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День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки

День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Обновлено 04:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника.
  • 1

    С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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  • 3

    Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

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  • 5

    То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

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  • 7

    С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.

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  • 9

    Поздравляю тебя с днём медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.

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  • 11

    День медика - важный праздник для любого человека, ведь благодаря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать "спасибо". Чувства юмора, отличного настроения и везения!

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  • 13

    Поздравляю с праздником всех медиков! Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и пускай доброта ваша возвращается к вам бурным потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной деятельности!

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  • 15

    Поздравляю с Днём медицинского работника. Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и безустанной работы во благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости, с тёплой улыбки. Желаю успехов и гордых побед в делах медицины, а также удачи и достатка в личной жизни.

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

  • 18

  • 19

    Поздравляю с Днём медика. Желаю ежедневно принимать витамины радости и вдохновения, желаю, если и болеть, то только с диагнозом неизлечимого счастья и любви. Всех благ на жизненном пути, удачи, безупречной работы и уважения окружающих.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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