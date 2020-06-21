Нежные поздравления для любимого папы в день отца

1 Получай ты удовольствие огромное, А везенье пусть не будет скромное. С днём отца тебя я поздравляю, Капитала пополнения тебе желаю. Пусть капает успех твой точечно, Чтоб ничего не было обесточено.

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3 Пусть печали все исчезнут, А проблемы разом треснут. Счастье им взамен проявится, И успех пускай объявится. С днём отца я поздравляю, Понимания тебе желаю. Везенья меткого, словно стрела, Чтобы судьба хорошее же вобрала.

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5 С днём отца тебя мы поздравляем, И всего самого тебе желаем. Чтоб любовь и счастье закружили, Чтобы успех к тебе же приходил. Радостей всех маленьких тебе, Будь мужчиной лучше всех! Неповторимым будь и просто самым, Пусть исполняются твои желанья.

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7 Пусть закрепляется успех навечно, Живи ты ярко, безупречно. С днём отца тебя я поздравляю, Неожиданных полётов пожелаю. Пусть качели судьбы тебя поднимут вверх, Туда, где скроешься от проблем ты всех. Не забудь с собою любовь ты взять, Чтоб в судьбе своей всегда же процветать.

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9 Мы поздравить все сейчас хотим, Родного нашего, неповторимого. Для нас ты в мире, папочка, такой один, Желаем мы любви тебе счастливому. Пусть все твои дела имеют же успех, И ты становишься лидером большим. Соверши скорее ты большой «забег», Главное, останься ты таким же!

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11 Ты даришь настроение, улыбку нам, Ты хорошеешь не по годам, по дням. С тобой так легко, тепло, уютно, С тобой о бедах, обо всех забудем. Желаем, чтоб получалось все отлично, Чтоб жизнь была твоя же необычной. Чтобы сбывалось, папа, все загаданное, И получалось все по лучшему, прекрасное.

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13 День отца — священный праздник! Его нужно почитать! Всех отцов, без исключения, Будем все мы поздравлять! Наша гордость и опора! Наши милые отцы! Вы для нас пример здоровый! Вы по жизни молодцы!

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