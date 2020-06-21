С Днем отца 2020! Милые СМС-поздравления и открытки

Ты отец - глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!
С днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой,
Я за все скажу спасибо,
Друг, помощник мой родной.
Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет - мой талисман.
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
В день отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
Важное слово - Отец,
Им каждый мужчина гордится,
Не просто ребёнка творец,
А тот, кто быть рядом стремится.
И равных тебе в этом нет,
Отец ты заслуженный, точно,
Желаю тебе жить без бед,
Семьёю любимым быть очень!