Поздравления с Днем отца 2020: слова благодарности и пожелания для папы

1 Ты отец — глава семьи, Лучше в мире не найти. Ты и друг наш, и учитель, Мамин ты телохранитель. С Днем отца тебя, родной, Мы гордимся все тобой! Тебе здоровья мы желаем, И крепко-крепко обнимаем!

2 С Днем отца я поздравляю, Будь здоров, любимый папа, На удачу и добро Будет жизнь пускай богата. Говорю за все спасибо: За поддержку и совет, Я желаю тебе силы, Бодрости и долгих лет.

3 Сегодня День отца, а значит, Мы поздравляем всех мужчин, Которым выпала удача Детей воспитывать, растить. Вы будьте для детей примером, Опорой, стержнем всей семьи! Желаю радости и веры, Надежды, счастья и любви!

4 Хочу поздравить с Днём отца и пожелать настоящей родительской любви и внимания к своим детям. Пусть в ваших семьях будет всегда тёплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие!

5 С днем отца, любимый папа, Поздравляю, дорогой, Я за все скажу спасибо, Друг, помощник мой родной. Будь здоров всегда, папуля, Не серчай, коль повод дан, Очень ведь тебя люблю я. Твой совет — мой талисман.

6 Ты самый сильный, самый умный, И самый добрый, наконец! Тебя люблю просто безумно, И я горжусь тобой, отец! Желаю крепкого здоровья, Всегда будь номером один! Я говорю тебе с любовью: Ты, папа, лучший из мужчин!

7 Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

8 В день отца тебе желаю Радости, любви, добра, Чтоб здоровье и удача Были бы с тобой всегда, Пусть детишки будут рядом, Дарят ласку и тепло, А проблемы и печали Пусть уходят далеко!

9 Важное слово — Отец, Им каждый мужчина гордится, Не просто ребёнка творец, А тот, кто быть рядом стремится. И равных тебе в этом нет, Отец ты заслуженный, точно, Желаю тебе жить без бед, Семьёю любимым быть очень!

10 Ты самый важный человек. Люблю тебя, папуля. И в День отца скажу тебе: Горда тобой дочуля. Ты для меня как супермен, Защитник и спаситель. И пусть завидуют мне все, Что есть такой родитель.