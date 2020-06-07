Поздравления с Троицей 2020: проза и открытки

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2 Сегодня пятидесятый день от начала Святой Пасхи, сегодня празднуется дата Святой Троицы и это повод для самых тёплых и добрых поздравлений. Каждый Святой праздник имеет великую силу очищения, поэтому я искренне хочу пожелать, чтобы Господь простил тебе все грехи, а твоя дальнейшая жизнь обогащалась только добрыми поступками. Пусть впереди тебя ждёт море счастья и ни одной капельки ненастья.

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4 Со всех церквей и храмов доносится чистый и звонкий колокольный звон и повод для этого самый светлый и радостный – праздник Святой Троицы. Позвольте подарить Вам душевные поздравления в эту особую дату. Я желаю Вам, чтобы Бог Отец, Бог Сын и Святой дух всегда сопровождали Вас на жизненном пути, чтобы они оберегали Вас, хранили Вас и всех близких Вашему сердцу людей. С Троицей Вас, с благодатью Господней!

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6 Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы Бог всегда наставлял на верный и светлый путь в жизни, а вера никогда не ослабла, чтобы верная любовь и уважение придавали новых сил, чтобы Пресвятая Троица всегда могла помочь найти своё место и открыть своё сердце для добрых помыслов и стремлений.

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8 Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.

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10 Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.

11 Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний.

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13 Хочется поздравить весь христианский мир со светлым праздником Троицы и пожелать всем людям добра, крепкого здоровья и несокрушимой веры в Господа. Пусть вас всегда окружают родные и любимые люди, в вашем доме царит счастье и покой, а ваша душа всегда будет спокойна и готова к состраданию!

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15 Всем сердцем и душой я хочу желать тебе только добра в этот чистый и светлый праздник Святой Троицы. Этот день дарит всем радость и исцеление, веточки берёзы прогоняют из жизни всё плохое, а хорошее непременно останется и умножится. Счастья тебе!

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