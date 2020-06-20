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День медицинского работника 2020: поздравления в прозе и открытках

День медицинского работника 2020: поздравления в прозе и открытках
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Предлагаем вам подборку красивых поздравлений своими словами для близких и друзей.
  • 1

    Уважаемые медики, профессионалы своего дела, с праздником! Пусть неоценимый, благородный труд будет щедро вознагражден, пациенты послушно исполняют предписания, а родные никогда не пользуются вашими услугами. Будьте счастливы, хранимы небесами, всегда бодры и веселы. Спасибо за помощь, знания, веру, надежду, терпение, спасение жизней, сохранение здоровья!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Днём медицинского работника и желаю смелости, настойчивости, упорства, решительности, профессионализма и удачи. Пусть в работе не будет ошибок, пусть в жизни всегда ждёт достаток, успех и здоровый смех, продлевающий эту самую жизнь.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Днём медика. Желаю жизни без уколов со стороны близких людей, без сердечных ран и травм души. Пусть каждый день дарит улыбки благодарности пациентов, приятные сюрпризы от любимых, радостные новости и невероятные силы для свершения всех планов.

  • 6

  • 7

    Спасать жизни людей, сопереживать им, лечить их боль в любом ее проявлении - это труд, который отнимает много времени, которое можно было бы потратить на себя. Но медик - это человек, который в первую очередь протянет руку помощи окружающим. Спасибо, что вы есть! С днем медицинского работника!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Днём медика и от души желаю побольше здоровых и благодарных пациентов, поменьше переживаний и сложных случаев в работе. Пусть жизнь с каждым днём играет яркими красками удачи, благополучия и здравого медицинского оптимизма!

  • 10

  • 11

    Поздравляю людей в белых халатах с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Желаю в вашем непростом труде достичь высот профессионализма и признания. Ваш труд ответственный и важный, ведь в своей жизни каждый человек обращается к вам, как к гуру, в надежде на жизнь. Вы первые встречаете нас в этой жизни и знаете о нас порой больше, чем мы сами про себя. Любому из вас, будь то медсестра, терапевт или хирург, приходится быть еще и психологом, иногда просто "вправляя нам мозги". Желаю вам самим здоровья, спокойствия в душе и грамотных пациентов.

  • 12

  • 13

    От души и чистого сердца поздравляю с Днём медика и в этот праздник пожелаю великолепного здоровья и замечательного настроения, бравой деятельности и больших успехов в работе, несерьёзных диагнозов и лёгкого лечения, личного блага и высокого достатка, большого уважения и искреннего счастья.

  • 14

  • 15

    Поздравляем людей, которые помогают самому Богу, и спасают здоровье и жизни людей. Мы желаем, чтобы вы, подобно ангелам в белых халатах, всегда вовремя успевали на вызов, чтобы всегда безошибочно и быстро ставили диагнозы, и благодаря волшебству ваших добрых рук, избавляли людей от боли и страдания. Желаем личного благополучия и благодарности поправившихся пациентов. С днем медика!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем медика! Ваша профессия спасает людям жизнь, поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, в душе будет гармония и радость!

  • 18

  • 19

    Поздравляю с Днём медика. Желаю исцелять пациентов одним лишь своим добрым словом и щедрой улыбкой, желаю уметь побеждать любую боль, любой страх, желаю продолжать верно стоять на страже здорового общества и самому не чихать. Пусть для работы всегда найдутся силы и уверенность, пусть в жизни будет всё, необходимое для счастья, блаженства и любви.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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