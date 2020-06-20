День отца 2020: лучшие поздравления для родного человека, открытки

1 Поздравляю с Днем отца Искренне и нежно! Солнца, счастья - без конца, Веры и надежды. Хорошо себя веди, Будь примером детям. Папа, ты такой один - Лучший на планете!

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3 Милый папа! С Днем отца! Будь здоровым круглый год. Пусть удача без конца За тобой везде идет. Пусть звучит всегда твой смех, Будет доброю душа. Пусть не встретишь ты помех, Станет жизнь вся хороша!

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5 Ответственный, умный, надёжный, родной - Такой у меня отец дорогой. Я, папа, тебя от души поздравляю, Здоровым и крепким всегда быть желаю. Пусть у тебя всё будет в порядке, Пускай на работе проходит всё гладко, На сердце пусть будет спокойно и тихо, Из всех ситуаций находится выход.

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7 Вас, мужчины, поздравляю Я сегодня с днем отца, Лаской, добротой, любовью Будут пусть полны сердца. Чтобы детям стали другом, Защищали, берегли, Чтоб с отцовскою наукой Они смело в жизни шли. Вам здоровья я желаю, Сил, удачи и добра, Чтоб поддерживали в жизни Вы детей своих всегда.

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9 Поздравляем с днем отца Всех пап, папулей, папочек, Пускай счастью - нет конца, И порхают бабочки От радости, в душе - тепло, На сердце - благодать, Желаем, вечно чтоб везло, Печалей - не видать!

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11 Папа - это щит семьи, Он спасёт от всех напастей, С папой все враги твои Растворятся в одночасье. С папой весело играть, Он усталости не знает, Может на спине катать, Скакуна изображая. Пусть всем детям повезёт, За спиною будет папа, С ним большая радость ждёт И эмоций шквал приятных!

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13 Папа лучший, дорогой, С праздником тебя, родной. Лучший папа на планете, Ты за нас за всех в ответе! Ты надежный, сильный, смелый, Ты улыбчивый, умелый. Круче нету храбреца, С праздником тебя отца!

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15 С Днём отца Тебя, папуля, поздравляю, Тепла в душе, Здоровья крепкого желаю! Ты для меня - защита и опора, Во всём - надёжность, прочная основа, Тебя я уважаю и ценю, За всё тебя благодарю!

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17 С Днем отца, мой отец дорогой, Ты родней всех, добрей, справедливей, Я горжусь очень сильно тобой! Становись с каждым днем все счастливей! Будь здоров, никогда не болей, Улыбайся, папуля, почаще, Все, что хочется, в жизни имей И купайся в любви настоящей!

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