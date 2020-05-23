Красивые поздравление с праздником Ураза-байрам 2020

1 В праздник славный, чистый, светлый Поздравляю от души. В Ураза Байрам пусть мысли Будут ясны и чисты. В доме вашем будет мирно, В счастье близкие живут. В вере сильной и глубокой Вдохновение найдут.

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3 Мусульмане, с праздником Ураза Байрам! Счастья и здоровья я желаю вам. Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла. Будет пусть благословен ваш уютный дом, Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем. Пусть успех сопутствует на работе вам. Отмечайте весело Ураза Байрам!

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5 В священный праздник Ураза Байрам Желаю счастья, мира и достатка, Аллах пусть ниспошлёт здоровья вам, Во всех делах — успеха и порядка. Пусть будет стол на кушанья богат, Гостей не иссякают вереницы, Не будет к счастью никаких преград, И рядом всегда — любящие лица!

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7 Пускай же Ураза Байрам Подарит много счастья вам! Живите в мире и достатке, Здоровье будет пусть в порядке! Пусть вас от бед хранит Аллах, Чтоб мир царил у вас в сердцах! Пусть будут помыслы чисты И все сбываются мечты!

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9 Закончил испытание Священный Рамадан, С радостью встречайте Ураза Байрам. Пусть несет он радость И веселье в дом, Чтоб добро навечно Поселилось в нем. Дом пусть будет чашей, Полной до краев, Каждый будет счастлив, Весел и здоров. Чистоты желаю В душах и сердцах, Пусть в дороге жизни Бережет Аллах.

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11 Пусть ясный праздник разговения Придет в Ваш чистый, светлый дом. Прекрасным будет настроение, И ждет успех в деле любом. Пусть Ураза Байрам приносит Вам счастье, мир и доброту. Пусть ветер горести уносит, Чтоб жизнь была всегда в цвету.

12 Я исламских не знаю традиций, Потому как я веры иной. Но желаю сердцам я лучиться В праздник светом добра, чистотой! Пусть Ураза-Байрам приносит Реки счастья с мощнейшим течением! А любовь как хозяйка разносит В каждом доме свои угощения!

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14 Праздник мира и добра, Солнца, света и тепла! Поздравляю правоверных С чистым Ураза Байрам! Будьте счастливы, здоровы. Хорошо пусть будет дома. Пусть сердца согреет вам Праздник Ураза Байрам!

15 В конце месяца Рамадан Отмечают праздник прекрасный, Поздравляем Вас, пусть всегда Ваша жизнь будет светлой, ясной! В этот день — Ураза Байрам Вам желаю большого счастья И здоровья побольше Вам, Пусть мечты начнут исполняться, Все три дня веселиться, петь И с семьей посидеть уютно, Все преграды — преодолеть, Радость будет пусть абсолютной!