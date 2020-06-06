Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.
Всех журналистов поздравляю,
Успехов вам в делах больших,
Красивых, ярких репортажей,
Заметок метких, целевых.
Пускай энергию вам дарит
Такой активный, сложный труд,
Пускай статьи к успеху, братцы,
Вас непременно приведут.
Желаю яркого признания,
Удач, успехов и побед,
Пусть журналистика вам дарит
Азарт еще десятки лет.
В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают невероятные, позитивные события, а еще светлые, добрые люди. Побольше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!
Каждый день знакомить с новостями
Вы себе профессию избрали.
Происходит что у нас с властями,
И кому мы сколько задолжали.
Продолжайте вы и дальше делать
Репортажи с точек интересных.
Было больше новостей чтоб смелых
И поменьше скучных или пресных.
Дорогие журналисты! Благодаря профессии, вам доводиться бывать в самых разных точках не только страны, но и всего мира. Именно вы становитесь важнейшими посредниками между народом и свежими новостями. Мы смотрим на мир вашими глазами, и в этот день говорим вам огромное спасибо за проделанную работу! Пусть ваше издание процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. С Днем журналиста Украины!
Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодиться, журналист
Как без тебя бы, языки свои чесали.
Пусть каждый день сенсациею будет
И пусть от Украины не убудет,
Зарплату вам повысят до небес.
И вот еще одна статья из области чудес.
С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.