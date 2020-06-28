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День Конституции Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе

День Конституции Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
28 июня Украина отмечает День Конституции - 24-ю годовщину принятия Конституции Украины. Выбирайте поздравительные строки для своего поздравления, и дари близким приятные мгновения и только светлые эмоции.
  • 1

    Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником — Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст Вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, свершения всех планов ради светлого будущего родной Украины!

  • 2

  • 3

    С Днем Конституции поздравить граждан всех

    Охота нынче. Поздравок готов,

    Сулит он окружающим успех

    Побед, свершений новых. Дух балов

    Пускай вас окружит, как раньше,

    Пускай веселья будет через край,

    За Украины Конституцию без фальши

    Наполненный бокал ты поднимай!

  • 4

  • 5

    Этот день один из самых важных,

    День, когда принят главный Закон.

    И со времен атаманов отважных

    Свод правил страны был утвержден.

    Теперь живем согласно Конституции,

    И свято чтим разделы все её.

    И просим только у Бога лишь напутствия,

    И верим мы в страны своей подъем!

  • 6

  • 7

    Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.

  • 8

  • 9

    Этот прекрасный июньский денек

    Свет Конституции нам подарил!

    Это к прогрессу столь важный толчок,

    Он нам придал для развития сил!

    Мы независимы, мы суверенны,

    Есть правовые основы у нас —

    Все эти вещи для нас очень ценны!

    С праздником всех поздравляю сейчас!

  • 10

  • 11

    В этот праздник горделивый,

    Пожелаю стать счастливой

    Всей стране своей большой.

    Каждый третий здесь герой.

    И законы нужно чтить,

    Чтобы родину любить.

    Это очень-очень важно,

    Поздравляю всех отважно!

  • 12

  • 13

    С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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