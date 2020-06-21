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День отца 2020: красивые поздравления в прозе

День отца 2020: красивые поздравления в прозе
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф
Поздравьте своего отца в честь праздника - отправьте ему красивую картинку или добрый стих с благодарностями.
  • 1

    Хочу поздравить с Днём отца и пожелать настоящей родительской любви и внимания к своим детям. Пусть в ваших семьях будет всегда тёплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие!

  • 2

    Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

  • 3

    Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

  • 4

    Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

  • 5

    Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

  • 6

    Дорогой папа, поздравляю тебя с днём отца! Ты поистине заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и наилучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно нескончаемый.

  • 7

    Всех отцов поздравляю с их днем и желаю ощутить на себе все прелести отцовства, на шее нежные ручонки, на щеке детские поцелуи. А в сердце нежные слова!

  • 8

    Папуленьку дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю свою жизнь. Быть твоей дочерью — истинное счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепчайшего здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Исполни все свои честолюбивые планы. А главное — будь доволен собой!

  • 9

    Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С днем отца, мой любимый и родной папуля!

  • 10

    Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

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Праздник, Поздравление, Открытки, День отца, День отца в Украине, Праздники в июне, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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