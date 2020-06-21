С Днем медицинского работника 2020! Поздравления в стихах и красивых открытках

1 Побольше летнего тепла, Эмоций, чувств весенних, Поменьше стуж, зимней хандры, Тоскливых дней осенних! Здоровья, счастья и добра, Веселых пациентов. С Днем медика тебя, ура! Успеха в сто процентов.

2

3 Медработников страны, Поздравляем от души. С профессиональным днем, Вам желаем счастья в нем. Искреннего вам терпения, Боевого настроения. Чтобы были все здоровы, Чтоб развеялись все ссоры. Вам желаем понимания, И в карьере процветания. Уважения, доброты, Счастья, бодрости, любви.

4

5 Вы людям дарите добро, Пусть возвратится к вам оно. Вы - медработники простые, Но люди просто золотые. Всех вас с Днем медика сейчас, В своем труде вы знайте класс, И дома пусть идет все гладко, Здоровье будет пусть в порядке!

6

7 Медработник, поздравляем, В этот праздник - только твой, Искренне тебе желаем, Много счастья за душой. Чтоб была работа в радость, Чтобы отдых на югах, Гадостей - чтоб не случалось, Ну и денежек в руках!

8

9 С Днем медика поздравляю И желаю здоровья запас, Чтобы силы не покидали Вас в ответственный самый час. Чтобы вас уважали, ценили. Да и сами вы верьте в себя. Радость жизни неоспорима, И здоровою жизнь быть должна. В ней должны быть еще и удача, Ожидания, надежды, мечты, Чтобы не было боли и плача, Чтобы грели вас счастья лучи.

10

11 Профессий на свете много, По-своему все важны, Но тем, кто спасает больного. Действительно нет цены. Святые, волшебники, боги? Такие же люди, как мы. Да, подвиг под силу немногим, Они - гордость нашей страны. Твой День, медицинский работник, Отмечен в календаре, И жизнью без горя и боли Обязаны лично тебе!

12

13 Ваш труд измерить невозможно, Порой бывает Вам так сложно. Примите наши поздравления, Вам - всех желаний исполнения! Пусть окружает только счастье, Пусть не встречаются ненастья. Зарплата будет пусть достойной, Работа будет пусть спокойной!

14

15 В День медика желаем от души: Пусть благодарность вам рекою льется, И пусть еще на долгие года Работа эта лучшей остается. Желаем мы справляться на раз-два С любой проблемой, что бы ни случилось, Чтоб в вашей жизни больше в 10 раз Добра, любви и счастья появилось.

16

17 С Днем медицинского работника, Сегодня мы Вас будем поздравлять. Здоровья крепкого, отменного, И счастья, будем Вам желать. Чтоб Вы не ведали б печали и тревог, Желаем легких жизненных дорог. Удачи, процветанья и терпенья Добра и замечательного настроенья.

18