Поздравления с днем журналиста 2020: стихи и открытки

Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!
Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!
День журналиста в Украине —
Особый праздник в этот год,
А репортаж — взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!
Вы не сдались, вы оправдали
Надежду нашу правду знать,
Вы ран на теле не считали,
Героям праведным под стать!
Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесёт!
В Украине журналисты – хоть куда,
Вы способны информацию добыть,
И неважно, что в другие города
Вам придется ехать или плыть.
Главное – работа по душе.
Пусть же поздравок наш скромный
Будет вашим личным атташе
И скорее возвратит вас к дому.
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает Журналиста день
Пускай же вам Яркий свет дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.
В День журналиста вас спешу
Поздравить непременно!
И, как всегда, вам напишу
Шесть строчек неизменных:
Желаю вам во всем блистать
И словом и обличьем,
Великим журналистом стать
И восхищать величьем.
Вы, как всегда в курсе событий,
И новости – не новости для вас,
Анализ ситуаций, тень гламура,
И президент – и в профиль, и в анфас!
Желаем вам свободы слова,
Полета мыслей, вдохновения джек-пот,
И поздравляем вас с днем журналиста,
И будем поздравлять вас каждый год!
Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.