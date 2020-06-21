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День отца 2020: красивые поздравления для любимых папочек

День отца 2020: красивые поздравления для любимых папочек
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
День отца (Father's Day) или День отцов в 2020 году отмечается 21 июня.
  • 1

    Благодарю сейчас Творца,

    Он мне такого дал отца.

    Ты справедлив, умен, силен —

    Достоинств целый миллион.

    Всегда поддержишь, ободришь,

    Советом мудрым вдохновишь.

    С Деньком отца, папуля мой,

    Ты самый лучший и родной!

  • 2

  • 3

    Папулечка, родной, в мире лучший самый!

    Тебе я благодарна, что ты рядом со мной,

    Как же хорошо, как повезло нам с мамой,

    Что ты — наша опора, ты стал для нас стеной!

    Спасибо, что всегда, ты даришь мне улыбку,

    С тобою все невзгоды проще пережить.

    И мне совсем нестрашно в этом мире зыбком,

    Пока меня, папуля, ты можешь защитить.

  • 4

  • 5

    Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

  • 6

  • 7

    Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

  • 8

  • 9

    Самого доброго, мудрого, строгого

    Папу поздравить хочу с Днем отца,

    Напутствия сам ты давал мне в дорогу,

    Слезинку, тайком смахнувши с лица.

    Желаю, чтоб был здоров ты и счастлив,

    Чтоб смехом веселым взгляд твой лучился,

    Семью, чтоб берег от бурь и ненастья

    И чтобы мною, отец, ты гордился.

  • 10

  • 11

    Нежностью, любовью наполнены сердца

    Праздник замечательный сегодня — День отца!

    Тебя мы поздравляем, папуля дорогой.

    Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой.

    Ты ведь отличный папа, и в мире лучше нет.

    Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!

  • 12

  • 13

    Любимый папочка, спасибо тебе за то, что учил меня жизни рука об руку с тобой, помогая мне всем твоим мужеством и решительностью. Папа, для меня ты тот, кем можно гордиться, кому я хочу сказать слова благодарности, и, прежде всего, ты тот, кого я люблю и уважаю. С Днем Отца.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День отца, День отца в Украине, Праздники в июне, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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