С Вознесением Господним! Душевные поздравления в стихах

Празднуем мы все сегодня
Вознесение Господне.
Много счастья ожидаем
И, конечно, поздравляем.
Долгих лет я всем желаю,
Много счастья обещаю.
Чтобы в каждом доме праздник,
Чтоб любили мягко, страстно.
Праздник к нам пришел сегодня —
Вознесение Господне!
Ангелы поют с небес —
Ожидать надо чудес.
И звенят колокола:
Будьте счастливы всегда.
Благодати на земле,
Мира, радости в семье!
Вознесение Господне
Люди празднуют сегодня!
И в глазах у них — восторг.
Пусть же пляшет поздравок,
Людям пусть он возвещает:
Радость в мир пришла большая.
Вскоре чудеса свершатся,
Будут дети улыбаться,
Будет мир, любовь и вечность!
Счастья будет — бесконечность!
Вознесение Господне,
Все люди в храм с утра пошли.
Мы желаем искренне верить в Бога,
Он простит наши грехи!
Если на душе нечисто —
Ты молитвой изгоняй,
Станет лучше и спокойней,
Про святую водицу не забывай!
День пришел для всех чудесный,
Он красивый и прелестный.
И желаю всем добра,
Чтобы ласковой пора
Стала вам и нам на встречу.
Поздравок вам все залечит.
И конечно, много счастья,
Берегите вы удачу.
Люди, принимайте поздравленья,
В светлый день Господня Вознесенья,
После смерти наш Христос воскрес,
А потом вознесся до небес!
Ради грешных нас, Господь страдал,
И к спасенью путь нам указал.
Помните об этом и цените,
Господа в душе своей храните!
Сорок дней после пасхи прошло,
И мы празднуем люди сегодня,
Как же сердцу сейчас хорошо,
Свято чтим Вознесение Господне.
На душе разлилась благодать,
Славим Господа в церкви и храме,
И в молитвах его восхвалять,
В этот праздник мы будем словами
Пусть сегодня приходит в твой дом,
Море радости, счастья, покоя,
И навеки поселятся в нём,
Как Господь в твоём сердце с тобою!
Я вам желаю счастья и терпенья,
День Вознесения сейчас настал.
Здоровья, получить благословенье
От Бога иль от самого Христа.
Желаю я, чтоб вы не знали горя,
Чтобы цвела у всех души краса
И счастья бесконечного, как море!
В сей день Иисус вознесся в небеса.
Поздравок всем присылаю,
Тем, кто веру не терял.
От души я вам желаю
Многих благ, любви пожар.
Многих лет и лишь здоровья.
Денег, ласки и тепла.
Чтоб платить не стали кровью,
Чтобы жизнь была светла.
К небу Иисус
Вознёсся,
Будешь чтить Его —
Спасёшься!
Если веру
Не найдёшь,
В жизнь на небе
Не войдёшь!