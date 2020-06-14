Всемирный день донора 2020: СМС-поздравления и открытки

Тем, кто крови не жалеет,
И не только комарам,
Кто делиться ей умеет,
Помогая докторам,
Тем мы звание героев,
Без сомнения, дадим,
Славу донорам всемирным
В этот день провозгласим!
Сколько жизней вы спасли,
Скольких вы еще спасете.
Шанс на счастье дать смогли,
Донорство всегда в почете!
Благодарность вам, поклон,
Пусть здоровье не подводит.
Светом пусть наполнен дом,
Радость с вами рядом ходит!
Того, кто кровь свою отдал,
Сегодня поздравляю.
Всем донорам здоровья я
И счастья пожелаю.
Спасибо вам за то добро,
Что людям вы несете,
Пусть повезет вам в жизни
На новом повороте.
Донор крови всех спасает,
Поздравляю с его днем!
Пусть и сам он процветает,
Пусть все будет нипочем!
Донор крови - так почетно,
Так похвалим мы его.
Пусть везет ему бессчетно,
Ему лучшего всего!
Всех доноров поздравить рады
И пожелать им от души,
Чтоб ждали впредь одни награды,
Достичь заоблачных вершин!
Спасибо за отвагу, смелость,
Отзывчивость и чуткий нрав,
Пусть сбудется, что так хотелось,
Полна жизнь радостей, забав!
С Всемирным днем донора,
Ваша кровь - чья-то жизнь спасенная!
Желаем крепкого здоровья,
Благодарим вас всех с любовью!
Желаем вам свободы и покоя,
Пусть не болит ваше сердце большое,
Желаем мира на Земле,
И хлеба всегда у вас на столе!
Всем донорам поклон сейчас
За жизни, что спасли вы кровью,
Пускай вас ангел бережет,
Взмахнет крылом у изголовья.
Здоровья вам на все года,
Ваш подвиг не забудут люди,
Безоблачным пусть небосвод
Всегда над головами будет.
Ты спасаешь чьи-то жизни,
Кровью делишься отважно,
Это признак героизма,
Твой поступок очень важный.
За добро тебе воздастся,
В этом вовсе нет сомненья,
И в твою дверь постучатся
Счастье, дружба и везенье!