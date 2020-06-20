День медика 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

1 С Днём медика Вас поздравляю, Здоровья и любви Я вам желаю! Пусть счастье Будет без границ, Пусть слёзы Не касаются ресниц!

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3 В День медика тебе желаю Стремиться к новым достижениям, Долг выполнять, проблем не зная, Достичь в карьере повышения! И будет пусть твоя зарплата Достойной твоего труда! Живи счастливо и богато, Будь славным медиком всегда!

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5 Позвольте выразить бесконечное уважение к вашей профессии и поздравить с днём медицинского работника. Желаем всех благ и крепости духа тем, кто берёт на себя заботу о здоровье людей и спасает их жизни. Низкий поклон вам!

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7 С днём медика тебя! Пусть твоя лёгкая рука Получает то, что хочет, Счастье носик твой щекочет. На работе - без нагрузки, Пусть не будет жизнь тусклой. Оптимизма в полной мере, Доброй светлой атмосферы.

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9 Дорогие медики, с профессиональным праздником! Желаю вам сил, здоровья, бодрости, свежести и оптимизма. Пусть вас чаще радуют выздоровевшие пациенты, высокие зарплаты и хорошие перспективы. Профессионального вам роста, процветания и успехов!

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11 Вам в день медика желаю Блага всевозможные. Счастье ваше и здоровье Будут пусть надежные. Чтобы вы могли блистать Мастерством, умением, Чтобы были в своем деле Вы большущим гением!

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13 Спасибо, медик, за здоровье! За то, что мы живём без боли. Желаю счастья и любви, Своё здоровье тоже береги! Пусть благодарностей - вагон. И грамотами полон дом. Успехов, новых достижений. И жить легко, без напряжений.

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15 Всех медицинских работников хочу поздравить с профессиональным праздником. Будьте здоровы, уверены в себе и всегда готовы помочь людям. Пусть работа приносит вам радость и удовольствие. Счастья вам и вашим семьям!

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17 Желаем медработникам Терпения и здоровья. Достатка вам стабильного, Трудиться вам с любовью! Пусть будут благодарными Все ваши пациенты. А в жизни приключаются Прекрасные моменты!

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