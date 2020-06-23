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День рождения 23 июня: поздравления и открытки

День рождения 23 июня: поздравления и открытки
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов! В этом материале собраны самые красивые СМС-поздравления для виновника торжества.
  • 1

    Желаем радости, везения,

    Улыбок, счастья и тепла.

    Пусть светлым будет настроение,

    Всегда успешными - дела.

     

    Здоровья, сил и вдохновения!

    Пусть полной чашей будет дом.

    Примите наши поздравления

    Вот этим искренним стихом!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

  • 4

  • 5

    Мгновений - восхитительных,

    Эмоций - положительных,

    Настроения - чудесного,

    Жизни - не скучной, интересной!

     

    Вдохновения - постоянного,

    Везения - невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 6

  • 7

    С днем рожденья поздравляю!

    От души всего желаю:

    Денег, благ, здоровья, счастья,

    Уважения, добра;

    Пусть успех, любовь и радость

    Дом наполнят твой сполна!

    Пусть вино сегодня льется,

    И шампанское бьет в потолок,

    Ну, а в жизни воцарится

    Изобилия поток!

  • 8

  • 9

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 10

  • 11

    Желаю в жизни достигать

    Всего того, что сердцу мило.

    И не грустить, не унывать,

    Жить с оптимизмом, жаром, пылом!

     

    Чтоб в день рождения всегда

    С успехом подводить итоги.

    Во всех решениях выбирать

    Себе счастливые дороги!

  • 12

  • 13

    Пускай мечты стремятся ввысь

    И к лучшему изменят жизнь,

    Пускай сегодня, в день рожденья,

    Они получат воплощенье.

     

    Пусть ждут сюрпризы и подарки,

    Пусть от объятий станет жарко,

    Пусть радость, смех не иссякают,

    Друзья улыбками встречают!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!

  • 16

  • 17

    Желаю всех чудес на свете,

    Тепла, надежды, доброты,

    Удачи шумной, многолетней,

    Чтобы исполнить все мечты!

     

    Пускай успехи в жизнь ворвутся,

    Её везением озарят,

    Помогут к счастью прикоснутся,

    А в сердце нежность сохранят!

  • 18

  • 19

    Здоровья лет на сто вперед,

    Удачи и больших высот,

    Новых свершений и побед,

    Живи, не зная зла и бед!

     

    Пусть счастье накрывает с головой,

    Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

    Заветные пусть сбудутся мечты,

    И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

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Все по теме:

День рождения, Поздравление, Открытки, С Днем рождения.

Автор:

Телеграф
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