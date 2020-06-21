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День медицинского работника 2020: красивые поздравления в прозе

День медицинского работника 2020: красивые поздравления в прозе
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
День медицинского работника — это ежегодный профессиональный праздник медиков, который отмечают в Украине в третье воскресенье июня.
  • 1

    То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

  • 2

  • 3

    День медика — важный праздник для любого человека, ведь благодаря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать «спасибо». Чувства юмора, отличного настроения и везения!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

  • 6

  • 7

    С Днём медика! Желаю светлой и чистой любви, как медицинский халат, желаю мягкой и пушистой жизни, как вата. Пусть каждый день славится достойной работой, пусть даже и самым крохотным, но вкладом во спасение здоровья. Желаю мира и крепких сил, медицинской выдержки, удачи, поддержки, достатка и радости!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Днём медика. Пусть никогда не заканчивается светлая, как бинт и вата, полоса в твоей жизни, пусть стойким, крепким, как медицинский спирт, будет твоё здоровье и твой характер, пусть на посту врачевателя всегда ждут победы, пусть в жизни твоими спутниками будут и любовь, и удача, и счастье.

  • 10

  • 11

    В день медицинского работника, хочется поблагодарить наших медиков за сохранность жизни и здоровья! Желаем вам светлых перспектив, крепкого иммунитета от хворей и конфликтов. Развития, прогресса и колоссальных достижений в вашей профессиональной сфере. Хорошего настроения, отзывчивости, добра и успехов!

  • 12

  • 13

    Ваша профессия очень нужна и важна! Медицинский работник — это человек, который помогает появится на свет, лечит, если заболеешь, и даже после смерти нужны услуги медика. Так что искренне желаю, чтобы ваш труд ценили по достоинству, чтобы вас уважали. Чтобы дом был уютным, каждый раз после тяжелого рабочего дня, чтобы хотелось в него возвращаться. Личных благ и настоящего человеческого счастья!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с Днём медицинского работника и желаю в этот праздник, чтобы твоё здоровье и здоровье добрых пациентов сохраняли не лекарства и уколы, а теплота родных сердец и личное счастье в душе. Пусть деятельность знаменуется успехом и искренней благодарностью, пусть жизнь дарит удачу и большую любовь.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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