Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.
С Вознесением Господним
Принимайте поздравления,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновения.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
Будьте счастливы, здоровы, —
От души вам говорю.
Поздравляю с днём Вознесения господня, днём, когда Христос в последний раз явился своим ученикам ожившим, и вознёсся на небеса, благословив их на проповедование христианства. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере апостолов. Будьте верными и сильными!
В Великий день Господня Вознесения
Мы всей душою верим в чудеса,
У Бога просим мы защиты и спасения
И о прощении молим небеса.
Желаю вашим душам чистоты,
Желаю веру в сердце укрепить
И с именем Господним на устах
Желаю жизнь счастливую прожить.
Желаю всевозможных благ в Вашей жизни, желаю умиротворения и спокойствия. Пусть свет озаряет Ваши сердца и тепло греет Ваши дома. Пускай всегда присутствуют благосостояние и взаимопонимание в Вашей семье. Поздравляю с Вознесением Господним!
Пускай Воснесение Господне
Подарит души очищение,
Чтоб на сердце стало спокойней,
Совершите богослужение!
Пусть добро вам Господь посылает
И отводит от всяких невзгод!
И пускай Иисус направляет
Вас дорогой, что к счастью ведет!
В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!