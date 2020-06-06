День журналиста в Украине 2020: поздравления в стихах и открытках

Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!
Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!
Мастер слова, праздник твой,
Равных в этом деле нет,
Ты невидимый герой,
Можешь дать любой совет.
И сегодня я желаю,
Новых, творческих побед,
А еще тебе сенсаций,
Чтоб они затмили всех.
На последок, пожелаю,
Чтоб сбылась твоя мечта,
С днем журналиста Украины,
Не теряй ты музу никогда!
Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души -
Желаем неба цвета сини,
Да, чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост -
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.
Журналистов поздравляет Украина
В этот радостный и очень светлый день.
Они знают все последние новинки,
Каждый день все информируют людей.
С журналистики Днем славным и прекрасным
Разреши поздравить нынче и тебя.
Пусть работа твоя будет безопасной.
Пусть любые тебе двери отворят.
Процветай, живи ты очень-очень долго.
Острый ум твой пусть ведет тебя вперед.
Жизнь твоя бежит путь ровною дорогой
Без проблем, без огорчений и забот.
Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодиться, журналист
Как без тебя бы, языки свои чесали.
Пусть каждый день сенсациею будет
И пусть от Украины не убудет,
Зарплату вам повысят до небес.
И вот еще одна статья из области чудес.
День журналиста в Украине -
Особый праздник в этот год,
А репортаж - взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!
Вы не сдались, вы оправдали
Надежду нашу правду знать,
Вы ран на теле не считали,
Героям праведным под стать!
Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесёт!
С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.
Журналисты, поздравляю
С вашим праздником сердечно,
Вам профессию любить
Я желаю бесконечно.
Интересных вам заметок,
Интервью и репортажей,
Освещать желаю факты
Лишь правдиво и отважно.
Пусть приносит пользу ваше
Очень нужное призвание,
Пусть в профессии придет
К вам огромное признание.