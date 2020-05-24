С праздником Ураза-байрам! Оригинальные СМС-поздравления, открытки

В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.
В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!
Пускай же Ураза Байрам
Подарит много счастья вам!
Живите в мире и достатке,
Здоровье будет пусть в порядке!
Пусть вас от бед хранит Аллах,
Чтоб мир царил у вас в сердцах!
Пусть будут помыслы чисты
И все сбываются мечты!
Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!
Пусть ясный праздник разговения
Придет в Ваш чистый, светлый дом.
Прекрасным будет настроение,
И ждет успех в деле любом.
Пусть Ураза Байрам приносит
Вам счастье, мир и доброту.
Пусть ветер горести уносит,
Чтоб жизнь была всегда в цвету.
Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.
Я исламских не знаю традиций,
Потому как я веры иной.
Но желаю сердцам я лучиться
В праздник светом добра, чистотой!
Пусть Ураза-Байрам приносит
Реки счастья с мощнейшим течением!
А любовь как хозяйка разносит
В каждом доме свои угощения!
В светлый праздник Ураза Байрам желаю благосостояния и мира. Пусть Аллах будет милостив к дорогим и близким вам людям. Пусть в доме всегда будет изобилие и уют. Прославьте этот праздник в хорошем настроении и с радостью в сердце!