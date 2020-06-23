День рождения 23 июня: поздравления и открытки

1 Желаем радости, везения, Улыбок, счастья и тепла. Пусть светлым будет настроение, Всегда успешными - дела. Здоровья, сил и вдохновения! Пусть полной чашей будет дом. Примите наши поздравления Вот этим искренним стихом!

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3 Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

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5 Мгновений - восхитительных, Эмоций - положительных, Настроения - чудесного, Жизни - не скучной, интересной! Вдохновения - постоянного, Везения - невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

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7 С днем рожденья поздравляю! От души всего желаю: Денег, благ, здоровья, счастья, Уважения, добра; Пусть успех, любовь и радость Дом наполнят твой сполна! Пусть вино сегодня льется, И шампанское бьет в потолок, Ну, а в жизни воцарится Изобилия поток!

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9 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всем! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

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11 Желаю в жизни достигать Всего того, что сердцу мило. И не грустить, не унывать, Жить с оптимизмом, жаром, пылом! Чтоб в день рождения всегда С успехом подводить итоги. Во всех решениях выбирать Себе счастливые дороги!

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13 Пускай мечты стремятся ввысь И к лучшему изменят жизнь, Пускай сегодня, в день рожденья, Они получат воплощенье. Пусть ждут сюрпризы и подарки, Пусть от объятий станет жарко, Пусть радость, смех не иссякают, Друзья улыбками встречают!

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15 Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов!

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17 Желаю всех чудес на свете, Тепла, надежды, доброты, Удачи шумной, многолетней, Чтобы исполнить все мечты! Пускай успехи в жизнь ворвутся, Её везением озарят, Помогут к счастью прикоснутся, А в сердце нежность сохранят!

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