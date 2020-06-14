Душевные поздравления с Днем рождения 14 июня: проза и открытки

1 Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

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3 Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

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5 Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

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7 Желаю самого главного в жизни - здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

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9 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником - с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

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11 От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

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13 Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

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15 Поздравляю с днем рождения! Очень много теплых слов хочется сегодня тебе сказать. Я желаю, чтобы твои мечты всегда сбывались, чтобы радостные, приятные моменты присутствовали в твоей жизни каждый день, чтобы друзья были только надежные, готовые всегда помочь или разделить радость. Пусть настроение будет отличным, и этот день будет ярким и незабываемым! И пусть удача сопутствует во всех твоих начинаниях!

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17 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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