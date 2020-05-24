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Красивые СМС поздравления с праздником Ураза Байрам

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Красивые СМС поздравления с праздником Ураза Байрам
08:36 Сегодня Телеграф

Этот праздник, знаменующий завершение благословенного месяца Рамадан, является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм.

  • 1

    В праздник славный, чистый, светлый

    Поздравляю от души.

    В Ураза Байрам пусть мысли

    Будут ясны и чисты.

     

    В доме вашем будет мирно,

    В счастье близкие живут.

    В вере сильной и глубокой

    Вдохновение найдут.

  • 2

  • 3

    Пускай же Ураза Байрам

    Подарит много счастья вам!

    Живите в мире и достатке,

    Здоровье будет пусть в порядке!

     

    Пусть вас от бед хранит Аллах,

    Чтоб мир царил у вас в сердцах!

    Пусть будут помыслы чисты

    И все сбываются мечты!

  • 4

    Пусть ясный праздник разговения

    Придет в Ваш чистый, светлый дом.

    Прекрасным будет настроение,

    И ждет успех в деле любом.

     

    Пусть Ураза Байрам приносит

    Вам счастье, мир и доброту.

    Пусть ветер горести уносит,

    Чтоб жизнь была всегда в цвету.

  • 5

  • 6

    Я исламских не знаю традиций,

    Потому как я веры иной.

    Но желаю сердцам я лучиться

    В праздник светом добра, чистотой!

     

    Пусть Ураза-Байрам приносит

    Реки счастья с мощнейшим течением!

    А любовь как хозяйка разносит

    В каждом доме свои угощения!

  • 7

    Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!

  • 8

  • 9

    Праздник мира и добра,

    Солнца, света и тепла!

    Поздравляю правоверных

    С чистым Ураза Байрам!

     

    Будьте счастливы, здоровы.

    Хорошо пусть будет дома.

    Пусть сердца согреет вам

    Праздник Ураза Байрам!

  • 10

    Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

  • 11

  • 12

    Храни Аллах на небесах

    Свой тихий, преданный народ,

    Сегодня Ураза Байрам,

    Закончен ваш священный пост.

     

    В сердца приходит чистый свет,

    И наполняет душу счастьем,

    Живите в мире и добре,

    Без туч на небе и ненастья.

  • 13

    Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.

  • 14

  • 15

    Праздник сегодня Ураза Байрам.

    В мечетях повсюду читают Коран.

    Люди веселья и счастья полны.

    Славят Аллаха с Пророком они.

    Все рады сегодня. Пусть всегда будет так!

    Ураза Байрам! Ид мубарак!

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