Вознесение Господне 2020: оригинальные СМС поздравления и открытки

1 С Вознесением Господним Я вас поздравляю, Мира в сердце и добра В светлый день желаю. Пусть Господь дает вам силы, Укрепляет только дух. Огонек любви и веры Чтобы в душах не потух.

2 Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

3 Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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5 В день сороковой по Пасхе — Святой, праздничный четверг — Получите с неба ласку, Сильный Божий оберег. Пусть Иисус вас охраняет, Вознесенный к небесам, Ежедневно защищает Жизнь, тепло дарит сердцам.

6 С Вознесением Господним поздравляю, Благодати, счастья и добра, Небеса пускай благословляют, Не коснулась, чтоб беда. Здравия тебе, тепла, успеха, Радости, гармонии тебе, Меньше слез и больше смеха, Сбыться планам и твоей мечте!

7 Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

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9 С Вознесением Господним Вас сегодня поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В день особенный желаю. Пусть Господь дает вам силы И терпением наградит, Путь к добру и просветлению Будет пусть для вас открыт.

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11 Звенят колокола И празднуют сегодня В церквях и городах Вознесение Господне! Желаю духом крепнуть, Обиду не таить, Чего душа желает — Смогли осуществить! Чудес вам добрых в доме, Уверенности, сил. В тяжелое чтоб время Бог в сердце вашем жил!

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13 Поздравляю с Господним Вознесением, С днем вечной жизни торжества! Желаю искренности и смирения, Святой молитвы волшебства. Пусть Ангел мир тебе подарит, В душе огонь добра горит. Желаю жить всегда на славу, И пусть Господь тебя хранит!

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