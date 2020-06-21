Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника

Каждый год День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпал на 21 июня.

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.

С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь — добрее и теплей.

Пускай работа процветает,

Здоровье вовсе не шалит.

И пускай то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

Кто гордо носит званье «медик»,

Тот уваженье заслужил.

Пусть ярче в жизни солнце светит,

На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит

Достаток, радость и успех.

Пусть разрешатся все вопросы,

Начальство ценит больше всех!

Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несёте!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

Работник медицины,

Как ангел, нас хранит,

Здоровье поправляет,

Болеть нам не велит.

И в этот чудный праздник

Хочу вам пожелать,

Чужую жизнь спасая,

Себя не забывать.

Сегодня праздник медицины,

Она достойна похвалы,

Людей спасают от болезней

Медсестры наши и врачи.

От всей души хочу поздравить

И вам здоровья пожелать!

Побольше вам в труде успехов

И от больных не уставать.

Все цветы сегодня вам,

Нашим чудо-докторам.

Вам в день медика желаем,

Все болезни исцеляя,

Людям так же помогать,

И самим не захворать.

Пусть работа, дом, семья

Только радуют всегда.

Пациенты уважают,

А родные обожают.

С Днем медика примите

От сердца поздравления,

Зависят жизни наши

От вашего решения.

Здоровья вам, терпения,

И счастья в жизни личной,

Работу свою делать

Лишь только на «отлично».

С днём медика мы поздравляем

И всей душой вам пожелаем:

Счастья, радостных моментов,

Любви, улыбок пациентов,

В семье здоровья, понимания,

Во всех делах своих старания,

Чтобы ценили на работе,

И были вы всегда в почёте!

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя «медработник».

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!