Поздравления с Днем медика 2020: стихи и открытки

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
Быть медиком — ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!
Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать,
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!
Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!
С Днем медика хочу поздравить
И вам здоровья пожелать.
Как было сложно бы представить —
Вашей помощи не знать.
Я благодарна вам за сердце,
За ваши добрые дела.
Желаю, чтоб за каждой дверцей
Удача вас всегда ждала.
Теплых слов вам и признаний,
Неожиданных чудес,
Много счастья и желаний
И покровительства небес!
Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,
Поступков уверенных, правильных мыслей,
Еще пациентов весьма благодарных,
Коллег чтобы опытных, а не бездарных.
И кардиограмм не прямых, а зигзагом,
По жизни идти чтоб победным вам шагом,
Зарплаты высокой, карьерного роста,
Всего достигать вдохновенно и просто,
Без тахикардии наверх чтоб взбираться,
А в донорах счастья чтоб вам не нуждаться.
Работать с улыбкой, с давлением в норме.
И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!
С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь — добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несёте!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания, и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
Пожелать здоровья вам
Очень важно и почетно.
За всех медиков я сам
Десять грамм приму охотно.
Ради праздника такого,
А День медика — раз в год,
Вот что я желаю снова:
Очень вам пускай везет!
Кто о чём — я об одном:
Радости, удач во всём,
У вас будет все пучком!