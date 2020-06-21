Поздравления с Днем медика 2020: стихи и открытки

1 В мире нет труда почетней, Благородней и важней! Жизнь спасает медработник, Лечит он простых людей. Я желаю вам здоровья, Крепких нервов, много сил, Счастья личного, удачи, Веры, мужества, любви!

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3 Люди в белых халатах, поклон вам За бессонные ночи, труды. За спасенные жизни когда-то, За спасенные чьи-то мечты! Труд ваш важен и очень всем нужен, Ведь без вас человек ― никуда. Пусть к вам блага земные прибудут, Стороною обходит беда! Медработники, ангелы Божьи, Жизни многие в ваших руках. Пусть Господь вам дарует здоровье, Счастья, радости, всяческих благ!

4 Быть медиком — ответственное дело, Чужую жизнь тебе доверила судьба, Бывает так, что нервы на пределе, Но людям без врача никак нельзя! Сегодня праздник твой профессиональный, И с благодарностью большой хочу сказать, Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный, За то, что избран ты другому помогать! Здоровья, счастья и добра желаю, Пусть Бог от бед тебя всегда хранит! Пускай в работе будет лад и процветание, В семье любовь и понимание царит!

5 С Днем медика хочу поздравить И вам здоровья пожелать. Как было сложно бы представить — Вашей помощи не знать. Я благодарна вам за сердце, За ваши добрые дела. Желаю, чтоб за каждой дверцей Удача вас всегда ждала. Теплых слов вам и признаний, Неожиданных чудес, Много счастья и желаний И покровительства небес!

6 Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых, Поступков уверенных, правильных мыслей, Еще пациентов весьма благодарных, Коллег чтобы опытных, а не бездарных. И кардиограмм не прямых, а зигзагом, По жизни идти чтоб победным вам шагом, Зарплаты высокой, карьерного роста, Всего достигать вдохновенно и просто, Без тахикардии наверх чтоб взбираться, А в донорах счастья чтоб вам не нуждаться. Работать с улыбкой, с давлением в норме. И быть в превосходной физической форме. Спасибо за труд вам, спасибо, что есть! С Днем медика! Medicus medico amicus est!

7 С Днем медицинского работника, С днем благороднейших людей! Пусть станут будни беззаботнее, А жизнь — добрее и теплей. Пускай работа процветает, Здоровье вовсе не шалит. И пускай то, о чем мечтаешь, К тебе прилипнет, как магнит!

8 Работа медика всегда Была и есть в почете, Благодарим вас за добро, Что людям вы несёте! Желаем счастья и любви, Хороших пациентов. Чтоб ваша жизнь была полна Хороших лишь моментов!

9 Белые халаты — это гордость, Это мудрость, знания, и честь. Всех заслуг огромных медицинских В поздравлениях не перечесть! На счету у вас спасение жизней, И не счесть бессонных всех ночей. Тех, что на дежурстве медицинском Не сомкнули вы своих очей! Низкий вам поклон и благодарность За бесценный, очень важный труд. Пусть добро вернется и пусть каждый Видит счастье, радость и уют!