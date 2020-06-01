Короткие поздравления с днем рождения 1 июня: красивые стихи и открытки

1 Желаю чаще улыбаться И позитив в наш мир нести, Легко всех целей добиваться На своем жизненном пути! Пусть будет в жизни много света, Добра и только ярких дней! Пускай лишь солнечное лето Всегда живет в душе твоей!

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3 Сердце пусть согреет радость, Процветание в жизнь ворвётся, Все дела придут в порядок И везение подкрадётся! Пусть в глазах сияет счастье, Мир подарит вдохновение И всё сложится прекрасно — Поздравляю с днем рождения!

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5 Желаем радости, везения, Улыбок, счастья и тепла. Пусть светлым будет настроение, Всегда успешными — дела. Здоровья, сил и вдохновения! Пусть полной чашей будет дом. Примите наши поздравления Вот этим искренним стихом!

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7 Пусть море радости и счастья Тебя повсюду окружит, Обходят стороной ненастья, Дорогу радость озарит! Пускай удаче непременно С тобою будет по пути, Пускай сбываются мгновенно Желанья и мечты твои!

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9 Мгновений — восхитительных, Эмоций — положительных, Настроения — чудесного, Жизни — не скучной, интересной! Вдохновения — постоянного, Везения — невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

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11 С днем рожденья поздравляю! От души всего желаю: Денег, благ, здоровья, счастья, Уважения, добра; Пусть успех, любовь и радость Дом наполнят твой сполна! Пусть вино сегодня льется, И шампанское бьет в потолок, Ну, а в жизни воцарится Изобилия поток!

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13 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всем! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

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15 Желаю в жизни достигать Всего того, что сердцу мило. И не грустить, не унывать, Жить с оптимизмом, жаром, пылом! Чтоб в день рождения всегда С успехом подводить итоги. Во всех решениях выбирать Себе счастливые дороги!

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