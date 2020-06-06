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С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником

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С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
11:03 Сегодня Телеграф

Сегодня, 6 июня, мы отмечаем День журналиста 2020. Мы рады поздравить журналистов, репортеров, фотографов, редакторов, работников СМИ и адресовать всем самые душевные и позитивные СМС-поздравления с Днем журналиста.

  • 1

    Освещает жизнь народа ясно,

    Ярко отражает суть вещей,

    Даже в тех местах, где так опасно

    Нам не обойтись без новостей.

    И сегодня Украина отмечает

    Журналиста день - пускай же вам

    Поздравок дорогу освещает,

    Как маяк идущим кораблям.

  • 2

  • 3

    Журналисты Украины,

    С праздником вас всех, ребята.

    Пусть профессия на лавры

    Будет дерзкая богатой.

     

    Вам признания желаю,

    Вдохновения в работе,

    Креативных вам идей,

    Новых, ярких поворотов.

  • 4

  • 5

    Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

  • 6

  • 7

    С днем журналиста Украины

    Готовы все поздравить вас.

    Чтоб цели были все едины,

    Их добиваться каждый раз.

     

    Вы у порога страны судеб,

    Оценят это пусть все люди.

    А ваша жизнь чудесной, светлой

    И радостной всегда пусть будет.

  • 8

  • 9

    В Украине журналисты - хоть куда,

    Вы способны информацию добыть,

    И неважно, что в другие города

    Вам придется ехать или плыть.

    Главное - работа по душе.

    Пусть же поздравок наш скромный

    Будет вашим личным атташе

    И скорее возвратит вас к дому.

  • 10

  • 11

    Каждый день знакомить с новостями

    Вы себе профессию избрали.

    Происходит что у нас с властями,

    И кому мы сколько задолжали.

     

    Продолжайте вы и дальше делать

    Репортажи с точек интересных.

    Было больше новостей чтоб смелых

    И поменьше скучных или пресных.

  • 12

  • 13

    Ваша работа важна и опасна,

    Ведь всегда Вы на передовой.

    Пишите статьи Вы не напрасно -

    Это глоток правды основной.

     

    Дай Вам Бог терпенья и удачи,

    Дай защиты Бога каждый час!

    Пусть нас радуют все Ваши передачи,

    Публикации, анонсы, чести глас!

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