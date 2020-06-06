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Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020

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Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020
14:09 Сегодня Телеграф

День журналиста ежегодно отмечается в Украине 6 июня.

  • 1

    Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.

  • 2

  • 3

    Всех журналистов поздравляю,

    Успехов вам в делах больших,

    Красивых, ярких репортажей,

    Заметок метких, целевых.

    Пускай энергию вам дарит

    Такой активный, сложный труд,

    Пускай статьи к успеху, братцы,

    Вас непременно приведут.

    Желаю яркого признания,

    Удач, успехов и побед,

    Пусть журналистика вам дарит

    Азарт еще десятки лет.

  • 4

  • 5

    В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают невероятные, позитивные события, а еще светлые, добрые люди. Побольше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!

  • 6

  • 7

    Каждый день знакомить с новостями

    Вы себе профессию избрали.

    Происходит что у нас с властями,

    И кому мы сколько задолжали.

    Продолжайте вы и дальше делать

    Репортажи с точек интересных.

    Было больше новостей чтоб смелых

    И поменьше скучных или пресных.

  • 8

  • 9

    Дорогие журналисты! Благодаря профессии, вам доводиться бывать в самых разных точках не только страны, но и всего мира. Именно вы становитесь важнейшими посредниками между народом и свежими новостями. Мы смотрим на мир вашими глазами, и в этот день говорим вам огромное спасибо за проделанную работу! Пусть ваше издание процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. С Днем журналиста Украины!

  • 10

  • 11

    Желаю больше сплетен и интриг,

    Скандалов и взрывных материалов.

    Твой труд нам пригодиться, журналист

    Как без тебя бы, языки свои чесали.

    Пусть каждый день сенсациею будет

    И пусть от Украины не убудет,

    Зарплату вам повысят до небес.

    И вот еще одна статья из области чудес.

  • 12

  • 13

    С днем журналиста Украины

    Готовы все поздравить вас.

    Чтоб цели были все едины,

    Их добиваться каждый раз.

    Вы у порога страны судеб,

    Оценят это пусть все люди.

    А ваша жизнь чудесной, светлой

    И радостной всегда пусть будет.

С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником

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