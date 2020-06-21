С Днем отца 2020! Милые СМС-поздравления и открытки

1 Ты отец - глава семьи, Лучше в мире не найти. Ты и друг наш, и учитель, Мамин ты телохранитель. С Днем отца тебя, родной, Мы гордимся все тобой! Тебе здоровья мы желаем, И крепко-крепко обнимаем!

2

3 С Днем отца я поздравляю, Будь здоров, любимый папа, На удачу и добро Будет жизнь пускай богата. Говорю за все спасибо: За поддержку и совет, Я желаю тебе силы, Бодрости и долгих лет.

4

5 Сегодня День отца, а значит, Мы поздравляем всех мужчин, Которым выпала удача Детей воспитывать, растить. Вы будьте для детей примером, Опорой, стержнем всей семьи! Желаю радости и веры, Надежды, счастья и любви!

6

7 С днем отца, любимый папа, Поздравляю, дорогой, Я за все скажу спасибо, Друг, помощник мой родной. Будь здоров всегда, папуля, Не серчай, коль повод дан, Очень ведь тебя люблю я. Твой совет - мой талисман.

8

9 Ты самый сильный, самый умный, И самый добрый, наконец! Тебя люблю просто безумно, И я горжусь тобой, отец! Желаю крепкого здоровья, Всегда будь номером один! Я говорю тебе с любовью: Ты, папа, лучший из мужчин!

10

11 В день отца тебе желаю Радости, любви, добра, Чтоб здоровье и удача Были бы с тобой всегда, Пусть детишки будут рядом, Дарят ласку и тепло, А проблемы и печали Пусть уходят далеко!

12