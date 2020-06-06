С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником

Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день - пускай же вам
Поздравок дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.
Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.
С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.
В Украине журналисты - хоть куда,
Вы способны информацию добыть,
И неважно, что в другие города
Вам придется ехать или плыть.
Главное - работа по душе.
Пусть же поздравок наш скромный
Будет вашим личным атташе
И скорее возвратит вас к дому.
Каждый день знакомить с новостями
Вы себе профессию избрали.
Происходит что у нас с властями,
И кому мы сколько задолжали.
Продолжайте вы и дальше делать
Репортажи с точек интересных.
Было больше новостей чтоб смелых
И поменьше скучных или пресных.
Ваша работа важна и опасна,
Ведь всегда Вы на передовой.
Пишите статьи Вы не напрасно -
Это глоток правды основной.
Дай Вам Бог терпенья и удачи,
Дай защиты Бога каждый час!
Пусть нас радуют все Ваши передачи,
Публикации, анонсы, чести глас!