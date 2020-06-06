День журналиста в Украине 2020: поздравления в стихах и открытках

1 Желаю тебе в этот День журналиста Статьи писать грамотно, четко и быстро! Пускай будет много солнечный дней И только хороших и добрых вестей! Желаю тебе сотни ярких сенсаций И лишь достоверных всегда информаций! Карьера твоя пусть растет только вверх И ждет ежедневно огромный успех!

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3 Мастер слова, праздник твой, Равных в этом деле нет, Ты невидимый герой, Можешь дать любой совет. И сегодня я желаю, Новых, творческих побед, А еще тебе сенсаций, Чтоб они затмили всех. На последок, пожелаю, Чтоб сбылась твоя мечта, С днем журналиста Украины, Не теряй ты музу никогда!

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5 Сегодня праздник журналиста, Тебя поздравить мы спешим, Пусть небо будет только чистым, А солнце теплым и большим. Пускай тебе все удается, Работа спорится в руках, А если рисковать придется, Пускай не посещает страх. Наш друг, ты занят важным делом, Ведь информация нужна, И мы тебя сим неумелым Стихом благодарим сполна!

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7 С днем журналиста Украины, Вас поздравляем от души - Желаем неба цвета сини, Да, чтобы не было войны! Желаем быть всегда на страже, Ведь журналиста путь не прост - Он информацию разыщет, Поднимет свой карьерный рост. И каждый раз собой рискуя, Нам что то новое найдет, Пусть будет сильной Украина, Пусть жизнь хорошая придет.

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9 Журналистов поздравляет Украина В этот радостный и очень светлый день. Они знают все последние новинки, Каждый день все информируют людей. С журналистики Днем славным и прекрасным Разреши поздравить нынче и тебя. Пусть работа твоя будет безопасной. Пусть любые тебе двери отворят. Процветай, живи ты очень-очень долго. Острый ум твой пусть ведет тебя вперед. Жизнь твоя бежит путь ровною дорогой Без проблем, без огорчений и забот.

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11 Желаю больше сплетен и интриг, Скандалов и взрывных материалов. Твой труд нам пригодиться, журналист Как без тебя бы, языки свои чесали. Пусть каждый день сенсациею будет И пусть от Украины не убудет, Зарплату вам повысят до небес. И вот еще одна статья из области чудес.

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13 День журналиста в Украине - Особый праздник в этот год, А репортаж - взрывная мина, И ждет, и слушает народ! Вы не сдались, вы оправдали Надежду нашу правду знать, Вы ран на теле не считали, Героям праведным под стать! Пусть будет мир, свобода будет, А труд ваш истину несет. И вас народ не позабудет, Любовь и славу поднесёт!

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15 С днем журналиста Украины Готовы все поздравить вас. Чтоб цели были все едины, Их добиваться каждый раз. Вы у порога страны судеб, Оценят это пусть все люди. А ваша жизнь чудесной, светлой И радостной всегда пусть будет.

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