусть вас от бед хранит Аллах,

    Чтоб мир царил у вас в сердцах!

    Пусть будут помыслы чисты

    И все сбываются мечты!

  • 8

  • 9

    Закончил испытание

    Священный Рамадан,

    С радостью встречайте

    Ураза Байрам.

     

    Пусть несет он радость

    И веселье в дом,

    Чтоб добро навечно

    Поселилось в нем.

     

    Дом пусть будет чашей,

    Полной до краев,

    Каждый будет счастлив,

    Весел и здоров.

     

    Чистоты желаю

    В душах и сердцах,

    Пусть в дороге жизни

    Бережет Аллах.

  • 10

  • 11

    Пусть ясный праздник разговения

    Придет в Ваш чистый, светлый дом.

    Прекрасным будет настроение,

    И ждет успех в деле любом.

     

    Пусть Ураза Байрам приносит

    Вам счастье, мир и доброту.

    Пусть ветер горести уносит,

    Чтоб жизнь была всегда в цвету.

  • 12

  • 13

    Я исламских не знаю традиций,

    Потому как я веры иной.

    Но желаю сердцам я лучиться

    В праздник светом добра, чистотой!

     

    Пусть Ураза-Байрам приносит

    Реки счастья с мощнейшим течением!

    А любовь как хозяйка разносит

    В каждом доме свои угощения!

  • 14

  • 15

    Праздник мира и добра,

    Солнца, света и тепла!

    Поздравляю правоверных

    С чистым Ураза Байрам!

     

    Будьте счастливы, здоровы.

    Хорошо пусть будет дома.

    Пусть сердца согреет вам

  • 16

  • 17

    В конце месяца Рамадан

    Отмечают праздник прекрасный,

    Поздравляем Вас, пусть всегда

    Ваша жизнь будет светлой, ясной!

    В этот день — Ураза Байрам

    Вам желаю большого счастья

    И здоровья побольше Вам,

    Пусть мечты начнут исполняться,

    Все три дня веселиться, петь

    И с семьей посидеть уютно,

    Все преграды — преодолеть,

    Радость будет пусть абсолютной!

  • 18

  • 19

    Храни Аллах на небесах

    Свой тихий, преданный народ,

    Сегодня Ураза Байрам,

    Закончен ваш священный пост.

     

    В сердца приходит чистый свет,

    И наполняет душу счастьем,

    Живите в мире и добре,

    Без туч на небе и ненастья.

С праздником Ураза-байрам! Красивые поздравления своими словами, открытки

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