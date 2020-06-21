День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки

1 С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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3 Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

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5 То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

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7 С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.

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9 Поздравляю тебя с днём медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.

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11 День медика - важный праздник для любого человека, ведь благодаря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать "спасибо". Чувства юмора, отличного настроения и везения!

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13 Поздравляю с праздником всех медиков! Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и пускай доброта ваша возвращается к вам бурным потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной деятельности!

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15 Поздравляю с Днём медицинского работника. Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и безустанной работы во благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости, с тёплой улыбки. Желаю успехов и гордых побед в делах медицины, а также удачи и достатка в личной жизни.

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17 Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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