Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)

Поздравления с Троицей 2020: проза и открытки

Смотрите фото (7)
Поздравления с Троицей 2020: проза и открытки
16:48 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас поздравления, красивые стихи и прозу, с помощью которых вы можете душевно поздравить родных и близких.

  • 1

  • 2

    Сегодня пятидесятый день от начала Святой Пасхи, сегодня празднуется дата Святой Троицы и это повод для самых тёплых и добрых поздравлений. Каждый Святой праздник имеет великую силу очищения, поэтому я искренне хочу пожелать, чтобы Господь простил тебе все грехи, а твоя дальнейшая жизнь обогащалась только добрыми поступками. Пусть впереди тебя ждёт море счастья и ни одной капельки ненастья.

  • 3

  • 4

    Со всех церквей и храмов доносится чистый и звонкий колокольный звон и повод для этого самый светлый и радостный – праздник Святой Троицы. Позвольте подарить Вам душевные поздравления в эту особую дату. Я желаю Вам, чтобы Бог Отец, Бог Сын и Святой дух всегда сопровождали Вас на жизненном пути, чтобы они оберегали Вас, хранили Вас и всех близких Вашему сердцу людей. С Троицей Вас, с благодатью Господней!

  • 5

  • 6

    Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы Бог всегда наставлял на верный и светлый путь в жизни, а вера никогда не ослабла, чтобы верная любовь и уважение придавали новых сил, чтобы Пресвятая Троица всегда могла помочь найти своё место и открыть своё сердце для добрых помыслов и стремлений.

  • 7

  • 8

    Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.

  • 9

  • 10

    Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.

  • 11

    Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний.

  • 12

  • 13

    Хочется поздравить весь христианский мир со светлым праздником Троицы и пожелать всем людям добра, крепкого здоровья и несокрушимой веры в Господа. Пусть вас всегда окружают родные и любимые люди, в вашем доме царит счастье и покой, а ваша душа всегда будет спокойна и готова к состраданию!

  • 14

  • 15

    Всем сердцем и душой я хочу желать тебе только добра в этот чистый и светлый праздник Святой Троицы. Этот день дарит всем радость и исцеление, веточки берёзы прогоняют из жизни всё плохое, а хорошее непременно останется и умножится. Счастья тебе!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с теплым праздником - Троицы! Желаю летнего настроения и благополучия личного счастья, крепкой семьи. Господней опеки и чистоты помыслов. Пусть уходят все горести, уступая дорогу свету, достатку и любви!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Смс, Стихи, Поздравления, Праздники, Картинки, Пожелания, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, 7 июня, Поздравления с Троицей, Праздники в июне, Троица поздравления, Поздравления в стихах на Троицу, Поздравления на Троицу, Троица 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
03 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
04 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
05 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь