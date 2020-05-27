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Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 27 мая

Смотрите фото (14)
Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 27 мая
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День рождения - радостный и немножечко грустный праздник, который с нетерпением ждут взрослые и дети.

  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

  • 3

    Поздравляю, обнимаю,

    В день рожденья пожелаю:

    Радости, улыбок море,

    Чтобы обходило горе.

     

    Много смеха, много счастья,

    Неземной любви и страсти,

    Чтобы жизнь была подарком.

    Каждый день пусть будет ярким!

  • 4

    Здоровья желаю тебе в день рожденья,

    Любви самой крепкой, удачи, везенья.

    Стабильных доходов, а значит достатка.

    В делах самых важных чтоб все было гладко.

    Мечты исполненья, безмерного счастья,

    Друзей, да таких, что бывают нечасто.

  • 5

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 6

    От всей души желаю счастья

    И много долгих светлых лет,

    Сил для борьбы с любой напастью,

    Побольше радостных побед.

     

    Желаю больше улыбаться,

    Года бегут вперед — и пусть:

    В душе — навеки восемнадцать,

    И сердце не затронет грусть.

  • 7

    С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

  • 8

    Хочу пожелать здоровья, радостных событий,

    Чтобы было больше счастья и открытий,

    От души желаю впечатлений чудных,

    Дней приятных, тёплых и ночей уютных!

    Чтоб немножко чуда, а улыбок больше,

    Что казалось сложным, станет вдруг попроще.

  • 9

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 10

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты

    В судьбе твоей случались!

  • 11

    Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

  • 12

    С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

  • 13

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

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