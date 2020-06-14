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Душевные поздравления с Днем рождения 14 июня: проза и открытки

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Душевные поздравления с Днем рождения 14 июня: проза и открытки
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День рождения - это самый персональный праздник в году. Не забудьте поздравить именинника с этим замечательным днем!
  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

  • 6

  • 7

    Желаю самого главного в жизни - здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

  • 8

  • 9

    Поздравляю тебя с этим чудесным праздником - с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

  • 10

  • 11

    От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днем рождения! Очень много теплых слов хочется сегодня тебе сказать. Я желаю, чтобы твои мечты всегда сбывались, чтобы радостные, приятные моменты присутствовали в твоей жизни каждый день, чтобы друзья были только надежные, готовые всегда помочь или разделить радость. Пусть настроение будет отличным, и этот день будет ярким и незабываемым! И пусть удача сопутствует во всех твоих начинаниях!

  • 16

  • 17

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 18

  • 19

    Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!

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День рождения, Поздравление, Открытки, С Днем рождения.

Автор:

Телеграф
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