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Поздравления с Днем медика 2020: стихи и открытки

Поздравления с Днем медика 2020: стихи и открытки
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф
Во многих странах ежегодно медицинских работников поздравляют в третье воскресенье июня.
  • 1

    В мире нет труда почетней,

    Благородней и важней!

    Жизнь спасает медработник,

    Лечит он простых людей.

     

    Я желаю вам здоровья,

    Крепких нервов, много сил,

    Счастья личного, удачи,

    Веры, мужества, любви!

  • 2

  • 3

    Люди в белых халатах, поклон вам

    За бессонные ночи, труды.

    За спасенные жизни когда-то,

    За спасенные чьи-то мечты!

     

    Труд ваш важен и очень всем нужен,

    Ведь без вас человек ― никуда.

    Пусть к вам блага земные прибудут,

    Стороною обходит беда!

     

    Медработники, ангелы Божьи,

    Жизни многие в ваших руках.

    Пусть Господь вам дарует здоровье,

    Счастья, радости, всяческих благ!

  • 4

    Быть медиком — ответственное дело,

    Чужую жизнь тебе доверила судьба,

    Бывает так, что нервы на пределе,

    Но людям без врача никак нельзя!

     

    Сегодня праздник твой профессиональный,

    И с благодарностью большой хочу сказать,

    Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

    За то, что избран ты другому помогать!

     

    Здоровья, счастья и добра желаю,

    Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

    Пускай в работе будет лад и процветание,

    В семье любовь и понимание царит!

  • 5

    С Днем медика хочу поздравить

    И вам здоровья пожелать.

    Как было сложно бы представить —

    Вашей помощи не знать.

    Я благодарна вам за сердце,

    За ваши добрые дела.

    Желаю, чтоб за каждой дверцей

    Удача вас всегда ждала.

     

    Теплых слов вам и признаний,

    Неожиданных чудес,

    Много счастья и желаний

    И покровительства небес!

  • 6

    Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,

    Поступков уверенных, правильных мыслей,

    Еще пациентов весьма благодарных,

    Коллег чтобы опытных, а не бездарных.

     

    И кардиограмм не прямых, а зигзагом,

    По жизни идти чтоб победным вам шагом,

    Зарплаты высокой, карьерного роста,

    Всего достигать вдохновенно и просто,

    Без тахикардии наверх чтоб взбираться,

    А в донорах счастья чтоб вам не нуждаться.

     

    Работать с улыбкой, с давлением в норме.

    И быть в превосходной физической форме.

    Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!

    С Днем медика! Medicus medico amicus est!

  • 7

    С Днем медицинского работника,

    С днем благороднейших людей!

    Пусть станут будни беззаботнее,

    А жизнь — добрее и теплей.

     

    Пускай работа процветает,

    Здоровье вовсе не шалит.

    И пускай то, о чем мечтаешь,

    К тебе прилипнет, как магнит!

  • 8

    Работа медика всегда

    Была и есть в почете,

    Благодарим вас за добро,

    Что людям вы несёте!

     

    Желаем счастья и любви,

    Хороших пациентов.

    Чтоб ваша жизнь была полна

    Хороших лишь моментов!

  • 9

    Белые халаты — это гордость,

    Это мудрость, знания, и честь.

    Всех заслуг огромных медицинских

    В поздравлениях не перечесть!

     

    На счету у вас спасение жизней,

    И не счесть бессонных всех ночей.

    Тех, что на дежурстве медицинском

    Не сомкнули вы своих очей!

     

    Низкий вам поклон и благодарность

    За бесценный, очень важный труд.

    Пусть добро вернется и пусть каждый

    Видит счастье, радость и уют!

  • 10

    Пожелать здоровья вам

    Очень важно и почетно.

    За всех медиков я сам

    Десять грамм приму охотно.

    Ради праздника такого,

    А День медика — раз в год,

    Вот что я желаю снова:

    Очень вам пускай везет!

    Кто о чём — я об одном:

    Радости, удач во всём,

    У вас будет все пучком!

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Автор:

Телеграф
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