С Вознесением Господним 2020! Оригинальные СМС-поздравления и открытки

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
В день сороковой по Пасхе —
Святой, праздничный четверг —
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.
Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
Жизнь, тепло дарит сердцам.
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.
Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!
Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!
Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.
Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!
Сегодня светлый праздник —
Господне Вознесение.
Примите, православные,
Вы наши поздравления.
Так счастья вам, здоровья
И радости безбрежной,
Любви и дружбы верной,
А жизни — безмятежной!
С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.
И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!