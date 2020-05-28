Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах, открытки

1 Сегодня Вознесение Господне. Большой церковный праздник наступил. Желаю я вам крепкого здоровья, Всегда быть полным рвения и сил. Пусть небо вас от бед оберегает, А Божий Сын любовью наградит. Чтоб жили вы легко, преуспевая, Без бед, переживаний и обид. Пускай душа очиститься сегодня От всех обид, от злости и печали. Желаю в Воскресение Господне, Чтоб жили долго вы и процветали.

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3 Вознесение Господне Нам даруют небеса, Возрождается надежда В наших душах и сердцах. Пусть несет благословенье В этот день небесный свет, Пусть грехов наших прощение Сбережет от зла и бед. В светлый праздник все желаю Веру в сердце сохранить, Под святыми небесами Жизнь счастливую прожить.

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5 Пускай душа наполнится теплом В чудесный день — Господне Вознесение, Пускай уют придет в твой светлый дом И Бог пошлет с небес благословение! Желаю в праздник только доброты, Чтоб прочь ушли невзгоды и печали! Пусть сбудутся заветные мечты, Чтобы глаза твои от радости сияли!

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7 С Вознесением Господним Я вас поздравляю, Мира в сердце и добра В светлый день желаю. Пусть Господь дает вам силы, Укрепляет только дух. Огонек любви и веры Чтобы в душах не потух.

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9 Пускай это Господне Вознесение Подарит вам крепчайшее здоровье! Пусть Бог пошлет с небес Благословение, Наполнит души счастьем и любовью! Желаю вам всех благ земных, достатка, Чтоб добрые сбылись у вас мечты! Пусть будет у вас все всегда в порядке! Гармонии вам, мира, чистоты!

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11 В день сороковой по Пасхе — Святой, праздничный четверг — Получите с неба ласку, Сильный Божий оберег. Пусть Иисус вас охраняет, Вознесенный к небесам, Ежедневно защищает Жизнь, тепло дарит сердцам.

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13 С Вознесением Господним поздравляю, Благодати, счастья и добра, Небеса пускай благословляют, Не коснулась, чтоб беда. Здравия тебе, тепла, успеха, Радости, гармонии тебе, Меньше слез и больше смеха, Сбыться планам и твоей мечте!

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15 С Вознесеньем вас, желаю вам добра, Светлой, искренней, горячей веры, Пусть не будет горечи и зла, Будьте для детей всегда примером, Пусть любовь согреет вас теплом, Пусть здоровье будет, настроенье, Пусть уютным, теплым будет дом, Поздравляю, люди, с Вознесеньем!

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17 С Вознесением Господним Вас сегодня поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В день особенный желаю. Пусть Господь дает вам силы И терпением наградит, Путь к добру и просветлению Будет пусть для вас открыт.

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