Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
"Солнечные дни": Анна Кошмал продемонстрировала легкий летний образ (Фото)
Анна Кошмал продемонстрировала летний образ (Фото)

Нежные поздравления для любимого папы в день отца

Нежные поздравления для любимого папы в день отца
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
День отца (Father's Day) или День отцов - ежегодный праздник в честь пап, отмечаемый во многих странах мира в третье воскресенье июня.
  • 1

    Получай ты удовольствие огромное,

    А везенье пусть не будет скромное.

    С днём отца тебя я поздравляю,

    Капитала пополнения тебе желаю.

    Пусть капает успех твой точечно,

    Чтоб ничего не было обесточено.

  • 2

  • 3

    Пусть печали все исчезнут,

    А проблемы разом треснут.

    Счастье им взамен проявится,

    И успех пускай объявится.

    С днём отца я поздравляю,

    Понимания тебе желаю.

    Везенья меткого, словно стрела,

    Чтобы судьба хорошее же вобрала.

  • 4

  • 5

    С днём отца тебя мы поздравляем,

    И всего самого тебе желаем.

    Чтоб любовь и счастье закружили,

    Чтобы успех к тебе же приходил.

    Радостей всех маленьких тебе,

    Будь мужчиной лучше всех!

    Неповторимым будь и просто самым,

    Пусть исполняются твои желанья.

  • 6

  • 7

    Пусть закрепляется успех навечно,

    Живи ты ярко, безупречно.

    С днём отца тебя я поздравляю,

    Неожиданных полётов пожелаю.

    Пусть качели судьбы тебя поднимут вверх,

    Туда, где скроешься от проблем ты всех.

    Не забудь с собою любовь ты взять,

    Чтоб в судьбе своей всегда же процветать.

  • 8

  • 9

    Мы поздравить все сейчас хотим,

    Родного нашего, неповторимого.

    Для нас ты в мире, папочка, такой один,

    Желаем мы любви тебе счастливому.

    Пусть все твои дела имеют же успех,

    И ты становишься лидером большим.

    Соверши скорее ты большой «забег»,

    Главное, останься ты таким же!

  • 10

  • 11

    Ты даришь настроение, улыбку нам,

    Ты хорошеешь не по годам, по дням.

    С тобой так легко, тепло, уютно,

    С тобой о бедах, обо всех забудем.

    Желаем, чтоб получалось все отлично,

    Чтоб жизнь была твоя же необычной.

    Чтобы сбывалось, папа, все загаданное,

    И получалось все по лучшему, прекрасное.

  • 12

  • 13

    День отца — священный праздник!

    Его нужно почитать!

    Всех отцов, без исключения,

    Будем все мы поздравлять!

    Наша гордость и опора!

    Наши милые отцы!

    Вы для нас пример здоровый!

    Вы по жизни молодцы!

  • 14

  • 15

    Спасибо папа, что ты есть,

    Что вырастил, что всегда рядом.

    С тобой любая рядом весть

    Казалась радостью, наградой.

    Сегодня утром, в день отца,

    Хотим сказать тебе мы слово.

    Чтоб счастья мчалась конница,

    И знал, что ты всегда основа. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День отца, День отца в Украине, Праздники в июне, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ
Ситуация на фронте: ранен военнослужащий ВСУ
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь