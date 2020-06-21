Поздравления с Днем отца 2020: слова благодарности и пожелания для папы

Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!
Хочу поздравить с Днём отца и пожелать настоящей родительской любви и внимания к своим детям. Пусть в ваших семьях будет всегда тёплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие!
С днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой,
Я за все скажу спасибо,
Друг, помощник мой родной.
Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет — мой талисман.
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!
В день отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
Важное слово — Отец,
Им каждый мужчина гордится,
Не просто ребёнка творец,
А тот, кто быть рядом стремится.
И равных тебе в этом нет,
Отец ты заслуженный, точно,
Желаю тебе жить без бед,
Семьёю любимым быть очень!
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!