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Поздравления с Днем отца 2020: слова благодарности и пожелания для папы

Поздравления с Днем отца 2020: слова благодарности и пожелания для папы
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф
Отсылай душевные поздравления в стихах своему папе. Сегодня идеальный момент, чтобы поблагодарить его за все.
  • 1

    Ты отец — глава семьи,

    Лучше в мире не найти.

    Ты и друг наш, и учитель,

    Мамин ты телохранитель.

     

    С Днем отца тебя, родной,

    Мы гордимся все тобой!

    Тебе здоровья мы желаем,

    И крепко-крепко обнимаем!

  • 2

    С Днем отца я поздравляю,

    Будь здоров, любимый папа,

    На удачу и добро

    Будет жизнь пускай богата.

     

    Говорю за все спасибо:

    За поддержку и совет,

    Я желаю тебе силы,

    Бодрости и долгих лет.

  • 3

    Сегодня День отца, а значит,

    Мы поздравляем всех мужчин,

    Которым выпала удача

    Детей воспитывать, растить.

     

    Вы будьте для детей примером,

    Опорой, стержнем всей семьи!

    Желаю радости и веры,

    Надежды, счастья и любви!

  • 4

    Хочу поздравить с Днём отца и пожелать настоящей родительской любви и внимания к своим детям. Пусть в ваших семьях будет всегда тёплая атмосфера, взаимопонимание и благополучие!

  • 5

    С днем отца, любимый папа,

    Поздравляю, дорогой,

    Я за все скажу спасибо,

    Друг, помощник мой родной.

     

    Будь здоров всегда, папуля,

    Не серчай, коль повод дан,

    Очень ведь тебя люблю я.

    Твой совет — мой талисман.

  • 6

    Ты самый сильный, самый умный,

    И самый добрый, наконец!

    Тебя люблю просто безумно,

    И я горжусь тобой, отец!

     

    Желаю крепкого здоровья,

    Всегда будь номером один!

    Я говорю тебе с любовью:

    Ты, папа, лучший из мужчин!

  • 7

    Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

  • 8

    В день отца тебе желаю

    Радости, любви, добра,

    Чтоб здоровье и удача

    Были бы с тобой всегда,

    Пусть детишки будут рядом,

    Дарят ласку и тепло,

    А проблемы и печали

    Пусть уходят далеко!

  • 9

    Важное слово — Отец,

    Им каждый мужчина гордится,

    Не просто ребёнка творец,

    А тот, кто быть рядом стремится.

     

    И равных тебе в этом нет,

    Отец ты заслуженный, точно,

    Желаю тебе жить без бед,

    Семьёю любимым быть очень!

  • 10

    Ты самый важный человек.

    Люблю тебя, папуля.

    И в День отца скажу тебе:

    Горда тобой дочуля.

     

    Ты для меня как супермен,

    Защитник и спаситель.

    И пусть завидуют мне все,

    Что есть такой родитель.

  • 11

    Вот папин день и наступил.

    Хочу, чтоб радость он дарил,

    Добра, здоровья на года,

    Любви взаимной навсегда.

     

    И чтоб печали не касались,

    Друзья надежными остались,

    Удачи, счастья без конца.

    Любимый папа, с Днем отца!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День отца, День отца в Украине, Праздники в июне, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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