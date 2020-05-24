Красивые СМС поздравления с праздником Ураза Байрам

В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.
В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
Пускай же Ураза Байрам
Подарит много счастья вам!
Живите в мире и достатке,
Здоровье будет пусть в порядке!
Пусть вас от бед хранит Аллах,
Чтоб мир царил у вас в сердцах!
Пусть будут помыслы чисты
И все сбываются мечты!
Пусть ясный праздник разговения
Придет в Ваш чистый, светлый дом.
Прекрасным будет настроение,
И ждет успех в деле любом.
Пусть Ураза Байрам приносит
Вам счастье, мир и доброту.
Пусть ветер горести уносит,
Чтоб жизнь была всегда в цвету.
Я исламских не знаю традиций,
Потому как я веры иной.
Но желаю сердцам я лучиться
В праздник светом добра, чистотой!
Пусть Ураза-Байрам приносит
Реки счастья с мощнейшим течением!
А любовь как хозяйка разносит
В каждом доме свои угощения!
Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!
Праздник мира и добра,
Солнца, света и тепла!
Поздравляю правоверных
С чистым Ураза Байрам!
Будьте счастливы, здоровы.
Хорошо пусть будет дома.
Пусть сердца согреет вам
Праздник Ураза Байрам!
Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!
Храни Аллах на небесах
Свой тихий, преданный народ,
Сегодня Ураза Байрам,
Закончен ваш священный пост.
В сердца приходит чистый свет,
И наполняет душу счастьем,
Живите в мире и добре,
Без туч на небе и ненастья.
Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.
Праздник сегодня Ураза Байрам.
В мечетях повсюду читают Коран.
Люди веселья и счастья полны.
Славят Аллаха с Пророком они.
Все рады сегодня. Пусть всегда будет так!
Ураза Байрам! Ид мубарак!