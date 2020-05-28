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Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах, открытки

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Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах, открытки
01:59 Сегодня Телеграф

Вознесение Иисуса Христа на небо, завершившего свое земное служение, является одним из знаменательных событий в священной истории и отмечено отдельным праздником.

  • 1

    Сегодня Вознесение Господне.

    Большой церковный праздник наступил.

    Желаю я вам крепкого здоровья,

    Всегда быть полным рвения и сил.

     

    Пусть небо вас от бед оберегает,

    А Божий Сын любовью наградит.

    Чтоб жили вы легко, преуспевая,

    Без бед, переживаний и обид.

     

    Пускай душа очиститься сегодня

    От всех обид, от злости и печали.

    Желаю в Воскресение Господне,

    Чтоб жили долго вы и процветали.

  • 2

  • 3

    Вознесение Господне

    Нам даруют небеса,

    Возрождается надежда

    В наших душах и сердцах.

     

    Пусть несет благословенье

    В этот день небесный свет,

    Пусть грехов наших прощение

    Сбережет от зла и бед.

     

    В светлый праздник все желаю

    Веру в сердце сохранить,

    Под святыми небесами

    Жизнь счастливую прожить.

  • 4

  • 5

    Пускай душа наполнится теплом

    В чудесный день — Господне Вознесение,

    Пускай уют придет в твой светлый дом

    И Бог пошлет с небес благословение!

     

    Желаю в праздник только доброты,

    Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

    Пусть сбудутся заветные мечты,

    Чтобы глаза твои от радости сияли!

  • 6

  • 7

    С Вознесением Господним

    Я вас поздравляю,

    Мира в сердце и добра

    В светлый день желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы,

    Укрепляет только дух.

    Огонек любви и веры

    Чтобы в душах не потух.

  • 8

  • 9

    Пускай это Господне Вознесение

    Подарит вам крепчайшее здоровье!

    Пусть Бог пошлет с небес Благословение,

    Наполнит души счастьем и любовью!

     

    Желаю вам всех благ земных, достатка,

    Чтоб добрые сбылись у вас мечты!

    Пусть будет у вас все всегда в порядке!

    Гармонии вам, мира, чистоты!

  • 10

  • 11

    В день сороковой по Пасхе —

    Святой, праздничный четверг —

    Получите с неба ласку,

    Сильный Божий оберег.

     

    Пусть Иисус вас охраняет,

    Вознесенный к небесам,

    Ежедневно защищает

    Жизнь, тепло дарит сердцам.

  • 12

  • 13

    С Вознесением Господним поздравляю,

    Благодати, счастья и добра,

    Небеса пускай благословляют,

    Не коснулась, чтоб беда.

     

    Здравия тебе, тепла, успеха,

    Радости, гармонии тебе,

    Меньше слез и больше смеха,

    Сбыться планам и твоей мечте!

  • 14

  • 15

    С Вознесеньем вас, желаю вам добра,

    Светлой, искренней, горячей веры,

    Пусть не будет горечи и зла,

    Будьте для детей всегда примером,

    Пусть любовь согреет вас теплом,

    Пусть здоровье будет, настроенье,

    Пусть уютным, теплым будет дом,

    Поздравляю, люди, с Вознесеньем!

  • 16

  • 17

    С Вознесением Господним

    Вас сегодня поздравляю,

    Веры крепкой, нерушимой

    В день особенный желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы

    И терпением наградит,

    Путь к добру и просветлению

    Будет пусть для вас открыт.

  • 18

  • 19

    Пусть лишь в беде

    О Боге вспоминаем,

    За это Он простит.

    Да только вот

    Раз Он ушел тогда,

    А мы то знаем...

    Вернется к нам

    Он через кровь и пот,

    Когда поймем...

    ... а ведь понять придется!

    Раз выбора

    У нас не остается.

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