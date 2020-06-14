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Всемирный день донора 2020: СМС-поздравления и открытки

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Всемирный день донора 2020: СМС-поздравления и открытки
Обновлено 05:55 Сегодня Телеграф
14 июня отмечается Международный праздник заслуженных и почитаемых людей, которые не жалеют собственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнакомого человека.
  • 1

    Тем, кто крови не жалеет,

    И не только комарам,

    Кто делиться ей умеет,

    Помогая докторам,

    Тем мы звание героев,

    Без сомнения, дадим,

    Славу донорам всемирным

    В этот день провозгласим!

  • 2

  • 3

    Сколько жизней вы спасли,

    Скольких вы еще спасете.

    Шанс на счастье дать смогли,

    Донорство всегда в почете!

     

    Благодарность вам, поклон,

    Пусть здоровье не подводит.

    Светом пусть наполнен дом,

    Радость с вами рядом ходит!

  • 4

  • 5

    Того, кто кровь свою отдал,

    Сегодня поздравляю.

    Всем донорам здоровья я

    И счастья пожелаю.

     

    Спасибо вам за то добро,

    Что людям вы несете,

    Пусть повезет вам в жизни

    На новом повороте.

  • 6

  • 7

    Донор крови всех спасает,

    Поздравляю с его днем!

    Пусть и сам он процветает,

    Пусть все будет нипочем!

     

    Донор крови - так почетно,

    Так похвалим мы его.

    Пусть везет ему бессчетно,

    Ему лучшего всего!

  • 8

  • 9

    Всех доноров поздравить рады

    И пожелать им от души,

    Чтоб ждали впредь одни награды,

    Достичь заоблачных вершин!

     

    Спасибо за отвагу, смелость,

    Отзывчивость и чуткий нрав,

    Пусть сбудется, что так хотелось,

    Полна жизнь радостей, забав!

  • 10

  • 11

    С Всемирным днем донора,

    Ваша кровь - чья-то жизнь спасенная!

    Желаем крепкого здоровья,

    Благодарим вас всех с любовью!

     

    Желаем вам свободы и покоя,

    Пусть не болит ваше сердце большое,

    Желаем мира на Земле,

    И хлеба всегда у вас на столе!

  • 12

  • 13

    Всем донорам поклон сейчас

    За жизни, что спасли вы кровью,

    Пускай вас ангел бережет,

    Взмахнет крылом у изголовья.

     

    Здоровья вам на все года,

    Ваш подвиг не забудут люди,

    Безоблачным пусть небосвод

    Всегда над головами будет.

  • 14

  • 15

    Ты спасаешь чьи-то жизни,

    Кровью делишься отважно,

    Это признак героизма,

    Твой поступок очень важный.

     

    За добро тебе воздастся,

    В этом вовсе нет сомненья,

    И в твою дверь постучатся

    Счастье, дружба и везенье!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, Праздники в июне, Всемирный день донора, Всемирный день донора 2020.

Автор:

Телеграф
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