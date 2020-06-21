День медика 2020: красивые поздравления с профессиональным праздником

Если что-то заболело, сразу к медику бежим,
Он поможет нам умело не жалея своих сил.
Если надо даст таблетку или сделает укол,
Но сегодня, медработник, ждет тебя накрытый стол.
Этот праздник наступает в летний солнечный денек,
Льются реки пожеланий с миллионом теплых строк.
Дорогие медсестрички, фельдшеры и доктора
Пусть войдет у вас в привычку быть счастливыми всегда!
Докторов и санитарок,
Фельдшеров и медсестер
С праздником их поздравляю
И кричу во весь опор:
«Счастья, радости, везения,
Легких смен побольше в год,
Чтобы меньше пациентов
Требовали «свой подход»!
Недовольных медициной
Пусть не станет прям сейчас.
Вы привьете их вакциной —
И здоровы будут враз!
Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских страданий,
Стремитесь каждому помочь,
Ведь быть врачом — души призвание.
Здоровья вам на много лет,
И сил, спасать людские жизни.
Порой, вы как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.
Желаем медработникам
Терпения и здоровья.
Достатка вам стабильного,
Трудиться вам с любовью!
Пусть будут благодарными
Все ваши пациенты.
А в жизни приключаются
Прекрасные моменты!
В День медика тебе желаю
Стремиться к новым достижениям,
Долг выполнять, проблем не зная,
Достичь в карьере повышения!
И будет пусть твоя зарплата
Достойной твоего труда!
Живи счастливо и богато,
Будь славным медиком всегда!
Всем, кто связан с медициной,
Пожелаю благ в пути,
Счастья крупного вакцину
Поскорей изобрести!
В уважении купаться,
Словно в море голубом,
И в удачу облачаться,
Утром покидая дом!
В коллективе превосходном
Дни рабочие пусть мчат,
А ваш опыт год от года
Будет только лишь крепчать!
С праздником вас, медики,
Сегодня поздравляю,
В битве за здоровье
Вы на переднем крае.
Вы каждый день на страже,
На боевом посту,
С болезнями, страданиями
Люди к вам идут.
В битвах ежедневных
Желаю вам побед,
Дарить здоровье людям,
Их сохранить от бед.
Медработник — Вы спаситель,
Многих душ Вы воскреситель,
Все болезни Вам подвластны...
Доктор, Вы такой прекрасный!
Долгой жизни, Вам, и счастья,
Не касались, чтоб ненастья...
Честь, хвала и благодарность,
За Ваш труд и солидарность!
Любви, здоровья, счастья — пускай на век вам хватит,
С Днем медика поздравим, успех пусть будет прятать
Беды от вас, а радость — пусть принесёт на блюде,
Пускай жизнь ваша светлой, всегда весёлой будет.
Пусть вас в работе хвалят, вокруг все уважают,
Пускай судьба достатка вас вовсе не лишает,
Желаем пусть откроет к мечтам любые двери
Судьба, и в позитив мы всегда желаем верить!