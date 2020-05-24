Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках

В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.
В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
Мусульмане, с праздником Ураза Байрам!
Счастья и здоровья я желаю вам.
Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела
И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла.
Будет пусть благословен ваш уютный дом,
Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем.
Пусть успех сопутствует на работе вам.
Отмечайте весело Ураза Байрам!
В священный праздник Ураза Байрам
Желаю счастья, мира и достатка,
Аллах пусть ниспошлёт здоровья вам,
Во всех делах — успеха и порядка.
Пусть будет стол на кушанья богат,
Гостей не иссякают вереницы,
Не будет к счастью никаких преград,
И рядом всегда — любящие лица!
Пускай же Ураза Байрам
Подарит много счастья вам!
Живите в мире и достатке,
Здоровье будет пусть в порядке!
Пусть вас от бед хранит Аллах,
Чтоб мир царил у вас в сердцах!
Пусть будут помыслы чисты
И все сбываются мечты!
Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам.
Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.
Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров.
Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть в дороге жизни
Бережет Аллах.
Пусть ясный праздник разговения
Придет в Ваш чистый, светлый дом.
Прекрасным будет настроение,
И ждет успех в деле любом.
Пусть Ураза Байрам приносит
Вам счастье, мир и доброту.
Пусть ветер горести уносит,
Чтоб жизнь была всегда в цвету.
Я исламских не знаю традиций,
Потому как я веры иной.
Но желаю сердцам я лучиться
В праздник светом добра, чистотой!
Пусть Ураза-Байрам приносит
Реки счастья с мощнейшим течением!
А любовь как хозяйка разносит
В каждом доме свои угощения!
Праздник мира и добра,
Солнца, света и тепла!
Поздравляю правоверных
С чистым Ураза Байрам!
Будьте счастливы, здоровы.
Хорошо пусть будет дома.
Пусть сердца согреет вам
В конце месяца Рамадан
Отмечают праздник прекрасный,
Поздравляем Вас, пусть всегда
Ваша жизнь будет светлой, ясной!
В этот день — Ураза Байрам
Вам желаю большого счастья
И здоровья побольше Вам,
Пусть мечты начнут исполняться,
Все три дня веселиться, петь
И с семьей посидеть уютно,
Все преграды — преодолеть,
Радость будет пусть абсолютной!
Храни Аллах на небесах
Свой тихий, преданный народ,
Сегодня Ураза Байрам,
Закончен ваш священный пост.
В сердца приходит чистый свет,
И наполняет душу счастьем,
Живите в мире и добре,
Без туч на небе и ненастья.