День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
Ты отец - глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!
С днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой,
Я за все скажу спасибо,
Друг, помощник мой родной.
Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет - мой талисман.
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
Поздравляю с Днем отца,
С днем папули - молодца!
Для детей ты будь героем,
Чтоб горды были тобою,
Для жены - опорой будь,
Ты давай ей отдохнуть!
Быть родителем - награда,
Будь с детьми почаще рядом,
Сделай детство их счастливым,
Беззаботным и красивым!
Я к чему веду все здесь:
Будь таким, какой ты есть!
Не просто быть отцом хорошим,
Но ты смог лучшим, папа, стать.
Хотим во всём быть на тебя похожи,
И, как и ты хотим уметь всё и конечно знать.
С тобой нам, папа, не бывает скучно,
Ты даришь искренне свою любовь.
Всегда подскажешь и научишь,
И выслушать ты нас всегда готов.
Тебя сегодня поздравляем,
"Спасибо" дорогой наш говорим.
И искренне здоровья мы желаем,
Чтоб ангелом ты был всегда храним.
Вас с мамой нет для нас дороже,
Так много хочется тебе нам пожелать.
Не просто быть отцом хорошим,
Но самым лучшим ты смог, папа, стать.
В день отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
Важное слово - Отец,
Им каждый мужчина гордится,
Не просто ребёнка творец,
А тот, кто быть рядом стремится.
И равных тебе в этом нет,
Отец ты заслуженный, точно,
Желаю тебе жить без бед,
Семьёю любимым быть очень!