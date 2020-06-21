День отца 2020: красивые поздравления для любимых папочек

Благодарю сейчас Творца,
Он мне такого дал отца.
Ты справедлив, умен, силен —
Достоинств целый миллион.
Всегда поддержишь, ободришь,
Советом мудрым вдохновишь.
С Деньком отца, папуля мой,
Ты самый лучший и родной!
Папулечка, родной, в мире лучший самый!
Тебе я благодарна, что ты рядом со мной,
Как же хорошо, как повезло нам с мамой,
Что ты — наша опора, ты стал для нас стеной!
Спасибо, что всегда, ты даришь мне улыбку,
С тобою все невзгоды проще пережить.
И мне совсем нестрашно в этом мире зыбком,
Пока меня, папуля, ты можешь защитить.
Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.
Самого доброго, мудрого, строгого
Папу поздравить хочу с Днем отца,
Напутствия сам ты давал мне в дорогу,
Слезинку, тайком смахнувши с лица.
Желаю, чтоб был здоров ты и счастлив,
Чтоб смехом веселым взгляд твой лучился,
Семью, чтоб берег от бурь и ненастья
И чтобы мною, отец, ты гордился.
Нежностью, любовью наполнены сердца
Праздник замечательный сегодня — День отца!
Тебя мы поздравляем, папуля дорогой.
Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой.
Ты ведь отличный папа, и в мире лучше нет.
Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!
Любимый папочка, спасибо тебе за то, что учил меня жизни рука об руку с тобой, помогая мне всем твоим мужеством и решительностью. Папа, для меня ты тот, кем можно гордиться, кому я хочу сказать слова благодарности, и, прежде всего, ты тот, кого я люблю и уважаю. С Днем Отца.