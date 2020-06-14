Всемирный день донора 2020: СМС-поздравления и открытки

1 Тем, кто крови не жалеет, И не только комарам, Кто делиться ей умеет, Помогая докторам, Тем мы звание героев, Без сомнения, дадим, Славу донорам всемирным В этот день провозгласим!

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3 Сколько жизней вы спасли, Скольких вы еще спасете. Шанс на счастье дать смогли, Донорство всегда в почете! Благодарность вам, поклон, Пусть здоровье не подводит. Светом пусть наполнен дом, Радость с вами рядом ходит!

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5 Того, кто кровь свою отдал, Сегодня поздравляю. Всем донорам здоровья я И счастья пожелаю. Спасибо вам за то добро, Что людям вы несете, Пусть повезет вам в жизни На новом повороте.

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7 Донор крови всех спасает, Поздравляю с его днем! Пусть и сам он процветает, Пусть все будет нипочем! Донор крови - так почетно, Так похвалим мы его. Пусть везет ему бессчетно, Ему лучшего всего!

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9 Всех доноров поздравить рады И пожелать им от души, Чтоб ждали впредь одни награды, Достичь заоблачных вершин! Спасибо за отвагу, смелость, Отзывчивость и чуткий нрав, Пусть сбудется, что так хотелось, Полна жизнь радостей, забав!

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11 С Всемирным днем донора, Ваша кровь - чья-то жизнь спасенная! Желаем крепкого здоровья, Благодарим вас всех с любовью! Желаем вам свободы и покоя, Пусть не болит ваше сердце большое, Желаем мира на Земле, И хлеба всегда у вас на столе!

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13 Всем донорам поклон сейчас За жизни, что спасли вы кровью, Пускай вас ангел бережет, Взмахнет крылом у изголовья. Здоровья вам на все года, Ваш подвиг не забудут люди, Безоблачным пусть небосвод Всегда над головами будет.

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