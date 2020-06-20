День медика 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

С Днём медика
Вас поздравляю,
Здоровья и любви
Я вам желаю!
Пусть счастье
Будет без границ,
Пусть слёзы
Не касаются ресниц!
В День медика тебе желаю
Стремиться к новым достижениям,
Долг выполнять, проблем не зная,
Достичь в карьере повышения!
И будет пусть твоя зарплата
Достойной твоего труда!
Живи счастливо и богато,
Будь славным медиком всегда!
Позвольте выразить бесконечное уважение к вашей профессии и поздравить с днём медицинского работника. Желаем всех благ и крепости духа тем, кто берёт на себя заботу о здоровье людей и спасает их жизни. Низкий поклон вам!
С днём медика тебя!
Пусть твоя лёгкая рука
Получает то, что хочет,
Счастье носик твой щекочет.
На работе - без нагрузки,
Пусть не будет жизнь тусклой.
Оптимизма в полной мере,
Доброй светлой атмосферы.
Дорогие медики, с профессиональным праздником! Желаю вам сил, здоровья, бодрости, свежести и оптимизма. Пусть вас чаще радуют выздоровевшие пациенты, высокие зарплаты и хорошие перспективы. Профессионального вам роста, процветания и успехов!
Вам в день медика желаю
Блага всевозможные.
Счастье ваше и здоровье
Будут пусть надежные.
Чтобы вы могли блистать
Мастерством, умением,
Чтобы были в своем деле
Вы большущим гением!
Спасибо, медик, за здоровье!
За то, что мы живём без боли.
Желаю счастья и любви,
Своё здоровье тоже береги!
Пусть благодарностей - вагон.
И грамотами полон дом.
Успехов, новых достижений.
И жить легко, без напряжений.
Всех медицинских работников хочу поздравить с профессиональным праздником. Будьте здоровы, уверены в себе и всегда готовы помочь людям. Пусть работа приносит вам радость и удовольствие. Счастья вам и вашим семьям!
Желаем медработникам
Терпения и здоровья.
Достатка вам стабильного,
Трудиться вам с любовью!
Пусть будут благодарными
Все ваши пациенты.
А в жизни приключаются
Прекрасные моменты!
Всем, кто верит свято
В клятву Гиппократа,
На работе носит белые халаты,
Долго и упорно
Лечит нас от боли,
Мы желаем громко
Крепкого здоровья!
Адского терпенья,
Счастья и удачи,
Пусть никто в больнице
Никогда не плачет!