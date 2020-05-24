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С праздником Ураза-байрам! Оригинальные СМС-поздравления, открытки

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С праздником Ураза-байрам! Оригинальные СМС-поздравления, открытки
01:56 Сегодня Телеграф

В 2020 году Ураза-байрам наступает в воскресенье, 24 мая. Это праздник разговения, торжество по случаю окончания священного постного месяца Рамадан.

  • 1

    В праздник славный, чистый, светлый

    Поздравляю от души.

    В Ураза Байрам пусть мысли

    Будут ясны и чисты.

     

    В доме вашем будет мирно,

    В счастье близкие живут.

    В вере сильной и глубокой

    Вдохновение найдут.

  • 2

  • 3

    Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!

  • 4

  • 5

    Пускай же Ураза Байрам

    Подарит много счастья вам!

    Живите в мире и достатке,

    Здоровье будет пусть в порядке!

     

    Пусть вас от бед хранит Аллах,

    Чтоб мир царил у вас в сердцах!

    Пусть будут помыслы чисты

    И все сбываются мечты!

  • 6

  • 7

    Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

  • 8

  • 9

    Пусть ясный праздник разговения

    Придет в Ваш чистый, светлый дом.

    Прекрасным будет настроение,

    И ждет успех в деле любом.

     

    Пусть Ураза Байрам приносит

    Вам счастье, мир и доброту.

    Пусть ветер горести уносит,

    Чтоб жизнь была всегда в цвету.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.

  • 12

  • 13

    Я исламских не знаю традиций,

    Потому как я веры иной.

    Но желаю сердцам я лучиться

    В праздник светом добра, чистотой!

     

    Пусть Ураза-Байрам приносит

    Реки счастья с мощнейшим течением!

    А любовь как хозяйка разносит

    В каждом доме свои угощения!

  • 14

  • 15

    В светлый праздник Ураза Байрам желаю благосостояния и мира. Пусть Аллах будет милостив к дорогим и близким вам людям. Пусть в доме всегда будет изобилие и уют. Прославьте этот праздник в хорошем настроении и с радостью в сердце!

Красивые поздравление с праздником Ураза-байрам 2020

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