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С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках

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С праздником Вознесения: поздравления в стихах и в открытках
07:41 Сегодня Телеграф

Праздник всегда отмечают в четверг, и его дата зависит от даты празднования Пасхи.

  • 1

    Вознесение Господне

    Все мы помним, все мы чтим.

    Как Иисус, птице подобно,

    Улетел в простор вершин.

     

    Пасхи день сороковой,

    На дворе четверг.

    Значит, этот день — святой,

    И сомнений нет!

     

    Праздник к нам пробрался в сени,

    И именно сегодня

    Праздновать мы будем всеми

    Вознесение Господне!

  • 2

  • 3

    Просим Бога о спасении,

    И цветы несем весенние,

    Ставим свечи пред иконами

    В день Господня Вознесения.

     

    В этот день Иисус Христос

    Завершил своё служенье.

    Бог Отец его вознёс,

    Он покинул нашу Землю.

     

    Ради нас он принял муки,

    И опять вернулся в Вечность.

    Вознесенье — день разлуки,

    Светлой радостью отмечен.

  • 4

  • 5

    День вознесения Господня —

    Торжественный, великий день,

    Тебе желаю я сегодня,

    Чтоб солнце не закрыла тень,

    Пусть ярче всех оно сияет,

    На небосклоне голубом,

    Пускай светило одаряет,

    Тебя всегда своим теплом,

    Пусть у тебя здоровье будет,

    И навсегда покинет страх.

    Пускай тебя родные любят,

    Всегда все спорится в делах!

  • 6

    Уж лето позвала весна цветеньем.

    И счастьем нынче пышут душ сады.

    С Господним поздравляю Вознесеньем!

    Избавит Бог пускай от гнева и вражды!

    И светом веры в чудное спасенье

    Пусть озаряются земные ваши дни!

  • 7

    Христос обрел свой отчий дом

    На небе вечно голубом.

    Вознесся он к отцу родному,

    Надежду дав всему живому.

     

    Вас поздравляем с Вознесением,

    Пусть праздник будет всем спасеньем,

    Пусть мысли и поступки ваши

    Час от часу лишь будут краше.

  • 8

  • 9

    Вот и Пасха миновала,

    Сорок дней за ней прошло,

    Мы сегодня ощущаем

    Незабывное тепло.

     

    Вознесеньем четверговым

    К жизни нас зовет Завет,

    К небу, к свету! Мы готовы

    Верить в то, что смерти нет.

  • 10

    Сорок дней пройдет от Пасхи,

    В храм небесный Сын войдет.

    Время людям сбросить маски,

    И понять, что суд придет.

     

    На ладони мы у Бога,

    Наши мысли и дела,

    Все зачтется по итогу,

    Сложно будет поменять.

     

    Душу нужно чистить с детства,

    Быть примером для других.

    Находить благие средства,

    Окружить теплом родных.

  • 11

  • 12

    К Отцу возносится Христос,

    Спас нас от лжи и от порока.

    Чтоб каждый из нас в мире рос,

    С надеждою и верой в Бога.

     

    Дела сегодня мы забудем,

    Очистим мысли, душу, тело.

    Иисуса вспоминать мы будем

    Благодаря за праведное дело!

  • 13

  • 14

    В сороковой день весенний,

    После Воскрешения,

    Затаился мир и ждет

    Нового свершения.

     

    В этот день Христос вознесся

    Чудом в небо ясное,

    Призывая верить в Бога

    И добро прекрасное.

     

    Пусть благие мысли ваши

    Станут добрыми делами,

    Пусть святая Божья сила

    Остается вовек с нами.

  • 15

  • 16

    После смерти Он воскрес,

    И вознесся до небес.

    Смерть Иисус преодолел,

    И спасти людей сумел!

     

    Смерть — последствие греха,

    Иисус взял на себя,

    И когда к Отцу ушел,

    Дух от Бога к нам сошел.

     

    Дух Святой мы принимаем,

    Он от Бога — твердо знаем,

    Будем Богу мы служить,

    Очень верой дорожить!

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