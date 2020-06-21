День медика 2020: красивые поздравления с профессиональным праздником

1 Если что-то заболело, сразу к медику бежим, Он поможет нам умело не жалея своих сил. Если надо даст таблетку или сделает укол, Но сегодня, медработник, ждет тебя накрытый стол. Этот праздник наступает в летний солнечный денек, Льются реки пожеланий с миллионом теплых строк. Дорогие медсестрички, фельдшеры и доктора Пусть войдет у вас в привычку быть счастливыми всегда!

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3 Докторов и санитарок, Фельдшеров и медсестер С праздником их поздравляю И кричу во весь опор: «Счастья, радости, везения, Легких смен побольше в год, Чтобы меньше пациентов Требовали «свой подход»! Недовольных медициной Пусть не станет прям сейчас. Вы привьете их вакциной — И здоровы будут враз!

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5 Покой не зная день и ночь, Идя на звук людских страданий, Стремитесь каждому помочь, Ведь быть врачом — души призвание. Здоровья вам на много лет, И сил, спасать людские жизни. Порой, вы как в тоннеле свет, Надежда в душу, сердце, мысли.

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7 Желаем медработникам Терпения и здоровья. Достатка вам стабильного, Трудиться вам с любовью! Пусть будут благодарными Все ваши пациенты. А в жизни приключаются Прекрасные моменты!

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9 В День медика тебе желаю Стремиться к новым достижениям, Долг выполнять, проблем не зная, Достичь в карьере повышения! И будет пусть твоя зарплата Достойной твоего труда! Живи счастливо и богато, Будь славным медиком всегда!

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11 Всем, кто связан с медициной, Пожелаю благ в пути, Счастья крупного вакцину Поскорей изобрести! В уважении купаться, Словно в море голубом, И в удачу облачаться, Утром покидая дом! В коллективе превосходном Дни рабочие пусть мчат, А ваш опыт год от года Будет только лишь крепчать!

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13 С праздником вас, медики, Сегодня поздравляю, В битве за здоровье Вы на переднем крае. Вы каждый день на страже, На боевом посту, С болезнями, страданиями Люди к вам идут. В битвах ежедневных Желаю вам побед, Дарить здоровье людям, Их сохранить от бед.

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15 Медработник — Вы спаситель, Многих душ Вы воскреситель, Все болезни Вам подвластны... Доктор, Вы такой прекрасный! Долгой жизни, Вам, и счастья, Не касались, чтоб ненастья... Честь, хвала и благодарность, За Ваш труд и солидарность!

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