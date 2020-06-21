День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах всего мира принято отмечать день отца. Предлагаем вам душевные пожелания для отцов, которые поднимут им настроение на долгое время.

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

Ты отец - глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

С Днем отца я поздравляю,

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

Сегодня День отца, а значит,

Мы поздравляем всех мужчин,

Которым выпала удача

Детей воспитывать, растить.

Вы будьте для детей примером,

Опорой, стержнем всей семьи!

Желаю радости и веры,

Надежды, счастья и любви!

С днем отца, любимый папа,

Поздравляю, дорогой,

Я за все скажу спасибо,

Друг, помощник мой родной.

Будь здоров всегда, папуля,

Не серчай, коль повод дан,

Очень ведь тебя люблю я.

Твой совет - мой талисман.

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

Поздравляю с Днем отца,

С днем папули - молодца!

Для детей ты будь героем,

Чтоб горды были тобою,

Для жены - опорой будь,

Ты давай ей отдохнуть!

Быть родителем - награда,

Будь с детьми почаще рядом,

Сделай детство их счастливым,

Беззаботным и красивым!

Я к чему веду все здесь:

Будь таким, какой ты есть!

Не просто быть отцом хорошим,

Но ты смог лучшим, папа, стать.

Хотим во всём быть на тебя похожи,

И, как и ты хотим уметь всё и конечно знать.

С тобой нам, папа, не бывает скучно,

Ты даришь искренне свою любовь.

Всегда подскажешь и научишь,

И выслушать ты нас всегда готов.

Тебя сегодня поздравляем,

"Спасибо" дорогой наш говорим.

И искренне здоровья мы желаем,

Чтоб ангелом ты был всегда храним.

Вас с мамой нет для нас дороже,

Так много хочется тебе нам пожелать.

Не просто быть отцом хорошим,

Но самым лучшим ты смог, папа, стать.

В день отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

Важное слово - Отец,

Им каждый мужчина гордится,

Не просто ребёнка творец,

А тот, кто быть рядом стремится.

И равных тебе в этом нет,

Отец ты заслуженный, точно,

Желаю тебе жить без бед,

Семьёю любимым быть очень!