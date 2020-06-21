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День медика 2020: красивые поздравления с профессиональным праздником

День медика 2020: красивые поздравления с профессиональным праздником
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без этих людей невозможно развитие человечества.
  • 1

    Если что-то заболело, сразу к медику бежим,

    Он поможет нам умело не жалея своих сил.

    Если надо даст таблетку или сделает укол,

    Но сегодня, медработник, ждет тебя накрытый стол.

    Этот праздник наступает в летний солнечный денек,

    Льются реки пожеланий с миллионом теплых строк.

    Дорогие медсестрички, фельдшеры и доктора

    Пусть войдет у вас в привычку быть счастливыми всегда!

  • 2

  • 3

    Докторов и санитарок,

    Фельдшеров и медсестер

    С праздником их поздравляю

    И кричу во весь опор:

    «Счастья, радости, везения,

    Легких смен побольше в год,

    Чтобы меньше пациентов

    Требовали «свой подход»!

    Недовольных медициной

    Пусть не станет прям сейчас.

    Вы привьете их вакциной —

    И здоровы будут враз!

  • 4

  • 5

    Покой не зная день и ночь,

    Идя на звук людских страданий,

    Стремитесь каждому помочь,

    Ведь быть врачом — души призвание.

    Здоровья вам на много лет,

    И сил, спасать людские жизни.

    Порой, вы как в тоннеле свет,

    Надежда в душу, сердце, мысли.

  • 6

  • 7

    Желаем медработникам

    Терпения и здоровья.

    Достатка вам стабильного,

    Трудиться вам с любовью!

    Пусть будут благодарными

    Все ваши пациенты.

    А в жизни приключаются

    Прекрасные моменты!

  • 8

  • 9

    В День медика тебе желаю

    Стремиться к новым достижениям,

    Долг выполнять, проблем не зная,

    Достичь в карьере повышения!

    И будет пусть твоя зарплата

    Достойной твоего труда!

    Живи счастливо и богато,

    Будь славным медиком всегда!

  • 10

  • 11

    Всем, кто связан с медициной,

    Пожелаю благ в пути,

    Счастья крупного вакцину

    Поскорей изобрести!

    В уважении купаться,

    Словно в море голубом,

    И в удачу облачаться,

    Утром покидая дом!

    В коллективе превосходном

    Дни рабочие пусть мчат,

    А ваш опыт год от года

    Будет только лишь крепчать!

  • 12

  • 13

    С праздником вас, медики,

    Сегодня поздравляю,

    В битве за здоровье

    Вы на переднем крае.

    Вы каждый день на страже,

    На боевом посту,

    С болезнями, страданиями

    Люди к вам идут.

    В битвах ежедневных

    Желаю вам побед,

    Дарить здоровье людям,

    Их сохранить от бед.

  • 14

  • 15

    Медработник — Вы спаситель,

    Многих душ Вы воскреситель,

    Все болезни Вам подвластны...

    Доктор, Вы такой прекрасный!

    Долгой жизни, Вам, и счастья,

    Не касались, чтоб ненастья...

    Честь, хвала и благодарность,

    За Ваш труд и солидарность!

  • 16

  • 17

    Любви, здоровья, счастья — пускай на век вам хватит,

    С Днем медика поздравим, успех пусть будет прятать

    Беды от вас, а радость — пусть принесёт на блюде,

    Пускай жизнь ваша светлой, всегда весёлой будет.

    Пусть вас в работе хвалят, вокруг все уважают,

    Пускай судьба достатка вас вовсе не лишает,

    Желаем пусть откроет к мечтам любые двери

    Судьба, и в позитив мы всегда желаем верить!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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