Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 27 мая

1 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

2 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

3 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

4 Здоровья желаю тебе в день рожденья, Любви самой крепкой, удачи, везенья. Стабильных доходов, а значит достатка. В делах самых важных чтоб все было гладко. Мечты исполненья, безмерного счастья, Друзей, да таких, что бывают нечасто.

5 Пусть не только день рожденья, Каждый день, как праздник, будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

6 От всей души желаю счастья И много долгих светлых лет, Сил для борьбы с любой напастью, Побольше радостных побед. Желаю больше улыбаться, Года бегут вперед — и пусть: В душе — навеки восемнадцать, И сердце не затронет грусть.

7 С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

8 Хочу пожелать здоровья, радостных событий, Чтобы было больше счастья и открытий, От души желаю впечатлений чудных, Дней приятных, тёплых и ночей уютных! Чтоб немножко чуда, а улыбок больше, Что казалось сложным, станет вдруг попроще.

9 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

10 Желаю быть всегда на высоте! Жить счастливо и беззаботно. Всегда идти к своей мечте, Шагая к ней свободно! Желаю, чтобы все, всегда Желания исполнялись. И только лучшие моменты В судьбе твоей случались!

11 Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

12 С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.