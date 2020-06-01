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С первым днем лета 2020! СМС, открытки, картинки

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С первым днем лета 2020! СМС, открытки, картинки
10:03 Сегодня Телеграф

Поздравьте своих родных людей и верных друзей с первым летним днем 2020 года.

  • 1

    Наконец-то наступило

    Лето долгожданное:

    Сказочное, теплое,

    Милое, желанное.

     

    С первым днем поры прекрасной

    Всех вас поздравляю.

    Теплых, ласковых минут

    Лета вам желаю.

  • 2

  • 3

    Желаю напиться

    Лимонада.

    Желаю влюбиться

    До отпада.

     

    Желаю забыться

    На теплом море.

    Желаю забыть

    Про беду и горе.

     

    Веселых закатов,

    Счастливых рассветов.

    Тебя поздравляю я

    С первым днем лета!

  • 4

  • 5

    Вот и наступило лето!

    Мы его так долго ждали:

    Много солнечного света,

    Путешествия и дали,

    Море, отдых, приключения,

    Ночи звездные, тепло,

    Чтобы каждое мгновение

    Только радость нам несло!

  • 6

  • 7

    Лето! Лето, наступило,

    Поздравляю с этим я,

    Отдыха тебе желаю,

    Радости, добра, тепла!

     

    Лета яркого тебе, восторгов,

    Веселиться, не грустить,

    Настроенья чумового,

    Все заботы позабыть!

  • 8

  • 9

    С приходом лета всем тепла

    И яркого цветения!

    Пусть будет солнечным всегда

    И всюду настроение!

     

    Желаю славно отдохнуть,

    От всех забот развеяться,

    Ведь помогает лето нам

    На лучшее надеяться!

  • 10

  • 11

    Вот и наступило лето,

    Все окончены запреты.

    Будем дружно отдыхать,

    И под солнцем загорать.

     

    Поздравляю вас друзья,

    Всем веселья и тепла.

    Чтобы было все отлично,

    Летом будем веселиться.

  • 12

    Ждали долго, но дождались:

    Лета первый день настал,

    Я хочу, чтобы сегодня

    Каждый-каждый счастлив стал,

    Будет лето теплым, жарким,

    Развлечения нас ждут,

    Этим летом будет классно,

    А печали все уйдут!

Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки

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