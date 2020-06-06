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Поздравления с днем журналиста 2020: стихи и открытки

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Поздравления с днем журналиста 2020: стихи и открытки
07:52 Сегодня Телеграф

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником.

  • 1

  • 2

    Желаю тебе в этот День журналиста

    Статьи писать грамотно, четко и быстро!

    Пускай будет много солнечный дней

    И только хороших и добрых вестей!

    Желаю тебе сотни ярких сенсаций

    И лишь достоверных всегда информаций!

    Карьера твоя пусть растет только вверх

    И ждет ежедневно огромный успех!

  • 3

    День журналиста в Украине —

    Особый праздник в этот год,

    А репортаж — взрывная мина,

    И ждет, и слушает народ!

    Вы не сдались, вы оправдали

    Надежду нашу правду знать,

    Вы ран на теле не считали,

    Героям праведным под стать!

    Пусть будет мир, свобода будет,

    А труд ваш истину несет.

    И вас народ не позабудет,

    Любовь и славу поднесёт!

  • 4

  • 5

    В Украине журналисты – хоть куда,

    Вы способны информацию добыть,

    И неважно, что в другие города

    Вам придется ехать или плыть.

    Главное – работа по душе.

    Пусть же поздравок наш скромный

    Будет вашим личным атташе

    И скорее возвратит вас к дому.

  • 6

  • 7

    Освещает жизнь народа ясно,

    Ярко отражает суть вещей,

    Даже в тех местах, где так опасно

    Нам не обойтись без новостей.

    И сегодня Украина отмечает Журналиста день

    Пускай же вам Яркий свет дорогу освещает,

    Как маяк идущим кораблям.

  • 8

  • 9

    В День журналиста вас спешу

    Поздравить непременно!

    И, как всегда, вам напишу

    Шесть строчек неизменных:

    Желаю вам во всем блистать

    И словом и обличьем,

    Великим журналистом стать

    И восхищать величьем.

  • 10

  • 11

    Вы, как всегда в курсе событий,

    И новости – не новости для вас,

    Анализ ситуаций, тень гламура,

    И президент – и в профиль, и в анфас!

    Желаем вам свободы слова,

    Полета мыслей, вдохновения джек-пот,

    И поздравляем вас с днем журналиста,

    И будем поздравлять вас каждый год!

  • 12

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    Журналист – это не профессия,

    А призванье горячих сердец.

    Поддержите друг друга вместе,

    В деле правды неся свой крест.

    Пусть сюжеты легко сплетаются

    В репортажи, эссе, статьи.

    Ну а в жизни все получается

    С каплей радости и любви.

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