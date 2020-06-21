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С Днем медицинского работника 2020! Поздравления в стихах и красивых открытках

С Днем медицинского работника 2020! Поздравления в стихах и красивых открытках
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этом году День медика отмечается в воскресенье, 21 июня. Предлагаем подборку поздравлений с Днем медика-2020 в стихах и ярких открытках.
  • 1

    Побольше летнего тепла,

    Эмоций, чувств весенних,

    Поменьше стуж, зимней хандры,

    Тоскливых дней осенних!

     

    Здоровья, счастья и добра,

    Веселых пациентов.

    С Днем медика тебя, ура!

    Успеха в сто процентов.

  • 2

  • 3

    Медработников страны,

    Поздравляем от души.

    С профессиональным днем,

    Вам желаем счастья в нем.

     

    Искреннего вам терпения,

    Боевого настроения.

    Чтобы были все здоровы,

    Чтоб развеялись все ссоры.

     

    Вам желаем понимания,

    И в карьере процветания.

    Уважения, доброты,

    Счастья, бодрости, любви.

  • 4

  • 5

    Вы людям дарите добро,

    Пусть возвратится к вам оно.

    Вы - медработники простые,

    Но люди просто золотые.

     

    Всех вас с Днем медика сейчас,

    В своем труде вы знайте класс,

    И дома пусть идет все гладко,

    Здоровье будет пусть в порядке!

  • 6

  • 7

    Медработник, поздравляем,

    В этот праздник - только твой,

    Искренне тебе желаем,

    Много счастья за душой.

     

    Чтоб была работа в радость,

    Чтобы отдых на югах,

    Гадостей - чтоб не случалось,

    Ну и денежек в руках!

  • 8

  • 9

    С Днем медика поздравляю

    И желаю здоровья запас,

    Чтобы силы не покидали

    Вас в ответственный самый час.

     

    Чтобы вас уважали, ценили.

    Да и сами вы верьте в себя.

    Радость жизни неоспорима,

    И здоровою жизнь быть должна.

     

    В ней должны быть еще и удача,

    Ожидания, надежды, мечты,

    Чтобы не было боли и плача,

    Чтобы грели вас счастья лучи.

  • 10

  • 11

    Профессий на свете много,

    По-своему все важны,

    Но тем, кто спасает больного.

    Действительно нет цены.

     

    Святые, волшебники, боги?

    Такие же люди, как мы.

    Да, подвиг под силу немногим,

    Они - гордость нашей страны.

     

    Твой День, медицинский работник,

    Отмечен в календаре,

    И жизнью без горя и боли

    Обязаны лично тебе!

  • 12

  • 13

    Ваш труд измерить невозможно,

    Порой бывает Вам так сложно.

    Примите наши поздравления,

    Вам - всех желаний исполнения!

     

    Пусть окружает только счастье,

    Пусть не встречаются ненастья.

    Зарплата будет пусть достойной,

    Работа будет пусть спокойной!

  • 14

  • 15

    В День медика желаем от души:

    Пусть благодарность вам рекою льется,

    И пусть еще на долгие года

    Работа эта лучшей остается.

     

    Желаем мы справляться на раз-два

    С любой проблемой, что бы ни случилось,

    Чтоб в вашей жизни больше в 10 раз

    Добра, любви и счастья появилось.

  • 16

  • 17

    С Днем медицинского работника,

    Сегодня мы Вас будем поздравлять.

    Здоровья крепкого, отменного,

    И счастья, будем Вам желать.

     

    Чтоб Вы не ведали б печали и тревог,

    Желаем легких жизненных дорог.

    Удачи, процветанья и терпенья

    Добра и замечательного настроенья.

  • 18

  • 19

    Медработников мы поздравляем,

    В мире нет профессии важней.

    Здоровья крепкого им пожелаем,

    Они спасают каждый день людей.

     

    Желаем смен рабочих Вам спокойных,

    Успехов, понимания, добра.

    Зарплаты повышения достойной,

    И чтобы счастлива была Ваша семья.

     

    Пусть пациенты будут терпеливы,

    Всегда удачным был Ваш день.

    Работать в дружном пожелаем коллективе,

    С теми, кому людей спасать не лень.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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