День отца 2020: трогательные поздравления в стихах и открытках

Всегда было о-го-го.

Чтоб здоровье, мой хороший,

Я тебе лишь одного:

Ты справляешься всегда.

Но с обязанностью этой

Это знаем ты и я.

Папой быть не так-то просто,

Очень я люблю тебя».

Поздравляю я тебя.

С Днем отца, мой милый папа,

Тебе здоровья мы желаем,

Мы гордимся все тобой!

С Днем отца тебя, родной,

Ты и друг наш, и учитель,

Лучше в мире не найти.

Бодрости и долгих лет.

Я желаю тебе силы,

За поддержку и совет,

Говорю за все спасибо:

Будет жизнь пускай богата.

На удачу и добро

С Днем отца я поздравляю,

Вы будьте для детей примером,

Мы поздравляем всех мужчин,

Сегодня День отца, а значит,

Твой совет — мой талисман.

Очень ведь тебя люблю я.

Будь здоров всегда, папуля,

Я за все скажу спасибо,

Ты, папа, лучший из мужчин!

Я говорю тебе с любовью:

Всегда будь номером один!

И я горжусь тобой, отец!

Тебя люблю просто безумно,

И самый добрый, наконец!

Будь таким, какой ты есть!

Я к чему веду все здесь:

Будь с детьми почаще рядом,

Ты давай ей отдохнуть!

Для жены — опорой будь,

Чтоб горды были тобою,

Для детей ты будь героем,

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Не просто быть отцом хорошим,

Но ты смог лучшим, папа, стать.

Хотим во всём быть на тебя похожи,

И, как и ты хотим уметь всё и конечно знать.

С тобой нам, папа, не бывает скучно,

Ты даришь искренне свою любовь.

Всегда подскажешь и научишь,

И выслушать ты нас всегда готов.

Тебя сегодня поздравляем,

«Спасибо» дорогой наш говорим.

И искренне здоровья мы желаем,

Чтоб ангелом ты был всегда храним.

Вас с мамой нет для нас дороже,

Так много хочется тебе нам пожелать.

Не просто быть отцом хорошим,

Но самым лучшим ты смог, папа, стать.