С первым днем лета 2020! СМС, открытки, картинки

Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключения,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновение
Только радость нам несло!
Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!
Лета яркого тебе, восторгов,
Веселиться, не грустить,
Настроенья чумового,
Все заботы позабыть!
С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!
Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Ведь помогает лето нам
На лучшее надеяться!
Вот и наступило лето,
Все окончены запреты.
Будем дружно отдыхать,
И под солнцем загорать.
Поздравляю вас друзья,
Всем веселья и тепла.
Чтобы было все отлично,
Летом будем веселиться.
Ждали долго, но дождались:
Лета первый день настал,
Я хочу, чтобы сегодня
Каждый-каждый счастлив стал,
Будет лето теплым, жарким,
Развлечения нас ждут,
Этим летом будет классно,
А печали все уйдут!