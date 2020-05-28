С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках

Вознесение Господне
Все мы помним, все мы чтим.
Как Иисус, птице подобно,
Улетел в простор вершин.
Пасхи день сороковой,
На дворе четверг.
Значит, этот день — святой,
И сомнений нет!
Праздник к нам пробрался в сени,
И именно сегодня
Праздновать мы будем всеми
Вознесение Господне!
Просим Бога о спасении,
И цветы несем весенние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.
В этот день Иисус Христос
Завершил своё служенье.
Бог Отец его вознёс,
Он покинул нашу Землю.
Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье — день разлуки,
Светлой радостью отмечен.
День вознесения Господня —
Торжественный, великий день,
Тебе желаю я сегодня,
Чтоб солнце не закрыла тень,
Пусть ярче всех оно сияет,
На небосклоне голубом,
Пускай светило одаряет,
Тебя всегда своим теплом,
Пусть у тебя здоровье будет,
И навсегда покинет страх.
Пускай тебя родные любят,
Всегда все спорится в делах!
Уж лето позвала весна цветеньем.
И счастьем нынче пышут душ сады.
С Господним поздравляю Вознесеньем!
Избавит Бог пускай от гнева и вражды!
И светом веры в чудное спасенье
Пусть озаряются земные ваши дни!
Христос обрел свой отчий дом
На небе вечно голубом.
Вознесся он к отцу родному,
Надежду дав всему живому.
Вас поздравляем с Вознесением,
Пусть праздник будет всем спасеньем,
Пусть мысли и поступки ваши
Час от часу лишь будут краше.
Вот и Пасха миновала,
Сорок дней за ней прошло,
Мы сегодня ощущаем
Незабывное тепло.
Вознесеньем четверговым
К жизни нас зовет Завет,
К небу, к свету! Мы готовы
Верить в то, что смерти нет.
Сорок дней пройдет от Пасхи,
В храм небесный Сын войдет.
Время людям сбросить маски,
И понять, что суд придет.
На ладони мы у Бога,
Наши мысли и дела,
Все зачтется по итогу,
Сложно будет поменять.
Душу нужно чистить с детства,
Быть примером для других.
Находить благие средства,
Окружить теплом родных.
К Отцу возносится Христос,
Спас нас от лжи и от порока.
Чтоб каждый из нас в мире рос,
С надеждою и верой в Бога.
Дела сегодня мы забудем,
Очистим мысли, душу, тело.
Иисуса вспоминать мы будем
Благодаря за праведное дело!
В сороковой день весенний,
После Воскрешения,
Затаился мир и ждет
Нового свершения.
В этот день Христос вознесся
Чудом в небо ясное,
Призывая верить в Бога
И добро прекрасное.
Пусть благие мысли ваши
Станут добрыми делами,
Пусть святая Божья сила
Остается вовек с нами.
После смерти Он воскрес,
И вознесся до небес.
Смерть Иисус преодолел,
И спасти людей сумел!
Смерть — последствие греха,
Иисус взял на себя,
И когда к Отцу ушел,
Дух от Бога к нам сошел.
Дух Святой мы принимаем,
Он от Бога — твердо знаем,
Будем Богу мы служить,
Очень верой дорожить!