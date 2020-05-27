Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

1 Миром празднуем сегодня Вознесение Господне, В этот день весна кончается, Красно лето начинается, Поздравляю вас, желая Счастья, радости без края, Вера пусть ведет к прекрасному, Чтоб сиять вам солнцу ясному!

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3 В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.

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5 С Вознесением Господним Принимайте поздравления, Небеса благодарите За прекрасные мгновения. Благодать сойдет большая Пусть на всю вашу семью. Будьте счастливы, здоровы, — От души вам говорю.

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7 Поздравляю с днём Вознесения господня, днём, когда Христос в последний раз явился своим ученикам ожившим, и вознёсся на небеса, благословив их на проповедование христианства. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере апостолов. Будьте верными и сильными!

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9 В Великий день Господня Вознесения Мы всей душою верим в чудеса, У Бога просим мы защиты и спасения И о прощении молим небеса. Желаю вашим душам чистоты, Желаю веру в сердце укрепить И с именем Господним на устах Желаю жизнь счастливую прожить.

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11 Желаю всевозможных благ в Вашей жизни, желаю умиротворения и спокойствия. Пусть свет озаряет Ваши сердца и тепло греет Ваши дома. Пускай всегда присутствуют благосостояние и взаимопонимание в Вашей семье. Поздравляю с Вознесением Господним!

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13 Пускай Воснесение Господне Подарит души очищение, Чтоб на сердце стало спокойней, Совершите богослужение! Пусть добро вам Господь посылает И отводит от всяких невзгод! И пускай Иисус направляет Вас дорогой, что к счастью ведет!

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