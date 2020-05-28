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С Вознесением Господним 2020! Оригинальные СМС-поздравления и открытки

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С Вознесением Господним 2020! Оригинальные СМС-поздравления и открытки
11:54 Сегодня Телеграф

Поздравить с праздником Вознесения Господнего-2020 можно с помощью этих замечательных СМС и красивой открытки.

  • 1

    С Вознесением Господним

    Я вас поздравляю,

    Мира в сердце и добра

    В светлый день желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы,

    Укрепляет только дух.

    Огонек любви и веры

    Чтобы в душах не потух.

  • 2

  • 3

    В день сороковой по Пасхе —

    Святой, праздничный четверг —

    Получите с неба ласку,

    Сильный Божий оберег.

     

    Пусть Иисус вас охраняет,

    Вознесенный к небесам,

    Ежедневно защищает

    Жизнь, тепло дарит сердцам.

  • 4

  • 5

    С Вознесением Господним поздравляю,

    Благодати, счастья и добра,

    Небеса пускай благословляют,

    Не коснулась, чтоб беда.

     

    Здравия тебе, тепла, успеха,

    Радости, гармонии тебе,

    Меньше слез и больше смеха,

    Сбыться планам и твоей мечте!

  • 6

  • 7

    С Вознесением Господним

    Вас сегодня поздравляю,

    Веры крепкой, нерушимой

    В день особенный желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы

    И терпением наградит,

    Путь к добру и просветлению

    Будет пусть для вас открыт.

  • 8

  • 9

    Звенят колокола

    И празднуют сегодня

    В церквях и городах

    Вознесение Господне!

     

    Желаю духом крепнуть,

    Обиду не таить,

    Чего душа желает —

    Смогли осуществить!

     

    Чудес вам добрых в доме,

    Уверенности, сил.

    В тяжелое чтоб время

    Бог в сердце вашем жил!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Господним Вознесением,

    С днем вечной жизни торжества!

    Желаю искренности и смирения,

    Святой молитвы волшебства.

     

    Пусть Ангел мир тебе подарит,

    В душе огонь добра горит.

    Желаю жить всегда на славу,

    И пусть Господь тебя хранит!

  • 12

  • 13

    Сегодня светлый праздник —

    Господне Вознесение.

    Примите, православные,

    Вы наши поздравления.

     

    Так счастья вам, здоровья

    И радости безбрежной,

    Любви и дружбы верной,

    А жизни — безмятежной!

  • 14

  • 15

    С Вознесением Господним

    Поздравления прими,

    Пусть исполнятся сегодня

    Все мечтания твои.

     

    И от божьей благодати

    Станет мир вокруг теплей,

    Будут только свет и счастье

    В жизни царствовать твоей!

Вознесение Господне 2020: оригинальные СМС поздравления и открытки

С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках

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