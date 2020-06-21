С Днем медицинского работника 2020! Поздравления в стихах и красивых открытках

Побольше летнего тепла,
Эмоций, чувств весенних,
Поменьше стуж, зимней хандры,
Тоскливых дней осенних!
Здоровья, счастья и добра,
Веселых пациентов.
С Днем медика тебя, ура!
Успеха в сто процентов.
Медработников страны,
Поздравляем от души.
С профессиональным днем,
Вам желаем счастья в нем.
Искреннего вам терпения,
Боевого настроения.
Чтобы были все здоровы,
Чтоб развеялись все ссоры.
Вам желаем понимания,
И в карьере процветания.
Уважения, доброты,
Счастья, бодрости, любви.
Вы людям дарите добро,
Пусть возвратится к вам оно.
Вы - медработники простые,
Но люди просто золотые.
Всех вас с Днем медика сейчас,
В своем труде вы знайте класс,
И дома пусть идет все гладко,
Здоровье будет пусть в порядке!
Медработник, поздравляем,
В этот праздник - только твой,
Искренне тебе желаем,
Много счастья за душой.
Чтоб была работа в радость,
Чтобы отдых на югах,
Гадостей - чтоб не случалось,
Ну и денежек в руках!
С Днем медика поздравляю
И желаю здоровья запас,
Чтобы силы не покидали
Вас в ответственный самый час.
Чтобы вас уважали, ценили.
Да и сами вы верьте в себя.
Радость жизни неоспорима,
И здоровою жизнь быть должна.
В ней должны быть еще и удача,
Ожидания, надежды, мечты,
Чтобы не было боли и плача,
Чтобы грели вас счастья лучи.
Профессий на свете много,
По-своему все важны,
Но тем, кто спасает больного.
Действительно нет цены.
Святые, волшебники, боги?
Такие же люди, как мы.
Да, подвиг под силу немногим,
Они - гордость нашей страны.
Твой День, медицинский работник,
Отмечен в календаре,
И жизнью без горя и боли
Обязаны лично тебе!
Ваш труд измерить невозможно,
Порой бывает Вам так сложно.
Примите наши поздравления,
Вам - всех желаний исполнения!
Пусть окружает только счастье,
Пусть не встречаются ненастья.
Зарплата будет пусть достойной,
Работа будет пусть спокойной!
В День медика желаем от души:
Пусть благодарность вам рекою льется,
И пусть еще на долгие года
Работа эта лучшей остается.
Желаем мы справляться на раз-два
С любой проблемой, что бы ни случилось,
Чтоб в вашей жизни больше в 10 раз
Добра, любви и счастья появилось.
С Днем медицинского работника,
Сегодня мы Вас будем поздравлять.
Здоровья крепкого, отменного,
И счастья, будем Вам желать.
Чтоб Вы не ведали б печали и тревог,
Желаем легких жизненных дорог.
Удачи, процветанья и терпенья
Добра и замечательного настроенья.
Медработников мы поздравляем,
В мире нет профессии важней.
Здоровья крепкого им пожелаем,
Они спасают каждый день людей.
Желаем смен рабочих Вам спокойных,
Успехов, понимания, добра.
Зарплаты повышения достойной,
И чтобы счастлива была Ваша семья.
Пусть пациенты будут терпеливы,
Всегда удачным был Ваш день.
Работать в дружном пожелаем коллективе,
С теми, кому людей спасать не лень.