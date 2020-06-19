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Поздравления с Днем медика 2020: СМС и открытки

Поздравления с Днем медика 2020: СМС и открытки
19:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В это воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают день медицинского работника. День медицинского работника это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному.
  • 1

    Поздравляю с Днём медика и от души желаю побольше здоровых и благодарных пациентов, поменьше переживаний и сложных случаев в работе. Пусть жизнь с каждым днём играет яркими красками удачи, благополучия и здравого медицинского оптимизма!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Днём медицинского работника и желаю смелости, настойчивости, упорства, решительности, профессионализма и удачи. Пусть в работе не будет ошибок, пусть в жизни всегда ждёт достаток, успех и здоровый смех, продлевающий эту самую жизнь.

  • 4

  • 5

    Важная и трудная работа,

    И ошибок сделать не велит,

    Медик - призвание от Бога,

    Ведь не каждый сможет так лечить!

     

    С праздником мы вас поздравляем,

    Пусть здоровье будет "на ура"!

    Пациенты хворью не пугают,

    Счастья, теплоты вам и добра!

  • 6

  • 7

    Всех сестер, врачей, медбратьев

    Поздравляю от души.

    Пожелаю вам ребята

    Быть хорошими людьми.

     

    Пусть благодарны будут люди,

    И знают, как вы нам нужны.

    Улыбка сладкая пилюля

    Для мозга, сердца и души.

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    С Днём медика. Желаю здорового духа в здоровом теле, успеха в работе и в личных делах, благополучия и дома, и вне его стен, удачи на каждой дороге и в достаточном объёме денег, чувств, эмоций, возможностей и важных людей рядом.

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  • 11

    С Днем медика вас поздравляю!

    Желаю много благ и сил,

    Чтоб было то, что окрыляет,

    Дает вам бодрость, позитив!

     

    Ведь ваша участь так бесценна,

    В вас верят те, кто к вам спешит!

    Пусть все, что свято, сокровенно

    Дается просто, от души!

  • 12

  • 13

    Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем здоровья, пусть каждый поворот жизни станет почвой для радостных моментов и удачных дней. Взаимопонимания, уважения и отличного настроения во всем.

  • 14

  • 15

    В день медика я от души Вам скажу:

    Спасибо за Вашу заботу!

    И Вам пожелать я сегодня хочу:

    Успехов, удачи в работе!

     

    Здоровья, достатка, уюта, любви,

    И счастья огромного много,

    И самые светлые Ваши мечты,

    Скорее исполнились чтобы!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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