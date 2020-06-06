Поздравления с днем журналиста 2020: стихи и открытки

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2 Желаю тебе в этот День журналиста Статьи писать грамотно, четко и быстро! Пускай будет много солнечный дней И только хороших и добрых вестей! Желаю тебе сотни ярких сенсаций И лишь достоверных всегда информаций! Карьера твоя пусть растет только вверх И ждет ежедневно огромный успех!

3 День журналиста в Украине — Особый праздник в этот год, А репортаж — взрывная мина, И ждет, и слушает народ! Вы не сдались, вы оправдали Надежду нашу правду знать, Вы ран на теле не считали, Героям праведным под стать! Пусть будет мир, свобода будет, А труд ваш истину несет. И вас народ не позабудет, Любовь и славу поднесёт!

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5 В Украине журналисты – хоть куда, Вы способны информацию добыть, И неважно, что в другие города Вам придется ехать или плыть. Главное – работа по душе. Пусть же поздравок наш скромный Будет вашим личным атташе И скорее возвратит вас к дому.

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7 Освещает жизнь народа ясно, Ярко отражает суть вещей, Даже в тех местах, где так опасно Нам не обойтись без новостей. И сегодня Украина отмечает Журналиста день Пускай же вам Яркий свет дорогу освещает, Как маяк идущим кораблям.

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9 В День журналиста вас спешу Поздравить непременно! И, как всегда, вам напишу Шесть строчек неизменных: Желаю вам во всем блистать И словом и обличьем, Великим журналистом стать И восхищать величьем.

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11 Вы, как всегда в курсе событий, И новости – не новости для вас, Анализ ситуаций, тень гламура, И президент – и в профиль, и в анфас! Желаем вам свободы слова, Полета мыслей, вдохновения джек-пот, И поздравляем вас с днем журналиста, И будем поздравлять вас каждый год!

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