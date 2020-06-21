Нежные поздравления для любимого папы в день отца

Получай ты удовольствие огромное,
А везенье пусть не будет скромное.
С днём отца тебя я поздравляю,
Капитала пополнения тебе желаю.
Пусть капает успех твой точечно,
Чтоб ничего не было обесточено.
Пусть печали все исчезнут,
А проблемы разом треснут.
Счастье им взамен проявится,
И успех пускай объявится.
С днём отца я поздравляю,
Понимания тебе желаю.
Везенья меткого, словно стрела,
Чтобы судьба хорошее же вобрала.
С днём отца тебя мы поздравляем,
И всего самого тебе желаем.
Чтоб любовь и счастье закружили,
Чтобы успех к тебе же приходил.
Радостей всех маленьких тебе,
Будь мужчиной лучше всех!
Неповторимым будь и просто самым,
Пусть исполняются твои желанья.
Пусть закрепляется успех навечно,
Живи ты ярко, безупречно.
С днём отца тебя я поздравляю,
Неожиданных полётов пожелаю.
Пусть качели судьбы тебя поднимут вверх,
Туда, где скроешься от проблем ты всех.
Не забудь с собою любовь ты взять,
Чтоб в судьбе своей всегда же процветать.
Мы поздравить все сейчас хотим,
Родного нашего, неповторимого.
Для нас ты в мире, папочка, такой один,
Желаем мы любви тебе счастливому.
Пусть все твои дела имеют же успех,
И ты становишься лидером большим.
Соверши скорее ты большой «забег»,
Главное, останься ты таким же!
Ты даришь настроение, улыбку нам,
Ты хорошеешь не по годам, по дням.
С тобой так легко, тепло, уютно,
С тобой о бедах, обо всех забудем.
Желаем, чтоб получалось все отлично,
Чтоб жизнь была твоя же необычной.
Чтобы сбывалось, папа, все загаданное,
И получалось все по лучшему, прекрасное.
День отца — священный праздник!
Его нужно почитать!
Всех отцов, без исключения,
Будем все мы поздравлять!
Наша гордость и опора!
Наши милые отцы!
Вы для нас пример здоровый!
Вы по жизни молодцы!
Спасибо папа, что ты есть,
Что вырастил, что всегда рядом.
С тобой любая рядом весть
Казалась радостью, наградой.
Сегодня утром, в день отца,
Хотим сказать тебе мы слово.
Чтоб счастья мчалась конница,
И знал, что ты всегда основа.