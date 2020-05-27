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Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

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Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки
18:10 Сегодня Телеграф

Искренние слова для самых близких людей в светлый праздник Вознесения Господнего.

  • 1

    Миром празднуем сегодня

    Вознесение Господне,

    В этот день весна кончается,

    Красно лето начинается,

    Поздравляю вас, желая

    Счастья, радости без края,

    Вера пусть ведет к прекрасному,

    Чтоб сиять вам солнцу ясному!

  • 2

  • 3

    В праздник Вознесения Господнего от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты.

  • 4

  • 5

    С Вознесением Господним

    Принимайте поздравления,

    Небеса благодарите

    За прекрасные мгновения.

     

    Благодать сойдет большая

    Пусть на всю вашу семью.

    Будьте счастливы, здоровы, —

    От души вам говорю.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днём Вознесения господня, днём, когда Христос в последний раз явился своим ученикам ожившим, и вознёсся на небеса, благословив их на проповедование христианства. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере апостолов. Будьте верными и сильными!

  • 8

  • 9

    В Великий день Господня Вознесения

    Мы всей душою верим в чудеса,

    У Бога просим мы защиты и спасения

    И о прощении молим небеса.

     

    Желаю вашим душам чистоты,

    Желаю веру в сердце укрепить

    И с именем Господним на устах

    Желаю жизнь счастливую прожить.

  • 10

  • 11

    Желаю всевозможных благ в Вашей жизни, желаю умиротворения и спокойствия. Пусть свет озаряет Ваши сердца и тепло греет Ваши дома. Пускай всегда присутствуют благосостояние и взаимопонимание в Вашей семье. Поздравляю с Вознесением Господним!

  • 12

  • 13

    Пускай Воснесение Господне

    Подарит души очищение,

    Чтоб на сердце стало спокойней,

    Совершите богослужение!

     

    Пусть добро вам Господь посылает

    И отводит от всяких невзгод!

    И пускай Иисус направляет

    Вас дорогой, что к счастью ведет!

  • 14

  • 15

    В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

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