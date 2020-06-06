Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020

1 Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.

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3 Всех журналистов поздравляю, Успехов вам в делах больших, Красивых, ярких репортажей, Заметок метких, целевых. Пускай энергию вам дарит Такой активный, сложный труд, Пускай статьи к успеху, братцы, Вас непременно приведут. Желаю яркого признания, Удач, успехов и побед, Пусть журналистика вам дарит Азарт еще десятки лет.

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5 В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают невероятные, позитивные события, а еще светлые, добрые люди. Побольше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!

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7 Каждый день знакомить с новостями Вы себе профессию избрали. Происходит что у нас с властями, И кому мы сколько задолжали. Продолжайте вы и дальше делать Репортажи с точек интересных. Было больше новостей чтоб смелых И поменьше скучных или пресных.

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9 Дорогие журналисты! Благодаря профессии, вам доводиться бывать в самых разных точках не только страны, но и всего мира. Именно вы становитесь важнейшими посредниками между народом и свежими новостями. Мы смотрим на мир вашими глазами, и в этот день говорим вам огромное спасибо за проделанную работу! Пусть ваше издание процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. С Днем журналиста Украины!

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11 Желаю больше сплетен и интриг, Скандалов и взрывных материалов. Твой труд нам пригодиться, журналист Как без тебя бы, языки свои чесали. Пусть каждый день сенсациею будет И пусть от Украины не убудет, Зарплату вам повысят до небес. И вот еще одна статья из области чудес.

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