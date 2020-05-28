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Вознесение Господне 2020: оригинальные СМС поздравления и открытки

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Вознесение Господне 2020: оригинальные СМС поздравления и открытки
10:17 Сегодня Телеграф

Добрые слова для самых близких в светлый праздник Вознесения.

  • 1

    С Вознесением Господним

    Я вас поздравляю,

    Мира в сердце и добра

    В светлый день желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы,

    Укрепляет только дух.

    Огонек любви и веры

    Чтобы в душах не потух.

  • 2

    Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

  • 3

    Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

  • 4

  • 5

    В день сороковой по Пасхе —

    Святой, праздничный четверг —

    Получите с неба ласку,

    Сильный Божий оберег.

     

    Пусть Иисус вас охраняет,

    Вознесенный к небесам,

    Ежедневно защищает

    Жизнь, тепло дарит сердцам.

  • 6

    С Вознесением Господним поздравляю,

    Благодати, счастья и добра,

    Небеса пускай благословляют,

    Не коснулась, чтоб беда.

     

    Здравия тебе, тепла, успеха,

    Радости, гармонии тебе,

    Меньше слез и больше смеха,

    Сбыться планам и твоей мечте!

  • 7

    Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

  • 8

  • 9

    С Вознесением Господним

    Вас сегодня поздравляю,

    Веры крепкой, нерушимой

    В день особенный желаю.

     

    Пусть Господь дает вам силы

    И терпением наградит,

    Путь к добру и просветлению

    Будет пусть для вас открыт.

  • 10

  • 11

    Звенят колокола

    И празднуют сегодня

    В церквях и городах

    Вознесение Господне!

     

    Желаю духом крепнуть,

    Обиду не таить,

    Чего душа желает —

    Смогли осуществить!

     

    Чудес вам добрых в доме,

    Уверенности, сил.

    В тяжелое чтоб время

    Бог в сердце вашем жил!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Господним Вознесением,

    С днем вечной жизни торжества!

    Желаю искренности и смирения,

    Святой молитвы волшебства.

     

    Пусть Ангел мир тебе подарит,

    В душе огонь добра горит.

    Желаю жить всегда на славу,

    И пусть Господь тебя хранит!

  • 14

  • 15

    Пусть лишь в беде

    О Боге вспоминаем,

    За это Он простит.

    Да только вот

    Раз Он ушел тогда,

    А мы то знаем...

    Вернется к нам

    Он через кровь и пот,

    Когда поймем...

    ... а ведь понять придется!

    Раз выбора

    У нас не остается.

С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках

Поздравления в прозе с Вознесением Господним 2020, красивые открытки

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