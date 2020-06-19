Поздравления с Днем медика 2020: СМС и открытки

1 Поздравляю с Днём медика и от души желаю побольше здоровых и благодарных пациентов, поменьше переживаний и сложных случаев в работе. Пусть жизнь с каждым днём играет яркими красками удачи, благополучия и здравого медицинского оптимизма!

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3 Поздравляю с Днём медицинского работника и желаю смелости, настойчивости, упорства, решительности, профессионализма и удачи. Пусть в работе не будет ошибок, пусть в жизни всегда ждёт достаток, успех и здоровый смех, продлевающий эту самую жизнь.

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5 Важная и трудная работа, И ошибок сделать не велит, Медик - призвание от Бога, Ведь не каждый сможет так лечить! С праздником мы вас поздравляем, Пусть здоровье будет "на ура"! Пациенты хворью не пугают, Счастья, теплоты вам и добра!

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7 Всех сестер, врачей, медбратьев Поздравляю от души. Пожелаю вам ребята Быть хорошими людьми. Пусть благодарны будут люди, И знают, как вы нам нужны. Улыбка сладкая пилюля Для мозга, сердца и души.

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9 С Днём медика. Желаю здорового духа в здоровом теле, успеха в работе и в личных делах, благополучия и дома, и вне его стен, удачи на каждой дороге и в достаточном объёме денег, чувств, эмоций, возможностей и важных людей рядом.

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11 С Днем медика вас поздравляю! Желаю много благ и сил, Чтоб было то, что окрыляет, Дает вам бодрость, позитив! Ведь ваша участь так бесценна, В вас верят те, кто к вам спешит! Пусть все, что свято, сокровенно Дается просто, от души!

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13 Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем здоровья, пусть каждый поворот жизни станет почвой для радостных моментов и удачных дней. Взаимопонимания, уважения и отличного настроения во всем.

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