Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.
С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь — добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.
Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несёте!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
Работник медицины,
Как ангел, нас хранит,
Здоровье поправляет,
Болеть нам не велит.
И в этот чудный праздник
Хочу вам пожелать,
Чужую жизнь спасая,
Себя не забывать.
Сегодня праздник медицины,
Она достойна похвалы,
Людей спасают от болезней
Медсестры наши и врачи.
От всей души хочу поздравить
И вам здоровья пожелать!
Побольше вам в труде успехов
И от больных не уставать.
Все цветы сегодня вам,
Нашим чудо-докторам.
Вам в день медика желаем,
Все болезни исцеляя,
Людям так же помогать,
И самим не захворать.
Пусть работа, дом, семья
Только радуют всегда.
Пациенты уважают,
А родные обожают.
С Днем медика примите
От сердца поздравления,
Зависят жизни наши
От вашего решения.
Здоровья вам, терпения,
И счастья в жизни личной,
Работу свою делать
Лишь только на «отлично».
С днём медика мы поздравляем
И всей душой вам пожелаем:
Счастья, радостных моментов,
Любви, улыбок пациентов,
В семье здоровья, понимания,
Во всех делах своих старания,
Чтобы ценили на работе,
И были вы всегда в почёте!
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя «медработник».
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!