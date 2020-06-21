День отца 2020: красивые поздравления для любимых папочек

Ты самый лучший и родной!

С Деньком отца, папуля мой,

Он мне такого дал отца.

3

Папулечка, родной, в мире лучший самый!

Тебе я благодарна, что ты рядом со мной,

Как же хорошо, как повезло нам с мамой,

Что ты — наша опора, ты стал для нас стеной!

Спасибо, что всегда, ты даришь мне улыбку,

С тобою все невзгоды проще пережить.

И мне совсем нестрашно в этом мире зыбком,

Пока меня, папуля, ты можешь защитить.