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День медика 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

День медика 2020: красивые СМС-поздравления, открытки
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Профессиональный праздник День медика в Украине традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпал на 21 июня. Поздравить медиков можно с помощью красивого стихотворения, небольшой прозы или поздравительной открытки.
  • 1

    С Днём медика

    Вас поздравляю,

    Здоровья и любви

    Я вам желаю!

     

    Пусть счастье

    Будет без границ,

    Пусть слёзы

    Не касаются ресниц!

  • 2

  • 3

    В День медика тебе желаю

    Стремиться к новым достижениям,

    Долг выполнять, проблем не зная,

    Достичь в карьере повышения!

     

    И будет пусть твоя зарплата

    Достойной твоего труда!

    Живи счастливо и богато,

    Будь славным медиком всегда!

  • 4

  • 5

    Позвольте выразить бесконечное уважение к вашей профессии и поздравить с днём медицинского работника. Желаем всех благ и крепости духа тем, кто берёт на себя заботу о здоровье людей и спасает их жизни. Низкий поклон вам!

  • 6

  • 7

    С днём медика тебя!

    Пусть твоя лёгкая рука

    Получает то, что хочет,

    Счастье носик твой щекочет.

     

    На работе - без нагрузки,

    Пусть не будет жизнь тусклой.

    Оптимизма в полной мере,

    Доброй светлой атмосферы.

  • 8

  • 9

    Дорогие медики, с профессиональным праздником! Желаю вам сил, здоровья, бодрости, свежести и оптимизма. Пусть вас чаще радуют выздоровевшие пациенты, высокие зарплаты и хорошие перспективы. Профессионального вам роста, процветания и успехов!

  • 10

  • 11

    Вам в день медика желаю

    Блага всевозможные.

    Счастье ваше и здоровье

    Будут пусть надежные.

     

    Чтобы вы могли блистать

    Мастерством, умением,

    Чтобы были в своем деле

    Вы большущим гением!

  • 12

  • 13

    Спасибо, медик, за здоровье!

    За то, что мы живём без боли.

    Желаю счастья и любви,

    Своё здоровье тоже береги!

     

    Пусть благодарностей - вагон.

    И грамотами полон дом.

    Успехов, новых достижений.

    И жить легко, без напряжений.

  • 14

  • 15

    Всех медицинских работников хочу поздравить с профессиональным праздником. Будьте здоровы, уверены в себе и всегда готовы помочь людям. Пусть работа приносит вам радость и удовольствие. Счастья вам и вашим семьям!

  • 16

  • 17

    Желаем медработникам

    Терпения и здоровья.

    Достатка вам стабильного,

    Трудиться вам с любовью!

     

    Пусть будут благодарными

    Все ваши пациенты.

    А в жизни приключаются

    Прекрасные моменты!

  • 18

  • 19

    Всем, кто верит свято

    В клятву Гиппократа,

    На работе носит белые халаты,

    Долго и упорно

    Лечит нас от боли,

    Мы желаем громко

    Крепкого здоровья!

    Адского терпенья,

    Счастья и удачи,

    Пусть никто в больнице

    Никогда не плачет!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День медицинского работника, День медика, Праздники в июне, День медика в Украине, День медика 2020.

Автор:

Телеграф
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