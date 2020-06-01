Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки

1 1 июня - праздник всех детей. Ярко светит солнышко На планете всей. Дети - цветы жизни, Дети - наше всё! Поздравляем, милые, С вами так тепло. Вам желаем счастья, Радости в глазах. Нет созданий краше, Очень любим вас!

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3 Милый праздник наступает - День защиты всех детей, Он семью объединяет, Ближе делает, родней. Пусть же будет мирным детство, Пусть не молкнет звонкий смех, Пусть летит от сердца к сердцу Счастья радостный привет.

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5 С Днем защиты всех детишек Поздравляем на земле, Детям нужно улыбаться, Не грустить и не болеть, Пусть их детство будет ярким, Без забот и без проблем, Волшебства, чудес и счастья Мы желаем детям всем!

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7 Самый классный праздник Наступает летом. Он наполнен радостью, Смехом, солнцем, светом. Первого июня Деток поздравляем - Мальчиков и девочек. Счастья им желаем! Дарим им конфеты, Книжки и игрушки. В этот день веселый Им не будет скучно. Ведь для них сегодня Всё, что есть на свете. Главное, чтоб были Счастливы все дети!

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9 Берегите деток каждый день и час, Ведь они дар Божий каждому из нас. Охраняйте деток каждый-каждый миг, Радуйте, балуйте, обожайте их. Чувствуют пусть детки ласку и тепло, Видят только счастье, радость и добро. Детство - это очень чудная пора, Пусть всегда веселой будет детвора. Пусть повсюду будет слышен детский смех, Детство будет полным игр и потех. С Днем защиты деток поздравляю вас! Дети - это счастье каждого из нас.

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11 Дети - радость, дети - счастье. Детства нет поры прекрасней! Пусть же будет оно светлым, Добрым, мирным, беззаветным. Пусть у каждого ребенка - У мальчишек, у девчонок - Будет все: семья и кров, Где живут уют, любовь!

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13 Вот и лето наступило, Нынче первый день! Нужный праздник подарило, Праздник всех детей. Пусть он будет светлым, ярким, Полон волшебства. Пусть от счастья и подарков Светятся глаза. Детский смех не умолкает, По стране звенит. Все желания исполняет И добром манит!

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15 Пусть счастливы будут все дети на свете, Смеются, поют, веселятся гурьбой. Пусть ласково солнышко в небе всем светит И миром наполнится шар наш земной.

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