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Короткие поздравления с днем рождения 1 июня: красивые стихи и открытки

Смотрите фото (9)
Короткие поздравления с днем рождения 1 июня: красивые стихи и открытки
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Адресуйте любимым именинникам самые сногсшибательные поздравления!

  • 1

    Желаю чаще улыбаться

    И позитив в наш мир нести,

    Легко всех целей добиваться

    На своем жизненном пути!

     

    Пусть будет в жизни много света,

    Добра и только ярких дней!

    Пускай лишь солнечное лето

    Всегда живет в душе твоей!

  • 2

  • 3

    Сердце пусть согреет радость,

    Процветание в жизнь ворвётся,

    Все дела придут в порядок

    И везение подкрадётся!

     

    Пусть в глазах сияет счастье,

    Мир подарит вдохновение

    И всё сложится прекрасно —

    Поздравляю с днем рождения!

  • 4

  • 5

    Желаем радости, везения,

    Улыбок, счастья и тепла.

    Пусть светлым будет настроение,

    Всегда успешными — дела.

     

    Здоровья, сил и вдохновения!

    Пусть полной чашей будет дом.

    Примите наши поздравления

    Вот этим искренним стихом!

  • 6

  • 7

    Пусть море радости и счастья

    Тебя повсюду окружит,

    Обходят стороной ненастья,

    Дорогу радость озарит!

     

    Пускай удаче непременно

    С тобою будет по пути,

    Пускай сбываются мгновенно

    Желанья и мечты твои!

  • 8

  • 9

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 10

  • 11

    С днем рожденья поздравляю!

    От души всего желаю:

    Денег, благ, здоровья, счастья,

    Уважения, добра;

    Пусть успех, любовь и радость

    Дом наполнят твой сполна!

    Пусть вино сегодня льется,

    И шампанское бьет в потолок,

    Ну, а в жизни воцарится

    Изобилия поток!

  • 12

  • 13

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 14

  • 15

    Желаю в жизни достигать

    Всего того, что сердцу мило.

    И не грустить, не унывать,

    Жить с оптимизмом, жаром, пылом!

     

    Чтоб в день рождения всегда

    С успехом подводить итоги.

    Во всех решениях выбирать

    Себе счастливые дороги!

  • 16

  • 17

    Пускай мечты стремятся ввысь

    И к лучшему изменят жизнь,

    Пускай сегодня, в день рожденья,

    Они получат воплощенье.

     

    Пусть ждут сюрпризы и подарки,

    Пусть от объятий станет жарко,

    Пусть радость, смех не иссякают,

    Друзья улыбками встречают!

Знаменательные события в истории: 1 июня 2020 года

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