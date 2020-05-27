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С Вознесением Господним! Душевные поздравления в стихах

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С Вознесением Господним! Душевные поздравления в стихах
22:16 Сегодня Телеграф

Мы собрали для вас поздравления с Вознесением Господним, открытки и стихи, чтобы поздравить близких с этим великим днем.

  • 1

    Празднуем мы все сегодня

    Вознесение Господне.

    Много счастья ожидаем

    И, конечно, поздравляем.

     

    Долгих лет я всем желаю,

    Много счастья обещаю.

    Чтобы в каждом доме праздник,

    Чтоб любили мягко, страстно.

  • 2

  • 3

    Праздник к нам пришел сегодня —

    Вознесение Господне!

    Ангелы поют с небес —

    Ожидать надо чудес.

     

    И звенят колокола:

    Будьте счастливы всегда.

    Благодати на земле,

    Мира, радости в семье!

  • 4

  • 5

    Вознесение Господне

    Люди празднуют сегодня!

    И в глазах у них — восторг.

    Пусть же пляшет поздравок,

    Людям пусть он возвещает:

    Радость в мир пришла большая.

    Вскоре чудеса свершатся,

    Будут дети улыбаться,

    Будет мир, любовь и вечность!

    Счастья будет — бесконечность!

  • 6

  • 7

    Вознесение Господне,

    Все люди в храм с утра пошли.

    Мы желаем искренне верить в Бога,

    Он простит наши грехи!

     

    Если на душе нечисто —

    Ты молитвой изгоняй,

    Станет лучше и спокойней,

    Про святую водицу не забывай!

  • 8

  • 9

    День пришел для всех чудесный,

    Он красивый и прелестный.

    И желаю всем добра,

    Чтобы ласковой пора

    Стала вам и нам на встречу.

    Поздравок вам все залечит.

    И конечно, много счастья,

    Берегите вы удачу.

  • 10

  • 11

    Люди, принимайте поздравленья,

    В светлый день Господня Вознесенья,

    После смерти наш Христос воскрес,

    А потом вознесся до небес!

     

    Ради грешных нас, Господь страдал,

    И к спасенью путь нам указал.

    Помните об этом и цените,

    Господа в душе своей храните!

  • 12

  • 13

    Сорок дней после пасхи прошло,

    И мы празднуем люди сегодня,

    Как же сердцу сейчас хорошо,

    Свято чтим Вознесение Господне.

     

    На душе разлилась благодать,

    Славим Господа в церкви и храме,

    И в молитвах его восхвалять,

    В этот праздник мы будем словами

     

    Пусть сегодня приходит в твой дом,

    Море радости, счастья, покоя,

    И навеки поселятся в нём,

    Как Господь в твоём сердце с тобою!

  • 14

  • 15

    Я вам желаю счастья и терпенья,

    День Вознесения сейчас настал.

    Здоровья, получить благословенье

    От Бога иль от самого Христа.

     

    Желаю я, чтоб вы не знали горя,

    Чтобы цвела у всех души краса

    И счастья бесконечного, как море!

    В сей день Иисус вознесся в небеса.

  • 16

  • 17

    Поздравок всем присылаю,

    Тем, кто веру не терял.

    От души я вам желаю

    Многих благ, любви пожар.

     

    Многих лет и лишь здоровья.

    Денег, ласки и тепла.

    Чтоб платить не стали кровью,

    Чтобы жизнь была светла.

  • 18

  • 19

    К небу Иисус

    Вознёсся,

    Будешь чтить Его —

    Спасёшься!

     

    Если веру

    Не найдёшь,

    В жизнь на небе

    Не войдёшь!

Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

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