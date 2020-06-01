Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки

1 июня - праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети - цветы жизни,
Дети - наше всё!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!
Милый праздник наступает -
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.
Первого июня
Деток поздравляем -
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!
Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.
Ведь для них сегодня
Всё, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!
Берегите деток каждый день и час,
Ведь они дар Божий каждому из нас.
Охраняйте деток каждый-каждый миг,
Радуйте, балуйте, обожайте их.
Чувствуют пусть детки ласку и тепло,
Видят только счастье, радость и добро.
Детство - это очень чудная пора,
Пусть всегда веселой будет детвора.
Пусть повсюду будет слышен детский смех,
Детство будет полным игр и потех.
С Днем защиты деток поздравляю вас!
Дети - это счастье каждого из нас.
Дети - радость, дети - счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка -
У мальчишек, у девчонок -
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
Пусть вечно ярко солнце светит,
От туч чтоб в небе ни следа.
Здоровы чтобы были дети,
Да не касалась их беда.
Ребенок - нежный солнца лучик,
А может, маленький цветок.
Всегда раним, а к сердцу ключик
Отыщет не любой знаток.
Конфет больших!
Рассветов золотых!
Успехов вам в делах любых!