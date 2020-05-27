С Вознесением Господним! Душевные поздравления в стихах

1 Празднуем мы все сегодня Вознесение Господне. Много счастья ожидаем И, конечно, поздравляем. Долгих лет я всем желаю, Много счастья обещаю. Чтобы в каждом доме праздник, Чтоб любили мягко, страстно.

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3 Праздник к нам пришел сегодня — Вознесение Господне! Ангелы поют с небес — Ожидать надо чудес. И звенят колокола: Будьте счастливы всегда. Благодати на земле, Мира, радости в семье!

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5 Вознесение Господне Люди празднуют сегодня! И в глазах у них — восторг. Пусть же пляшет поздравок, Людям пусть он возвещает: Радость в мир пришла большая. Вскоре чудеса свершатся, Будут дети улыбаться, Будет мир, любовь и вечность! Счастья будет — бесконечность!

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7 Вознесение Господне, Все люди в храм с утра пошли. Мы желаем искренне верить в Бога, Он простит наши грехи! Если на душе нечисто — Ты молитвой изгоняй, Станет лучше и спокойней, Про святую водицу не забывай!

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9 День пришел для всех чудесный, Он красивый и прелестный. И желаю всем добра, Чтобы ласковой пора Стала вам и нам на встречу. Поздравок вам все залечит. И конечно, много счастья, Берегите вы удачу.

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11 Люди, принимайте поздравленья, В светлый день Господня Вознесенья, После смерти наш Христос воскрес, А потом вознесся до небес! Ради грешных нас, Господь страдал, И к спасенью путь нам указал. Помните об этом и цените, Господа в душе своей храните!

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13 Сорок дней после пасхи прошло, И мы празднуем люди сегодня, Как же сердцу сейчас хорошо, Свято чтим Вознесение Господне. На душе разлилась благодать, Славим Господа в церкви и храме, И в молитвах его восхвалять, В этот праздник мы будем словами Пусть сегодня приходит в твой дом, Море радости, счастья, покоя, И навеки поселятся в нём, Как Господь в твоём сердце с тобою!

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15 Я вам желаю счастья и терпенья, День Вознесения сейчас настал. Здоровья, получить благословенье От Бога иль от самого Христа. Желаю я, чтоб вы не знали горя, Чтобы цвела у всех души краса И счастья бесконечного, как море! В сей день Иисус вознесся в небеса.

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17 Поздравок всем присылаю, Тем, кто веру не терял. От души я вам желаю Многих благ, любви пожар. Многих лет и лишь здоровья. Денег, ласки и тепла. Чтоб платить не стали кровью, Чтобы жизнь была светла.

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