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День журналиста в Украине 2020: поздравления в стихах и открытках

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День журналиста в Украине 2020: поздравления в стихах и открытках
16:07 Сегодня Телеграф

Самые яркие поздравления с профессиональным праздником - Днем журналиста в Украине.

  • 1

    Желаю тебе в этот День журналиста

    Статьи писать грамотно, четко и быстро!

    Пускай будет много солнечный дней

    И только хороших и добрых вестей!

     

    Желаю тебе сотни ярких сенсаций

    И лишь достоверных всегда информаций!

    Карьера твоя пусть растет только вверх

    И ждет ежедневно огромный успех!

  • 2

  • 3

    Мастер слова, праздник твой,

    Равных в этом деле нет,

    Ты невидимый герой,

    Можешь дать любой совет.

     

    И сегодня я желаю,

    Новых, творческих побед,

    А еще тебе сенсаций,

    Чтоб они затмили всех.

     

    На последок, пожелаю,

    Чтоб сбылась твоя мечта,

    С днем журналиста Украины,

    Не теряй ты музу никогда!

  • 4

  • 5

    Сегодня праздник журналиста,

    Тебя поздравить мы спешим,

    Пусть небо будет только чистым,

    А солнце теплым и большим.

     

    Пускай тебе все удается,

    Работа спорится в руках,

    А если рисковать придется,

    Пускай не посещает страх.

     

    Наш друг, ты занят важным делом,

    Ведь информация нужна,

    И мы тебя сим неумелым

    Стихом благодарим сполна!

  • 6

  • 7

    С днем журналиста Украины,

    Вас поздравляем от души -

    Желаем неба цвета сини,

    Да, чтобы не было войны!

     

    Желаем быть всегда на страже,

    Ведь журналиста путь не прост -

    Он информацию разыщет,

    Поднимет свой карьерный рост.

     

    И каждый раз собой рискуя,

    Нам что то новое найдет,

    Пусть будет сильной Украина,

    Пусть жизнь хорошая придет.

  • 8

  • 9

    Журналистов поздравляет Украина

    В этот радостный и очень светлый день.

    Они знают все последние новинки,

    Каждый день все информируют людей.

     

    С журналистики Днем славным и прекрасным

    Разреши поздравить нынче и тебя.

    Пусть работа твоя будет безопасной.

    Пусть любые тебе двери отворят.

     

    Процветай, живи ты очень-очень долго.

    Острый ум твой пусть ведет тебя вперед.

    Жизнь твоя бежит путь ровною дорогой

    Без проблем, без огорчений и забот.

  • 10

  • 11

    Желаю больше сплетен и интриг,

    Скандалов и взрывных материалов.

    Твой труд нам пригодиться, журналист

    Как без тебя бы, языки свои чесали.

     

    Пусть каждый день сенсациею будет

    И пусть от Украины не убудет,

    Зарплату вам повысят до небес.

    И вот еще одна статья из области чудес.

  • 12

  • 13

    День журналиста в Украине -

    Особый праздник в этот год,

    А репортаж - взрывная мина,

    И ждет, и слушает народ!

     

    Вы не сдались, вы оправдали

    Надежду нашу правду знать,

    Вы ран на теле не считали,

    Героям праведным под стать!

     

    Пусть будет мир, свобода будет,

    А труд ваш истину несет.

    И вас народ не позабудет,

    Любовь и славу поднесёт!

  • 14

  • 15

    С днем журналиста Украины

    Готовы все поздравить вас.

    Чтоб цели были все едины,

    Их добиваться каждый раз.

     

    Вы у порога страны судеб,

    Оценят это пусть все люди.

    А ваша жизнь чудесной, светлой

    И радостной всегда пусть будет.

  • 16

  • 17

    Журналисты, поздравляю

    С вашим праздником сердечно,

    Вам профессию любить

    Я желаю бесконечно.

     

    Интересных вам заметок,

    Интервью и репортажей,

    Освещать желаю факты

    Лишь правдиво и отважно.

     

    Пусть приносит пользу ваше

    Очень нужное призвание,

    Пусть в профессии придет

    К вам огромное признание.

     

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