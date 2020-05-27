Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 27 мая

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Здоровья желаю тебе в день рожденья,
Любви самой крепкой, удачи, везенья.
Стабильных доходов, а значит достатка.
В делах самых важных чтоб все было гладко.
Мечты исполненья, безмерного счастья,
Друзей, да таких, что бывают нечасто.
Пусть не только день рожденья,
Каждый день, как праздник, будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.
Хочу пожелать здоровья, радостных событий,
Чтобы было больше счастья и открытий,
От души желаю впечатлений чудных,
Дней приятных, тёплых и ночей уютных!
Чтоб немножко чуда, а улыбок больше,
Что казалось сложным, станет вдруг попроще.
Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!
Желаю быть всегда на высоте!
Жить счастливо и беззаботно.
Всегда идти к своей мечте,
Шагая к ней свободно!
Желаю, чтобы все, всегда
Желания исполнялись.
И только лучшие моменты
В судьбе твоей случались!
Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!