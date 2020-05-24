С праздником Ураза-байрам! Оригинальные СМС-поздравления, открытки

1 В праздник славный, чистый, светлый Поздравляю от души. В Ураза Байрам пусть мысли Будут ясны и чисты. В доме вашем будет мирно, В счастье близкие живут. В вере сильной и глубокой Вдохновение найдут.

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3 Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!

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5 Пускай же Ураза Байрам Подарит много счастья вам! Живите в мире и достатке, Здоровье будет пусть в порядке! Пусть вас от бед хранит Аллах, Чтоб мир царил у вас в сердцах! Пусть будут помыслы чисты И все сбываются мечты!

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7 Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

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9 Пусть ясный праздник разговения Придет в Ваш чистый, светлый дом. Прекрасным будет настроение, И ждет успех в деле любом. Пусть Ураза Байрам приносит Вам счастье, мир и доброту. Пусть ветер горести уносит, Чтоб жизнь была всегда в цвету.

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11 Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.

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13 Я исламских не знаю традиций, Потому как я веры иной. Но желаю сердцам я лучиться В праздник светом добра, чистотой! Пусть Ураза-Байрам приносит Реки счастья с мощнейшим течением! А любовь как хозяйка разносит В каждом доме свои угощения!

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