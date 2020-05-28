С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках

1 Вознесение Господне Все мы помним, все мы чтим. Как Иисус, птице подобно, Улетел в простор вершин. Пасхи день сороковой, На дворе четверг. Значит, этот день — святой, И сомнений нет! Праздник к нам пробрался в сени, И именно сегодня Праздновать мы будем всеми Вознесение Господне!

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3 Просим Бога о спасении, И цветы несем весенние, Ставим свечи пред иконами В день Господня Вознесения. В этот день Иисус Христос Завершил своё служенье. Бог Отец его вознёс, Он покинул нашу Землю. Ради нас он принял муки, И опять вернулся в Вечность. Вознесенье — день разлуки, Светлой радостью отмечен.

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5 День вознесения Господня — Торжественный, великий день, Тебе желаю я сегодня, Чтоб солнце не закрыла тень, Пусть ярче всех оно сияет, На небосклоне голубом, Пускай светило одаряет, Тебя всегда своим теплом, Пусть у тебя здоровье будет, И навсегда покинет страх. Пускай тебя родные любят, Всегда все спорится в делах!

6 Уж лето позвала весна цветеньем. И счастьем нынче пышут душ сады. С Господним поздравляю Вознесеньем! Избавит Бог пускай от гнева и вражды! И светом веры в чудное спасенье Пусть озаряются земные ваши дни!

7 Христос обрел свой отчий дом На небе вечно голубом. Вознесся он к отцу родному, Надежду дав всему живому. Вас поздравляем с Вознесением, Пусть праздник будет всем спасеньем, Пусть мысли и поступки ваши Час от часу лишь будут краше.

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9 Вот и Пасха миновала, Сорок дней за ней прошло, Мы сегодня ощущаем Незабывное тепло. Вознесеньем четверговым К жизни нас зовет Завет, К небу, к свету! Мы готовы Верить в то, что смерти нет.

10 Сорок дней пройдет от Пасхи, В храм небесный Сын войдет. Время людям сбросить маски, И понять, что суд придет. На ладони мы у Бога, Наши мысли и дела, Все зачтется по итогу, Сложно будет поменять. Душу нужно чистить с детства, Быть примером для других. Находить благие средства, Окружить теплом родных.

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12 К Отцу возносится Христос, Спас нас от лжи и от порока. Чтоб каждый из нас в мире рос, С надеждою и верой в Бога. Дела сегодня мы забудем, Очистим мысли, душу, тело. Иисуса вспоминать мы будем Благодаря за праведное дело!

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14 В сороковой день весенний, После Воскрешения, Затаился мир и ждет Нового свершения. В этот день Христос вознесся Чудом в небо ясное, Призывая верить в Бога И добро прекрасное. Пусть благие мысли ваши Станут добрыми делами, Пусть святая Божья сила Остается вовек с нами.

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