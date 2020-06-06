С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником

1 Освещает жизнь народа ясно, Ярко отражает суть вещей, Даже в тех местах, где так опасно Нам не обойтись без новостей. И сегодня Украина отмечает Журналиста день - пускай же вам Поздравок дорогу освещает, Как маяк идущим кораблям.

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3 Журналисты Украины, С праздником вас всех, ребята. Пусть профессия на лавры Будет дерзкая богатой. Вам признания желаю, Вдохновения в работе, Креативных вам идей, Новых, ярких поворотов.

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5 Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

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7 С днем журналиста Украины Готовы все поздравить вас. Чтоб цели были все едины, Их добиваться каждый раз. Вы у порога страны судеб, Оценят это пусть все люди. А ваша жизнь чудесной, светлой И радостной всегда пусть будет.

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9 В Украине журналисты - хоть куда, Вы способны информацию добыть, И неважно, что в другие города Вам придется ехать или плыть. Главное - работа по душе. Пусть же поздравок наш скромный Будет вашим личным атташе И скорее возвратит вас к дому.

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11 Каждый день знакомить с новостями Вы себе профессию избрали. Происходит что у нас с властями, И кому мы сколько задолжали. Продолжайте вы и дальше делать Репортажи с точек интересных. Было больше новостей чтоб смелых И поменьше скучных или пресных.

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