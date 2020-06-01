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Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки

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Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки
08:28 Сегодня Телеграф

В 21 веке дети нуждаются в защите и поддержке не меньше, чем в послевоенные годы. Задача праздника - обратить внимание на проблемы детей, особенно на ребятишек, оставшихся без родительской опеки и вынужденных проживать в неблагополучных семьях.

  • 1

    1 июня - праздник всех детей.

    Ярко светит солнышко

    На планете всей.

    Дети - цветы жизни,

    Дети - наше всё!

    Поздравляем, милые,

    С вами так тепло.

    Вам желаем счастья,

    Радости в глазах.

    Нет созданий краше,

    Очень любим вас!

  • 2

  • 3

    Милый праздник наступает -

    День защиты всех детей,

    Он семью объединяет,

    Ближе делает, родней.

     

    Пусть же будет мирным детство,

    Пусть не молкнет звонкий смех,

    Пусть летит от сердца к сердцу

    Счастья радостный привет.

  • 4

  • 5

    С Днем защиты всех детишек

    Поздравляем на земле,

    Детям нужно улыбаться,

    Не грустить и не болеть,

    Пусть их детство будет ярким,

    Без забот и без проблем,

    Волшебства, чудес и счастья

    Мы желаем детям всем!

  • 6

  • 7

    Самый классный праздник

    Наступает летом.

    Он наполнен радостью,

    Смехом, солнцем, светом.

     

    Первого июня

    Деток поздравляем -

    Мальчиков и девочек.

    Счастья им желаем!

     

    Дарим им конфеты,

    Книжки и игрушки.

    В этот день веселый

    Им не будет скучно.

     

    Ведь для них сегодня

    Всё, что есть на свете.

    Главное, чтоб были

    Счастливы все дети!

  • 8

  • 9

    Берегите деток каждый день и час,

    Ведь они дар Божий каждому из нас.

    Охраняйте деток каждый-каждый миг,

    Радуйте, балуйте, обожайте их.

     

    Чувствуют пусть детки ласку и тепло,

    Видят только счастье, радость и добро.

    Детство - это очень чудная пора,

    Пусть всегда веселой будет детвора.

     

    Пусть повсюду будет слышен детский смех,

    Детство будет полным игр и потех.

    С Днем защиты деток поздравляю вас!

    Дети - это счастье каждого из нас.

  • 10

  • 11

    Дети - радость, дети - счастье.

    Детства нет поры прекрасней!

    Пусть же будет оно светлым,

    Добрым, мирным, беззаветным.

     

    Пусть у каждого ребенка -

    У мальчишек, у девчонок -

    Будет все: семья и кров,

    Где живут уют, любовь!

  • 12

  • 13

    Вот и лето наступило,

    Нынче первый день!

    Нужный праздник подарило,

    Праздник всех детей.

     

    Пусть он будет светлым, ярким,

    Полон волшебства.

    Пусть от счастья и подарков

    Светятся глаза.

     

    Детский смех не умолкает,

    По стране звенит.

    Все желания исполняет

    И добром манит!

  • 14

  • 15

    Пусть счастливы будут все дети на свете,

    Смеются, поют, веселятся гурьбой.

    Пусть ласково солнышко в небе всем светит

    И миром наполнится шар наш земной.

  • 16

  • 17

    Пусть вечно ярко солнце светит,

    От туч чтоб в небе ни следа.

    Здоровы чтобы были дети,

    Да не касалась их беда.

    Ребенок - нежный солнца лучик,

    А может, маленький цветок.

    Всегда раним, а к сердцу ключик

    Отыщет не любой знаток.

    Конфет больших!

    Рассветов золотых!

    Успехов вам в делах любых!

Международный день защиты детей 2020: Google создал праздничный дудл

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