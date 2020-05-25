С Днем филолога: красивые поздравления в стихах и открытках

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2 Играет май на тонких струнах Души восторженной твоей. Потоки строк литературных От чувств бурлят еще быстрей. Поклон отвесишь ты березке, Шепнув есенинский куплет, Фонарь светящейся полоской От Блока шлет тебе привет. Ты отношениям подпишешь Смертельный сразу приговор, Если «позвОнит» вдруг услышишь Или, к примеру, «колидор»... Ты тайну «глокай куздры» знаешь! И любословием горя, Запоем Лотмана читаешь! Филолог, с праздником тебя!

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4 Кто готов все предложенья По составу расчленить, Кто расскажет про спряженья, Если ночью разбудить? Мудрый, грамотный филолог — Образован и речист, Он словесник и историк, Диалектик, фольклорист. Он жонглирует словами, Как волшебник цирковой, И выходит кружевами, Словно песня, текст любой. День филолога отметит Тот, кто к Языку с душой. Поздравляем всех, кто лечит Нас словесной красотой.

5 Материю текста и ниточки слова Учат филологи снова и снова. Лишь им подвластна природа звучания, Сокрытая в буквах по умолчанию, В произведениях смыслы видны. Славьтесь филологи нашей Страны! С профессиональным вас Днём поздравляем И достижений в науке желаем!

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7 Институт педагогический, Факультет филологический, Ты закончила прилично, Скажем прямо на отлично! В прошлом все остались сессии, Ты филолог по профессии, Знаешь правила писания, И все знаки препинания, И из правил исключения, И где ставить ударения. Много книг ты прочитала, Специалистом классным стала! После краткого вступления, Прими скорее поздравления, С днем филолога, который Наступает очень скоро! Пусть удача улыбается, Пусть мечты твои сбываются, Счастье пусть в глазах сияет, А любовь пусть окрыляет!

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9 С днем филолога сегодня Я хочу поздравить вас, В языках, правописании Вам присвоен высший класс. Языки для вас подвластны, Их секреты вам знакомы, Восхищает нас запас Словарный ваш огромный. В этот день хочу удачи И терпения пожелать, Чтоб успешно продолжали Языкам нас обучать.

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11 Если ты филолог, значит праздник твой Сегодня отмечаем мы и говорим с душой, Пусть радует тебя работа, И не тревожат пусть заботы. Желаем новых знаний и открытий И в жизни только радостных событий. В труде пусть будет лишь признание, А дома счастье, понимание.

12 С Днем филолога! Пусть праздник Принесет сюрпризов разных, Непременно все поздравят, Улыбаться вас заставят! Вы, филологи, к искусству Завсегда питали чувства, Пусть вас радует культура, В том числе литература!

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14 У кого сегодня праздник? У филологов, конечно, Благ тебе желаю разных И надежды бесконечной. На работе — лишь успеха, В доме — мира и уюта, Пусть судьба тебе подарит К счастью легкие маршруты!

15 Всех поражая чистой речью, Ты слово молвишь — как поёшь! Сплетя глаголы и наречия, Из фраз ковёр красивый шьёшь. Пусть был к признанью путь твой долог, Твой слог изранить не смогли! Спешу поздравить, мой филолог, Здоровья, радости, любви!