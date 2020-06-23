День рождения 23 июня: поздравления и открытки

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными - дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.
Мгновений - восхитительных,
Эмоций - положительных,
Настроения - чудесного,
Жизни - не скучной, интересной!
Вдохновения - постоянного,
Везения - невероятного,
Счастья тебе, с днем рожденья,
Желаю желаний исполненья!
С днем рожденья поздравляю!
От души всего желаю:
Денег, благ, здоровья, счастья,
Уважения, добра;
Пусть успех, любовь и радость
Дом наполнят твой сполна!
Пусть вино сегодня льется,
И шампанское бьет в потолок,
Ну, а в жизни воцарится
Изобилия поток!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня, в день рожденья,
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!
Желаю всех чудес на свете,
Тепла, надежды, доброты,
Удачи шумной, многолетней,
Чтобы исполнить все мечты!
Пускай успехи в жизнь ворвутся,
Её везением озарят,
Помогут к счастью прикоснутся,
А в сердце нежность сохранят!
Здоровья лет на сто вперед,
Удачи и больших высот,
Новых свершений и побед,
Живи, не зная зла и бед!
Пусть счастье накрывает с головой,
Пусть ангел твой всегда будет с тобой!
Заветные пусть сбудутся мечты,
И в жизни сложится все так, как хочешь ты!