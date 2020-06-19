Поздравления с Днем медика 2020: СМС и открытки

Поздравляю с Днём медика и от души желаю побольше здоровых и благодарных пациентов, поменьше переживаний и сложных случаев в работе. Пусть жизнь с каждым днём играет яркими красками удачи, благополучия и здравого медицинского оптимизма!
Поздравляю с Днём медицинского работника и желаю смелости, настойчивости, упорства, решительности, профессионализма и удачи. Пусть в работе не будет ошибок, пусть в жизни всегда ждёт достаток, успех и здоровый смех, продлевающий эту самую жизнь.
Важная и трудная работа,
И ошибок сделать не велит,
Медик - призвание от Бога,
Ведь не каждый сможет так лечить!
С праздником мы вас поздравляем,
Пусть здоровье будет "на ура"!
Пациенты хворью не пугают,
Счастья, теплоты вам и добра!
Всех сестер, врачей, медбратьев
Поздравляю от души.
Пожелаю вам ребята
Быть хорошими людьми.
Пусть благодарны будут люди,
И знают, как вы нам нужны.
Улыбка сладкая пилюля
Для мозга, сердца и души.
С Днём медика. Желаю здорового духа в здоровом теле, успеха в работе и в личных делах, благополучия и дома, и вне его стен, удачи на каждой дороге и в достаточном объёме денег, чувств, эмоций, возможностей и важных людей рядом.
С Днем медика вас поздравляю!
Желаю много благ и сил,
Чтоб было то, что окрыляет,
Дает вам бодрость, позитив!
Ведь ваша участь так бесценна,
В вас верят те, кто к вам спешит!
Пусть все, что свято, сокровенно
Дается просто, от души!
Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем здоровья, пусть каждый поворот жизни станет почвой для радостных моментов и удачных дней. Взаимопонимания, уважения и отличного настроения во всем.
В день медика я от души Вам скажу:
Спасибо за Вашу заботу!
И Вам пожелать я сегодня хочу:
Успехов, удачи в работе!
Здоровья, достатка, уюта, любви,
И счастья огромного много,
И самые светлые Ваши мечты,
Скорее исполнились чтобы!