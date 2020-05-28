С Вознесением Господним 2020! Оригинальные СМС-поздравления и открытки

1 С Вознесением Господним Я вас поздравляю, Мира в сердце и добра В светлый день желаю. Пусть Господь дает вам силы, Укрепляет только дух. Огонек любви и веры Чтобы в душах не потух.

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3 В день сороковой по Пасхе — Святой, праздничный четверг — Получите с неба ласку, Сильный Божий оберег. Пусть Иисус вас охраняет, Вознесенный к небесам, Ежедневно защищает Жизнь, тепло дарит сердцам.

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5 С Вознесением Господним поздравляю, Благодати, счастья и добра, Небеса пускай благословляют, Не коснулась, чтоб беда. Здравия тебе, тепла, успеха, Радости, гармонии тебе, Меньше слез и больше смеха, Сбыться планам и твоей мечте!

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7 С Вознесением Господним Вас сегодня поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В день особенный желаю. Пусть Господь дает вам силы И терпением наградит, Путь к добру и просветлению Будет пусть для вас открыт.

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9 Звенят колокола И празднуют сегодня В церквях и городах Вознесение Господне! Желаю духом крепнуть, Обиду не таить, Чего душа желает — Смогли осуществить! Чудес вам добрых в доме, Уверенности, сил. В тяжелое чтоб время Бог в сердце вашем жил!

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11 Поздравляю с Господним Вознесением, С днем вечной жизни торжества! Желаю искренности и смирения, Святой молитвы волшебства. Пусть Ангел мир тебе подарит, В душе огонь добра горит. Желаю жить всегда на славу, И пусть Господь тебя хранит!

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13 Сегодня светлый праздник — Господне Вознесение. Примите, православные, Вы наши поздравления. Так счастья вам, здоровья И радости безбрежной, Любви и дружбы верной, А жизни — безмятежной!

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